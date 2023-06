MOT selvitti: Kosovolaisten rakennusyritykset vaativat kynnysrahoja ja osan palkasta työntekijöiltä takaisin – poliisi ei pääse tapauksiin kiinni

Kello on hieman yli kuusi aamulla, kun espoolaisen huoltoaseman pihalle alkaa kerääntyä rakennusmiehiä. Pian heitä on koolla jo 20–30. Paikalle saapuu myös useita pakettiautoja.

Saamamme vinkin mukaan erään rakennusalan yrityksen työntekijät kokoontuvat täällä aamuisin. Huoltoasemalla porukka jakautuu ja jatkaa rakennustyömaille ympäri Uuttamaata. Työntekijöiden mukaan täällä liikkuu rahaa taskusta toiseen.

MOT on haastatellut tätä juttua varten viittä yrityksessä työskennellyttä henkilöä. Heidän mukaansa palkkapäivän jälkeen yrityksen pomot keräävät työntekijöiltä osan heille maksetusta palkasta takaisin käteisenä.

Kyseinen yritys on Suomessa asuvien kosovolaisten omistuksessa. Emme julkaise yksittäisen yrityksen nimeä, koska kyse on laajemmasta kosovolaisten yhtiöitä koskevasta ilmiöstä Suomessa. Asiaa selvittää myös poliisi.

Espoossa huoltoasemalla emme näe käteisen liikkuvan taskusta toiseen. Työntekijöiden mukaan rahaa kerätään myös heidän kotonaan.

Työntekijät pelkäävät. He esiintyvät jutussa anonyymisti oman turvallisuutensa vuoksi.

– On esimerkiksi sanottu, että jos et maksa, tulemme vierailulle luoksesi tai perheesi luokse Kosovoon, yksi lähteistä kertoo.

Avaa kuvien katselu Rakennusyrityksen työntekijöitä kerääntyi varhain aamulla huoltoasemalle. Siellä he siirtyivät useisiin eri ajoneuvoihin ja poistuivat paikalta. Kuva: Jessica Stolzmann / Yle

Myöhemmin saamme tietää, että myös vierailumme huoltoasemalla on laitettu merkille. Huoltoaseman työntekijäksi esittäytyvä henkilö on soittanut automme vuokranneeseen yhtiöön ja kysynyt kuljettajan yhteystietoja mahdollisia silminnäkijähavaintoja varten, koska ”paikalla on sattunut liikenneonnettomuus”.

Pelastuslaitoksen mukaan mitään onnettomuutta ei kuitenkaan ole tapahtunut lähelläkään huoltoasemaa.

Pomo voi viedä palkasta 1 000 euroa kuukaudessa

MOT:n selvityksen mukaan rakennusalalle on pesiytynyt hyväksikäytön muoto, jota on vaikeaa havaita ulkopuolelta.

Paperilla työntekijöille on maksettu enimmillään rakennusliiton ”ammattilaisen” taulukkopalkkaa, eli yli 15 euroa tunnilta. Työntekijöiden mukaan yritys kuitenkin ottaa merkittävän osan palkasta takaisin joko käteisenä tai maksamalla alaisilleen vain osan työtunneista. MOT on nähnyt työntekijöiden työaikakirjanpitoa ja palkkakuitteja. Niiden mukaan yksittäinen työntekijä on tehnyt kuukaudessa jopa kymmeniä tunteja enemmän töitä kuin hänelle on maksettu tunteja.

Avaa kuvien katselu Palkkalaskelmista näkyy, että työntekijöille on maksettu yksi sentti henkilökohtaista lisää tehdyltä työtunnilta, mikä on vastoin rakennusalan työehtosopimusta. Maksetut summat on peitetty työntekijöiden suojelemiseksi. Kuva: Kuvakaappaus haastateltavan palkkakuitista

Yksi haastateltavista näytti tiliotteensa. Siitä näkyy, että hän oli nostanut tilipäivänä käteisenä noin puolet kahden viikon ansioistaan. Työntekijän mukaan hänen oli annettava summa yrityksen pomolle. MOT:n saamista viesteistä selviää myös, kuinka yrityksen johtohahmo kieltäytyi maksamasta eräälle työntekijälle viikonloppulisiä.

