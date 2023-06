Kiovasta sotaa paennut aviopari sai starttirahan ja perusti liikuntasalin Tampereelle – ”Meille kerrottiin, että me olemme ensimmäisiä”

Yrityksen perustamisessa auttoi kunnallinen Ensimetri-yrityspalvelu. Liiketoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, eivätkä Krylovit suunnittele paluuta Ukrainaan.

Aleksandra Krylova ja Aleksei Krylov kertovat, että he ovat ensimmäisiä ukrainalaisia Tampereella, jotka ovat saaneet starttirahan. Kun he pakenivat Kiovasta Suomeen 4-vuotiaan tyttärensä Alisan kanssa heti sodan alettua, he löysivät nopeasti töitä työnvälitystapahtuman kautta, ja vuoden kuluttua perustivat oman liikuntasalin, jossa Aleksandra pitää hengitysharjoitustunteja.

Krylovit ovat päättäneet, etteivät palaa Ukrainaan, vaan haluavat kehittää liiketoimintaa Suomessa. Ennen sotaa ja Suomeen muuttoa Aleksandra oli työskennellyt kymmenen vuotta valmentajana. Pariskunnalla oli Kiovassa oma liikuntasaliketju, jossa pitivät hengitysharjoitus-, pilates- ja lihasrentoutustunteja.

Aleksandra meni heti töihin – Prismaan

Tampereella Krylovit joutuivat joksikin aikaa jättämään rakkaan työnsä. Aleksandra haki hyllyttäjän paikkaa, ja heti seuraavana päivänä hänelle soitettiin ja tarjottiin paikkaa paikallisessa Prismassa. Nyt hän on työskennellyt siellä jo vuoden. Hän pitää työstään niin paljon, että olisi valmis työskentelemään tarvittaessa vaikka ilmaiseksi.

– Tavaroiden hyllyttäminen itsessään on hyvin symbolista. Olen tottunut siihen, että elämäni on järjestyksessä, tavarat oikeissa paikoissa, päivä ohjelmoitu. Kun tulimme tänne, kaikki hajosi, olin hämmentynyt, tuntui etten saa mitään aikaiseksi. Tavaroiden hyllyttäminen oli minulle eräänlaista terapiaa, ja aloin itsekin saada elämäni järjestykseen, Aleksandra kertoo.

Erityisesti Aleksandra pitää työyhteisöstä.

– Työkaverit ottivat minut hyvin vastaan, ja rakastan heitä kaikkia. Minua huolettaa vain se, jos asiakkaat kysyvät minulta jotain suomeksi enkä osaa vastata.

Vaikka useimpien asiakkaiden kanssa pystyy keskustelemaan englanniksi, Aleksandra haluaa kuitenkin oppia suomea.

– Olemme töissä aamuin ja illoin, joten opiskelemme suomea kotona netin avulla. Ymmärrän, että meidän olisi ehkä pitänyt aluksi opiskella suomea, mutta olen iloinen, että pääsin töihin kauppaan. Uskon, että opin suomea siellä, Aleksandra sanoo.

Открыть просмотрщик изображений Krylovien perhe Tampereella: isä Aleksei, 4-vuotias Alisa ja äiti Aleksandra. Изображение: Olga Javits / Yle

”Luodaan ennakkotapaus”

Aleksei sanoo, että jos he olisivat päättäneet keskittyä kielen opiskelemiseen työn sijaan, heille ei olisi nyt kaikkea sitä, mitä heillä on, ja antaa katseensa kiertää salia.

Pariskunta etsi kauan sopivaa tilaa liikuntasalille. Nyt he ovat vuokranneet kellarihuoneiston, jossa treenitunteja pidetään melkein päivittäin.

– Suhtaudun intohimoisesti hengitysharjoituksiin, neurologiaan ja MFR-tekniikkaan eli lihasten progressiiviseen rentoutukseen. Mielestäni se on parasta liikuntaa, se vastaa ihmisen kaikkiin tarpeisiin, Aleksandra kertoo.

Aleksein mukaan he eivät olisi pystyneet perustamaan yritystä uudessa maassa ilman kunnallisen Ensimetri-yrityspalvelun neuvoja. Siellä heille laadittiin ilmaiseksi yrityksen perustamiseen tarvittavat asiakirjat, ja keskus auttoi kirjanpitoon liittyvien asioiden kanssa.

