Indiana Jones aloittaa elokuvien hittiputken juhannuksen jälkeen – katso kesän leffatärpit tästä

Vuonna 1981 ilmestynyt Kadonneen aarteen metsästäjät esitteli maailmalle Indiana Jonesin. Lierihatulla ja ruoskalla varustautunut seikkailija-arkeologi on näyttelijä Harrison Fordin ikonisin elokuvarooli Tähtien sodan Han Solon rinnalla.

Elokuva oli ohjaaja Steven Spielbergin ja käsikirjoittaja George Lucasin kunnianosoitus 30- ja 40-luvun halvoille seikkailuelokuville. Nostalgiasta ammentanut teos kasvoi itsessään nostalgiseksi trilogiaksi saatuaan kaksi jatko-osaa 80-luvun aikana.

Sarjan neljäs osa Kristallikallon valtakunta julkaistiin 2008. Elokuva oli kassamenestys, mutta sen ei katsottu yltävän alkuperäisten elokuvien tasolle. Tuolloin 66-vuotiaan Fordin paluu rooliinsa sai kuitenkin kiitosta.

Nyt sarja täydentyy viidennellä osalla Indiana Jones and the Dial of Destiny. Elokuvan nimessä mainittu ”kohtalon kellotaulu” on ennakkotietojen perusteella antiikin aikainen Antikytheran kone, jota on kutsuttu maailman vanhimmaksi tietokoneeksi.

Alkuperäisistä tekijöistä Spielberg ja Lucas ovat jättäneet sarjan vetovastuun. Pääosassa nähdään edelleen Ford, nyt jo yli 80-vuotiaana. Asiaa alleviivaa se, että Fordia on nuorennettu digitaalisesti osassa kohtauksia, kuten elokuvan trailereissa on nähty.

Ford itse on sanonut jättävänsä Jonesille jäähyväiset elokuvan myötä. Elokuvan tuottanut Disney on puolestaan kertonut sen jäävän sarjan viimeiseksi.

Indiana Jones and The Dial of Destiny. Ensi-ilta 28. kesäkuuta.

Tom Cruisen agenttiseikkailut jatkuvat

Tom Cruisen Mission: Impossible-toimintaelokuvasarja jatkuu heinäkuussa. Alaotsikolla Dead Reckoning Part One varustettu filmi on sarjan seitsemäs osa. Nimensä mukaisesti elokuva on ensimmäinen puolisko tarinasta, jonka toinen osa nähdään ensi kesänä.

Katsojia elokuvalle ja Cruiselle oletettavasti riittää. Cruisen Top Gun-hitin jatko-osa oli viime vuoden katsotuin elokuva. Mission: Impossiblen edellinen osa Fallout on sarjan tähän asti menestynein yli 790 miljoonan dollarin maailmanlaajuisilla lipputuloilla.

Avaa kuvien katselu Tom Cruisen (oik.) agenttiseikkailut ovat edenneet seitsemänteen osaan. Kuvassa vasemmalla näyttelijä Hayley Atwell. Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy/ All Over Press

Animaatioelokuvia tuottava Pixar palaa teattereihin elokuvalla Elemental. Päähahmot edustavat erilaisia luonnonelementtejä, kuten vettä ja tulta.

Tarina muistuttaa lähtökohdiltaan Pixarin aiempaa Inside Out- mielen sopukoissa-elokuvaa, jossa päärooleissa olivat tunteet, kuten, ilo, suru ja kiukku.

Yhdysvalloissa elokuva tuotti Yhdysvaltojen ja Kanadan teattereissa 29,5 miljoonaa dollaria ensi-iltaviikonloppuna. Tulos on Pixarin historian toiseksi huonoin, vaikka elokuva muutoin on saanut hyviä arvosteluja.

Elemental, ensi-ilta 7. heinäkuuta. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, ensi-ilta 12. heinäkuuta.

Atomipommin isän ja Barbie-nuken kaksintaistelu

Kesän ennakkoon kohutuin ensi-iltapäivä on 21. heinäkuuta. Tuolloin maailman-ensi-iltansa saavat ohjaaja Christopher Nolanin uutuus Oppenheimer ja näyttelijä Margot Robbien tähdittämä Barbie.

Australialainen Robbie on kohonnut viime vuosien aikana Hollywoodin ykköskaartiin. Barbie-elokuvasta näyttelijälle maksettu 12,5 miljoonan dollarin palkkio teki hänestä Hollywoodin parhaiten palkatun naisnäyttelijän. Hän on myös yksi elokuvan tuottajista.

Nolanin historiallinen draama kertoo atomipommin isäksi kutsutusta ydinfyysikosta Robert J. Oppenheimerista. Pääosaa esittää Peaky Blinders-sarjan tähti Cillian Murphy. Nimekkääseen näyttelijäkaartiin kuuluvat muun muassa Robert Downey Jr., Emily Blunt ja Matt Damon.

Pastelliväreissä kylpevän Barbien ja kolmetuntisen, synkkäsävyisen Oppenheimerin vastakkainasettelu on synnyttänyt sosiaalisessa mediassa termin ”Barbenheimer”.

Barbien ja Oppenheimerin vastakkainasettelu on synnyttänyt joukon meemejä sosiaalisessa mediassa. Kuvakaappaus elokuvien kaksoisnäytöksen mainoksesta.

Asetelman pohjalta on luotu meemejä, jotka sekoittavat elokuvien kuvastoa keskenään ja korostavat niiden vastakkaisuuksia. Vitsiin on lähtenyt mukaan myös tshekkiläinen elokuvateatteri Kino Areo, joka järjestää Barbenheimer-kaksoisnäytöksen ensi-iltaviikonloppuna.

Barbie & Oppenheimer, ensi-illat 21. heinäkuuta.

Avaa kuvien katselu Barbie-elokuvan Margot Robbie on tällä hetkellä Hollywoodin kovapalkkaisin naisnäyttelijä. Kuva: Backgrid / AOP

Lue lisää:

Nadia Tereszkiewicz on nouseva filmitähti, joka rukoilee ja itkee suomeksi – antoi itselleen kaksi vuotta aikaa tulla näyttelijäksi

Marvel-ohjaaja oli joutua canceloiduksi ja loikkasi pahimman kilpailijan leiriin – joutsenlauluna syntyi Guardians of the Galaxyn päätösosa