Lisäksi rakennusmiehet kertovat, että heidän täytyy maksaa yritykselle ”velkaa” työpaikan järjestämisestä Suomeen. Tämän kynnysrahan eli rekrytointipalkkion suuruus on vaihdellut 5 000 ja 6 500 euron välillä. Jos summaa ei ole ollut varaa maksaa jo Kosovossa ennen Suomeen tuloa, sitä on pitänyt työntekijöiden mukaan lyhentää palkasta. Kynnysrahan periminen työntekijältä on Suomessa laitonta kiskontaa.

Kokonaisuudessaan yritys vie työntekijöiden palkasta 800–1 000 euroa kuukaudessa, haastateltavat kertovat.

MOT on nähnyt viestejä tai tallenteita, joissa yrityksen johto vaatii erilaisia summia rahaa työntekijöiltä heidän tekemäänsä sopimukseen vedoten. Tällä tarkoitetaan kuukausittaisia takaisinmaksuja palkasta.

Työntekijöiden ansiotaso jää jälkeen alan normeista

MOT on tarkastanut haastateltavien ansiotiedot verottajalta. Työntekijöiden työaikakirjanpidon mukaan he ovat tehneet täyttä työviikkoa tai työskennelleet kuusi päivää viikossa. Heidän ansionsa ovat kuitenkin jääneet huomattavasti saman palkkaluokan tyypillisestä ansiotasosta.

Rakennusliiton tiedossa on useita kosovolaisten omistamia yrityksiä, jotka työntekijöiden mukaan perivät heiltä kynnysrahaa ja pidättävät osan palkasta. Tilanne koskee mahdollisesti jopa satoja työntekijöitä. Tämän jutun yritystä liitto luonnehtii merkittäväksi toimijaksi pienellä erikoisurakoinnin alalla.

Liiton mukaan toiminta on yleistä, mutta siihen on vaikeaa päästä kiinni, koska paperilla kaikki on kunnossa. Liitto kertoo auttaneensa joitain työntekijöitä saamaan puuttuvat ansionsa yrityksiltä, mutta se ei ole lopulta auttanut. Liiton tietojen mukaan työntekijä on monessa tapauksessa joutunut nostamaan saamansa rahat pankkiautomaatilta ja palauttamaan ne yritykselle.

Jos puhumme tästä poliisille, perheemme Kosovossa ovat vaarassa. MOT:n haastattelema työntekijä

Liiton kokemusten mukaan yritysten työntekijät pelkäävät, eivätkä uskalla puhua tai tehdä omalla nimellä rikosilmoitusta, minkä vuoksi asia ei etene viranomaisprosessissa.

MOT:n haastattelemat työntekijät vahvistavat tämän. Heidän mukaansa kosovolaiset voivat olla kostonhaluisia.

– Jos puhumme tästä poliisille, perheemme Kosovossa ovat vaarassa, yksi työntekijöistä sanoo.

Väkivaltaa kosovalaisten keskuudessa on ollut aikaisemmin. Esimerkiksi Helsingin hovioikeudessa käsiteltin pari vuotta sitten tapausta, jossa vantaalaisen rakennusyrityksen kosovolaistaustainen toimitusjohtaja ampui kolmea veljestä sen jälkeen, kun häntä oli pahoinpidelty nyrkkiraudalla työmaalla.

MOT:n haastattelemien työntekijöiden ja asiantuntijoiden mukaan kosovolaisten yritykset Suomessa eivät muodosta yhtenäistä verkostoa, vaan yksittäisen yrityksen tai yritysryppään takana on usein sama perhe tai suku.

Työntekijä joutui pyytämään ystävältä rahaa ruokaan

Kynnysrahan vaatiminen ulkomaiselta työntekijältä on poliisin mukaan yleistä. Poliisi epäilee, että esimerkiksi Närpiössä kymmeniltä vietnamilaisilta tomaattien kerääjiltä on peritty rahaa Suomeen pääsystä.

Moni kosovolainen haluaa muuttaa Suomeen, mutta koska täältä on vaikeaa löytää työpaikkaa lukuisten maahantulo- ja kielitaitovaatimusten vuoksi, helpoin tie on yleensä pyrkiä töihin Suomessa jo asuvan kosovolaisen yritykseen.

– Jos et tottele, työt loppuvat ja joudut pois maasta. Pomo voi uhkailla pitävänsä huolen siitä, ettei yksikään muu firma palkkaa sinua, yksi työntekijä kertoo.

Avaa kuvien katselu Työntekijän mukaan MOT:n tutkima yritys palkkaa lähinnä kosovolaisia. Heidän olisi vaikeaa löytää töitä suomalaisesta firmasta muun muassa kielitaidon puutteiden vuoksi. Kuva: Jessica Stolzmann / Yle

Työntekijöiden mukaan työpaikan saaminen toisesta yrityksestä voi olla lähes mahdotonta, koska moni heistä ei puhu suomea eikä englantia. ”Velat” pitää silti maksaa pois.

Työntekijöiden mukaan heille ei jää pahimmillaan mitään käteen ruuan, vuokran ja pakollisten menojen jälkeen. Arki on selviytymistaistelua.

– Eilen minulla oli tilillä kaksi euroa. Jouduin pyytämään ystävältä 20 euroa, jotta pystyin syömään lounasta töissä, yksi haastateltavista kertoo.

Yritys kiistää työntekijöiden hyväksikäytön

Yle yritti tavoittaa yrityksen johtoa useita kertoja vastaamaan kysymyksiin muun muassa työaikalainsäädännön noudattamisesta. Yrityksen toimitusjohtaja ei vastannut Ylen yhteydenottopyyntöihin tai puheluihin.

Yksi yrityksen johtoon kuuluvista henkilöistä kuitenkin vastasi Ylen puheluun ja kiisti jyrkästi yrityksen perineen kynnysrahoja tai maksaneen työntekijöille liian vähän palkkaa.

Seuraavana päivänä asianajaja, joka ilmoitti edustavansa yritystä, soitti MOT:n toimittajalle ja syytti tätä kiusaamisesta.

Työntekijöiltä otettua rahaa siirretään Suomesta Kosovoon

Työntekijöiden hyväksikäyttö on puhuttanut myös Suomessa asuvien kosovolaisten suljetussa Facebook-ryhmässä. Maahanmuuttajia koskeviin lainopillisiin kysymyksiin erikoistunut konsultti Emiljan Ceci aloitti keskustelun siitä, miten kosovolaisten riistolle pitää saada loppu. Hän auttaa työkseen eri puolilta maailmaa Suomeen muuttaneita työntekijöitä, joita on kohdeltu kaltoin.

Cecin mukaan kosovolaisia työskentelee Suomessa etenkin rakennus- ja siivousalalla.

Hän sanoo, että kynnysrahan vaatiminen alalla kuin alalla on yleisesti kosovolaisyhteisön tiedossa, mutta kukaan ei uskalla puhua siitä, koska ei halua saada ”rotan” mainetta. Julkaisua kommentoitiin ahkerasti. Yllättäen moni oli väärin toimivien yritysten puolella.

– Tästä on tullut yleinen käytäntö. Kynnysrahan pyytämisessä ei näytä olevan mitään hävettävää ja sillä jopa kehuskellaan. Työntekijöitä on aivopesty uskomaan, että tämä on normaalia, vaikka kyse on ihmiskaupasta, Ceci sanoo.

Ceci puhuu kosovolaisten omistamista yrityksistä yleisellä tasolla. Hänen mukaansa yritykset ovat jopa vaatineet työntekijöitä maksamaan siitä, että saavat jatkaa työssään.

Cecin mielestä yritykset jatkavat toimintaansa, koska kiinnijäämisen riski on pieni, mutta riistolla saadut hyödyt ovat suuret.

Avaa kuvien katselu Maahanmuuttajia auttavan konsultin Emiljan Cecin mielestä työntekijöiden riistäminen kosovolaisten yrityksissä on niin yleistä, että monet kosovolaisyhteisössä pitävät sitä normaalina. Kuva: Jessica Stolzmann / Yle

– Kun tuot vaikkapa sata ihmistä Suomeen ja otat 6 000 euroa jokaiselta, niin siitä saa aika hyvät tuotot.

