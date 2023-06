PS:n Vilhelm Junnila pahoittelee toimintaansa, joka herätti epäilyn natsisympatioista: ”Otan opikseni”

Tuore elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) kommentoi Facebookissa keskustelua, joka hänen aiemmista kommenteistaan ja neljän vuoden takaisesta muistopuheesta on virinnyt ministerinimityksen jälkeen.

Kevään eduskuntavaalien alla Junnila osallistui Raisiossa perussuomalaisten tupailtaan ja kommentoi toisen ehdokkaan vaalinumeroa 88. Vaalilautakunta oli arponut Junnilalle saman numeron vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

– Ensinnäkin onnittelut erinomaisesta vaalinumerosta. Tiedän, että se on voittava kortti. Tämä 88 viittaa tietenkin kahteen H-kirjaimeen, josta ei sen enempää puhuta, Junnila sanoi tuolloin tupaillassa.

Junnila kirjoittaa nyt Facebookissa toimineensa väärin.

– Olen vuosien varrella laskenut leikkiä tavalla, joka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuu typerältä ja lapselliselta. Olen toiminut väärin, ja pahoittelen toimintaani, Junnila kirjoittaa Facebookissa.

Junnilan mukaan kyse ei ollut mielenosoitus

Ministerinimityksen jälkeen julkisuudessa nousi esiin myös Junnilan pitämä muistopuhe äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman 188 Kukkavirta -tapahtumassa, joka järjestettiin Turun terrori-iskun muistopäivänä.

Facebook-kirjoituksessaan Junnila ei mainitse tapahtumaa nimeltä, vaan kuvailee osallistuneensa Turun terrori-iskun muistojuhlaan.

– Paikalla oli yleisöä satamäärin. Pidin tilaisuudessa puheen. Kyseessä oli iskun uhrien muistoa kunnioittava tilaisuus, ei mielenosoitus tai poliittinen tapahtuma, Junnila kirjoittaa.

Hän kuitenkin lisää, ettei osallistuisi enää vastaavaan tilaisuuteen.

– Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on, Junnila kirjoittaa.

Vielä maanantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa Junnila ei nähnyt ongelmaa siinä, että hän on ollut kansanedustajana mukana tilaisuudessa, jossa oli äärioikeistolainen ryhmä.

– En näe tässä suhteessa mitään ongelmaa. Yhtä lailla käyn vaikka keskustalaisessa maatalousnäyttelyssä puhumassa, jos sinne kutsutaan.

Junnila painottaa kirjoituksessaan, ettei kuulu mihinkään natinonalistisiin järjestöihin. Hän myös kirjoittaa, ettei PVL:n kaltaiselle toiminnalle tule antaa jalansijaa Suomessa.

Korkein oikeus lakkautti uusnatsijärjestö PVL:n vuonna 2020. Järjestön jäseniä oli tuomittu vakavista väkivallanteoista, ja KKO:n mukaan PVL toimi olennaisesti vastoin lakia.

– Yhteiskunnallinen keskustelu on välttämätöntä. Toisinaan siinä sattuu virheitä. Minulle on käynyt juuri näin. Pahoittelen ja otan opikseni, Junnila toteaa kirjoituksensa lopuksi.