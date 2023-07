Sipe Santapukki harrastaa vanhojen arvotalojen pelastamista – Apulannan uusin remonttityömaa löytyy Tampereelta

Yli satavuotiaan talon ympärillä Tampereen Niemenrannassa kohoavat rakennustelineet. Betonimyllyn vieressä istuu kahvikuppi kädessään mies, joka on tutumpi näky keikkalavoilta: Apulanta-yhtyeen rumpali Sipe Santapukki.

Näillä nurkilla hän on omistajan roolissa. Kun ränsistynyttä rakennusta viime vuonna huutokaupattiin kunnostushaluisille ostajaehdokkaille, voittajatarjouksen teki Apulanta oy.

Yritys hankkii taloja ehostettavaksi entiseen loistoonsa. Kokemusta vastaavista kohteista on muun muassa pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Toimitusjohtaja Santapukin mukaan työtä tehdään eetos, ei bisnes edellä.

– Meidät herätti se, että yli satavuotiaita taloja on Suomesta purettu valtavat määrät. Jos röttelön saa korjaamalla entiseen kukoistukseen, se on arvokasta kulttuurityötä. Juuri siksi tätä on tosi mielekästä tehdä.

Sipe Santapukki muistaa rakastaneensa vanhoja taloja aina. "Vanhempien luona on tietokirjasarja, jonka arkkitehtuuri- ja rakennussivuilla on lapsena piirtämiäni muistiinpanoja." Kuva: Marjut Suomi / Yle

Yllätyshuutokauppa oli onnenpotku

Niemenrannan vanha ”klubitalo” päätyi viimevuotiseen huutokauppaan erikoisen tapahtumaketjun seurauksena. Metsä Board myi talon 2010-luvulla yrityksille, jotka sittemmin paljastuivat osaksi talousrikosvyyhtiä. Talo siirtyi valtiolle ja sitä kautta lopulta huutokaupattavaksi.

Tämä oli odottamaton onnenpotku Santapukille, joka oli seurannut talon tarinaa jo pitempään. Hän oli viettänyt Niemenrannan alueella – silloisella joutomaalla – aikaa nuoruuden keikkareissuilla, ja talo oli jäänyt mieleen.

– Muistan kun sitten aikoinaan luin lehdestä, että Metsä Board myi sen eteenpäin. Harmitti, koska olin ollut talosta kiinnostunut jo 15 vuotta sitten. Kun se tuli monen mutkan kautta uudelleen myyntiin, sen ei annettu enää mennä ohi.

Entisöintiä ja restaurointia

Klubitalosta tulee asuintalo. Sellainen se oli myös alunperin: arkkitehti Birger Federleyn suunnittelema kaksikerroksinen talo rakennettiin sellutehtaan pääinsinöörin perheen kodiksi. Oven yllä rakennustelineiden välissä erottuu rakennusvuosi, 1917.

Klubitalo, eli yli-insinöörin talo, oli aikoinaan Niemenrannan hienoin. Alueella oli myös tehtaantyöläisten asuntoja. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Koska kyseessä on arkkitehtonisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas kohde, kauppakirjan mukana tuli lista kunnostusvaatimuksia. Suojellussa arvotalossa ei saa huseerata miten tahansa.

Juuri se on homman suola.

– Tämä on tällaista entisöinti- ja restaurointityötä, Santapukki kuvailee talon alkuperäisasun kaivamista historiakerrosten alta.

Sisätiloissa on kuorittu esiin alkuperäisiä pintoja ja poistettu vuosikymmenien aikana tehtyjen, osin epäonnistuneidenkin, remonttien jälkiä. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Varsinaisen kunnostustyön tekevät ammattilaiset, mutta Santapukki viihtyy itsekin hanskat kädessä. Tällä työmaalla oli ensin tarjolla siivous- ja raivaustyötä, ja pian päästään miehen lempihommiin.

– Laastin levittäminen ja tiiliseinien puhdistus, niissä olen itse asiassa aika hyvä.

Nykyään rokkari saa rauhassa hurahtaa vaikka arkkitehtuuriin. Parikymmentä vuotta sitten muusikoista eläteltiin paljon kliseisempää mielikuvaa. "Esimerkiksi raittiutta ja sauvakävelyharrastusta sai selitellä", Santapukki sanoo. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Tarkkaa valmistumisaikataulua ei vielä uskalla edes ajatella. Kokemus on opettanut, että aina voi tulla yllätyksiä.

– Tässä tulee menemään aikaa, mutta lopputulos palkitsee. Luulen, että vuoden lopussa ollaan jo aika pitkällä, Santapukki sanoo.

Talon erikoisuus on upea pyöreä erkkeri, jollaisia arkkitehti Federley piirsi muihinkin suunnittelemiinsa rakennuksiin. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Kun kaikki on valmista, talossa on neljä vuokra-asuntoa. Niiden asukkaat saattavat silloin tällöin ikkunasta vilkaistessaan bongata rokkarin, joka keikkamatkallaan on kurvannut Niemenrannan kautta ihastelemassa taloa.

Santapukki kokee kunnia-asiana olla yksi lenkki talon historiassa.

– Tässä ollaan osa omistajaketjua, ja nimenomaan osa. Nyt talo on meillä, mutta mikään ei ole ikuista. Kun meistä aika jättää, talon matka jatkuu muissa käsissä.