Cecin mukaan työntekijöiltä kerättyä käteistä rahaa kuljetetaan Kosovoon, jossa ”käteinen on kuningas”. Yksi tapa siirtää rahaa on määrätä työntekijä tekemään tilisiirto Kosovoon vaikkapa vanhemmille. Kosovossa yrityksen edustaja noutaa rahat vanhemmilta.

– Kosovossa voi ostaa esimerkiksi kiinteistöjä käteisellä, eikä kukaan kysy kysymyksiä. Suomessa tämä ei ole mahdollista.

Cecin mielestä ongelmallista on myös se, että osa kosovolaisista hyväksyy hyväksikäytön. Suomessa asuu noin 8 000 kosovolaista. Monet haluavat epätoivoisesti tuoda perheensä Suomeen ja ovat valmiita tekemään melkein mitä tahansa sen eteen.

– Joskus raja hämärtyy sen välillä, käyttääkö yritys hyväksi työntekijää vai yrittääkö työntekijä hyötyä yrityksestä.

Poliisin mukaan tutkiminen on vaikeaa, koska työntekijät vaikenevat

Myös poliisilla on käsitys, että artikkelissa kuvattua toimintaa tapahtuu laajemmin kosovolaisten omistamien yritysten keskuudessa.

Helsingin poliisin ihmiskauppayksikön mukaan se on saanut vihjeitä, joiden mukaan kosovolaisten pyörittämässä yritystoiminnassa erityisesti rakennusalalla työntekijöiltä peritään kynnysrahaa. Yksi yrityksistä on sama, jossa MOT:n lähteet ovat työskennelleet. Yrityksen toiminta on ollut poliisin esiselvityksessä, mutta esitutkintaa ei ole toistaiseksi aloitettu.

– Vihjetietoa on, että tällaista tapahtuu, mutta jos osa rahoista maksetaan jo Kosovossa ja osa käteisellä, siitä ei jää objektiivista näyttöä. Silloin on vaikeaa päästä kiinni rahaliikenteeseen esimerkiksi pankkitiedustelulla, sanoo rikosylikomisario Hannu Kortelainen ihmiskauppayksiköstä.

Avaa kuvien katselu Työntekijät eivät uskalla tehdä rikosilmoitusta poliisille, koska se voisi paljastaa heidän henkilöllisyytensä. Kuva: Jessica Stolzmann / Yle

Poliisin mukaan tutkiminen on vaikeaa, koska työntekijät eivät halua puhua hyväksikäytöstä nimellään. Jotta epäilyjä voidaan alkaa tutkia esimerkiksi työperäisenä ihmiskauppana tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, tarvitaan jutulle asianomistaja.

Toinen vaihtoehto olisi, että poliisi saisi vihiä talousrikoksista, kuten veronkierrosta, petoksesta tai rahanpesusta ja alkaisi selvittää yhtiön toimintaa tätä kautta. Poliisin mukaan tällaisia tarpeeksi vahvoja todisteita kosovolaisista yrityksistä ei ole toistaiseksi ilmennyt.

Työntekijät ovat henkisesti lopussa

MOT:n haastattelemat työntekijät ovat turhautuneita. He pelkäävät, ettei mikään muutu yrityksen toiminnassa. Osa haastatelluista on vihdoin saanut ”velkansa” maksettua ja löytänyt uusia töitä, mutta osa sanoo olevansa edelleen jumissa työssään.

Yksi työntekijä sanoo suoraan, ettei kestä enää koko tilannetta, vaan toivoo, että painajainen olisi vihdoin ohi. Kaikki kuvailevat arkeaan raskaaksi henkisesti ja taloudellisesti.

– Halusin käydä tänä kesänä lomalla Kosovossa, mutta minulle ei ole siihen rahaa, yksi haastateltava kertoo.

Perhe on Kosovossa, mutta heidän näkemisensä saa odottaa. Ensin pitää maksaa pomolle lisää rahaa.