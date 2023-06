Loman vaikutus hyvinvointiin on lyhyt – lomaile oikein

Tärkeintä lomalla on lepo ja palautuminen, mutta myös arjen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Työterveyslaitoksen psykologi kertoo, että harmistuminenkin lomalla on sallittua.

Avaa kuvien katselu Lomalla kaikkein tärkeintä on saada aikaa mieluisille ja tärkeille asioille. Arkistokuvassa mies rentoutuu Oulangan leirintäalueen rantasaunalla Kuusamossa. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP