Suomen kansallismaisemassa avataan uusi hotelli ensi kertaa yli puoleen vuosisataan – tältä se näyttää

Kolilla tehdään juhannuksena historiaa, kun kylän uusi hotelli avaa ovensa. Edellisen kerran kansallismaisemissa vietettiin hotellin avajaisia yli 50 vuotta sitten.

Kolilla 40 vuotta taksia ajanut Veijo Kukkonen sanoo hotellin olevan tervetullut 200 asukkaan kylälle.

– Kyllä suurin osa on toivonut tällaista ja minä olen toivonut sitä jo 30 vuotta.

Rakennuttaja Pohjois-Karjalan osuuskauppa (PKO) investoi Koli Kylä -nimiseen hotelliin runsaat 20 miljoonaa euroa. Nelikerroksinen rakennus saa Kukkoselta kehuja, vaikka pientä arvosteluakin on kylällä esitetty.

Avaa kuvien katselu Veijo Kukkonen toivottaa uuden hotellin tervetulleeksi Kolin kylälle. Kuva: Lucas Holm / Yle

– Sellaista puhetta on kylällä ollut, että rakennus on kyllä erittäin kaunis ja komea, mutta tuo katto on punainen, kun muissa kaikissa on musta katto. Ja räystäät saisivat olla pidemmät, hän naurahtaa.

Uudessa hotellissa on neljä kerrosta ja 130 huonetta sekä muun muassa kaksi ravintolaa. Se työllistää yhteensä 50 henkilöä.

Suunnattu perheille

PKO:lla on jo toinen hotelli Kolin kansallispuiston sisällä huipun tuntumassa. Uusi hotelli rakennettiin tarpeeseen, sanoo PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä.

– Vanhassa hotellissa puhutaan yli 80 prosentin käyttöasteesta, mikä on matkailukohteessa todella korkea. Kapasiteettia tarvitaan lisää.

Kylähotelli on suunnattu erityisesti kotimaassa matkaileville perheille ja ryhmille. ”Ylähotellia” on tarkoitus kehittää yksilöllisempään suuntaan.

Avaa kuvien katselu Kaikkiin huoneisiin mahtuu majoittumaan 3–4 ihmistä. Hotellinjohtaja Pasi Ripatti esittelee seinästä laskettavaa vuodetta. Kuva: Lucas Holm / Yle

Uusi hotelli sijaitsee Kolin kylällä, josta kansallismaisemiin voi siirtyä autolla tai kävellen kolme kilometriä pitkää polkua pitkin. Kivelän mukaan sijainnissa on kyse myös vastuullisuudesta.

– Toimme sen tänne kansallispuiston ulkopuolelle. Aiomme lähteä kehittämään kylän toimintaa ja infraa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Karjalan Osuuskaupan tavoitteena on tuplata maakunnassa majoittuvien matkailijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Kuva: Lucas Holm / Yle

Veijo Kukkonen toivoo uuden hotellin tuovan Kolille matkailijoita, mutta myös vakituisia asukkaita.

– Asuntotilanne on parantumassa. Toivotaan, että tämä piristää edelleen Kolin kylää.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 23.6. klo 23:een saakka.