– Meillä ei ollut pankkitilejä, kaikki asiakirjat piti lähettää paperikirjeinä. Vasta puolen vuoden kuluttua siitä, kun saavuimme Suomeen, Aleksei pystyi rekisteröitymään yksityisyrittäjänä, Aleksandra sanoo.

Krylovit onnistuivat saamaan aloitteleville yrittäjille suunnatun starttirahan. Rahan turvin voi maksaa esimerkiksi tilojen vuokran yrityksen ensimmäisten kuukausien aikana. Ensimetri auttoi myös laatimaan yrityksen toimintasuunnitelman.

– Ensimetrin työntekijä oli erittäin innostunut, kannusti meitä, teki kaikkensa, että saisimme myönteisen päätöksen starttirahasta, Aleksei kertoo. – TE-toimistossa meille sanottiin, että olemme ensimmäisiä ja ainoita ukrainalaisia, jotka ovat saaneet starttirahan.

Aleksandra muistelee, kuinka he tapasivat TE-toimiston työntekijää, joka teki päätöksen starttirahasta.

– Työntekijä, joka hoiti meidän asiaamme, katsoi meitä hieman epäillen ja kysyi: ”Miksi meidän pitäisi antaa starttiraha nimenomaan teille?”. Minä sanoin: ”Luodaan ennakkotapaus”. Minulla on miljoonan prosentin luottamus harjoituksiini, tiedän että ne toimivat.

Tällä hetkellä studiolla treenaa muutama ryhmä. Treenit vedetään ukrainaksi ja venäjäksi, jatkossa myös englanniksi.

Aleksandra haluaa, että salilla olisi erilaisia ryhmiä, kuten Ukrainassakin, esimerkiksi omat ryhmät yli 65-vuotiaille, astmaatikoille, näkövammaisille.

– Jokainen ryhmä vaatii oman valmistelunsa.

Haaveissa Kryloveilla on laajentaa toiminta liikuntasaliketjuksi.

Открыть просмотрщик изображений Aleksandra Krylova uskoo, että oikeanlaisella suhtautumisella kehoon on suuri merkitys terveydelle. Изображение: Olga Javits / Yle

Toistaiseksi Aleksandra tekee kahta vuoroa – hyllyttää aamupäivisin tavaroita Prismassa ja vetää iltaisin treenejä omalla liikuntasalilla. Aleksei työskentelee lähettinä ja kehittää perheyrityksen liiketoimintaa. Pariskunta tienaa oman elantonsa ja maksaa itse asuntonsa vuokran.

Jos he saisivat pakolaisille tarkoitettuja tukia, heillä ei olisi mahdollisuutta tehdä töitä. Aleksandra sanoo, että heille työnteko on mielekkäämpi vaihtoehto siitäkin huolimatta, että ajoittain tulot ovat olleet samansuuruisia kuin tuet.

– Ajoittain sain työstä saman verran rahaa kuin olisimme saaneet tukea Punaiselta Ristiltä. Me olemme terveitä, emmekä voi elää avustusten varassa.

Onnellisesta kylästä maailman onnellisimpaan maahan

Aleksei muutti aikoinaan Moskovasta Aleksandran luo Kiovaan. Ukrainan pääkaupungista tuli hänen kotinsa, eikä hän voinut kuvitellakaan, että joutuisi muutaman vuoden kuluttua pakenemaan synnyinmaansa aloittamaa hyökkäyssotaa.

Ennen sotaa perhe asui 10 kilometrin päässä Kiovasta Shchaslyve-nimisessä kylässä. Suomeksi kylän nimi tarkoittaa ”onnellista”. Se sijaitsee lähellä Kiovan kansainvälistä Boryspil-lentokenttää. Aleksandran mielestä kylän nimi kuvastaa täydellisesti elämää ennen sotaa.

– Se on ihana paikka, jonka keskustassa on mäntymetsässä sijaitseva ulkoilualue. Siellä on niin kaunista, Aleksandra muistelee perheen entistä kotia.

Открыть просмотрщик изображений Alisa Krylova Shchaslyve-kylässä ennen sotaa. Изображение: Olga Javits / Yle

Suomessa Krylovit tajusivat nopeasti, etteivät halua lähteä pois.

– Me haluamme todella jäädä tänne, olemme kertoneet kaikille sukulaisille ja ystäville, että emme palaa. Meidän on hyvä olla täällä.

Aleksandra vinkkaa ukrainalaisille, jotka myös haluavat jäädä Suomeen, että kannattaa etsiä aktiivisesti töitä työnvälitystapahtumien kautta eikä pidä pelätä oman yrityksen perustamista.

