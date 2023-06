Oulun entistä yhdyskuntajohtajaa epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä ja entistä kaupunginjohtajaa virkavelvollisuuden laiminlyönnistä

Matti Matinheikki toimi aiemmin Oulun yhdyskuntajohtajana. Myöhemmin hän siirtyi yksityisen yrityksen toimitusjohtajaksi ja toimi useissa luottamustehtävissä. Niistä hän on eronnut tutkinnan käynnistyttyä.

Oulun entiseen yhdyskuntajohtajaan Matti Matinheikkiin kohdistunut esitutkinta virka-aseman väärinkäytöstä on siirtynyt syyteharkintaan. Entistä kaupunginjohtajaa Päivi Laajalaa epäillään virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Oulun entiseen yhdyskuntajohtajaan Matti Matinheikkiin kohdistunut esitutkinta on valmistunut, ja poliisi on siirtänyt asian syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Tutkinnan perusteella poliisi epäilee Oulun kaupungin entisen yhdyskuntajohtajan syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen ja törkeään petokseen. Matinheikki käytti virka-aikanaan työnantajan autoa ja yhteiskäyttöön hankittua sähköpolkupyörää omiin ajoihinsa sekä hankki autolle pysäköintipakan ilman esihenkilön hyväksyntää.

Poliisin mukaan tavoiteltu taloudellinen hyöty on ollut yli 40 000 euroa.

Tutkinnan yhteydessä on tutkittu myös Matinheikin esihenkilönä toimineen kaupunginjohtaja Päivi Laajalan toimia. Häntä epäillään virkavevollisuuden laiminlyönnistä, koska hän ei vienyt asiaa mahdollisen rikosilmoituksen tekemistä varten Oulun kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Heidän lisäkseen tutkinnassa on kuulusteltu kolmatta henkilöä epäiltynä virka-aseman väärinkäyttämisestä varoitusasian yhteydessä. Tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Kari Pakasen mukaan hänen roolinsa on kuitenkin ollut vähäisempi ja tutkinta on ulottunut häneen muun tutkinnan sivujuonteena.

Epäiltyjen lisäksi asiassa on kuulusteltu poliisin mukaan useita todistajia sekä Oulun kaupungin edustajaa asianomistajana.

Matti Matinheikin epäilyt rikokset ovat tapahtuneet 13. maaliskuuta 2018 – 23. tammikuuta 2020.