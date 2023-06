Maailman johtajat kokoontuivat Pariisiin ratkomaan kehittyvien maiden rahoituskriisiä

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimä kaksipäiväinen huippukokous alkoi tänään Pariisissa. Tapaaminen kokoaa yhteen noin 50 maailman johtajaa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja kehittyvien maiden velkaongelmiin ja ilmastokriisin torjumiseen.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat Macronin lisäksi myös Intia ja Barbados, jonka pääministerin Mia Mottleyn aloitteesta idea tapaamiseen sai alkunsa.

Macron ilmoitti kokouksen järjestämisestä viime marraskuussa G20-maiden kokouksen yhteydessä. Haluna oli osoittaa solidaarisuutta globaalia etelää kohtaan. Tapaamisella haluttiin tuoda globaali etelä ja pohjoinen saman pöydän ääreen.

Globaali etelä viittaa Maailmanpankin mukaan matalan ja keskitulotason maihin, jotka sijaitsevat muun muassa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Pohjoisella viitataan korkean tulotason maihin.

Helpotusta kehittyvien maiden lainoihin

Tapaamiseen on kutsuttu muun muassa Saksan liittokansleri Olaf Scholz, EU:n komission puheenjohtaja Ursula von de Leyen ja Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva.

Mukana on myös Kiinan pääministeri Li Qiang. Kiinan merkitys tapaamisessa on suuri, sillä moni kehittyvä maa on velkaa Kiinalle ja vaikeuksissa lainanmaksussa. Inflaatio ja korkojen nousu eivät ole helpottaneet niiden tilannetta, päinvastoin.

Avaa kuvien katselu Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti tilaisuuden avajaispuhetta Palais Brongniart -rakennuksessa Pariisin keskustassa torstaina. Kuva: Ludovic Marin / EPA

Viime vuosina on nähty luonnon ääri-ilmiöiden lisääntymistä etenkin kehittyvissä maissa. Inhimillisten vahinkojen lisäksi ne tuovat maille suuria rahallisia menetyksiä.

Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kehittyvien maiden ilmastotoimilla on keskeinen merkitys. Velkaantuneet maat eivät kuitenkaan pysty investoimaan ilmastotoimiin tarpeeksi tehokkaasti, kun rahat menevät lainan lyhentämiseen.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan mukaan 60 maailman maata on velkavaikeuksissa. Esimerkiksi Ghana kaltainen maa käyttää noin 70 prosenttia budjettivaroistaan ​​velkojensa takaisinmaksuun.

Rikkaat maat ovat kuitenkin olleet vastahakoisia myöntämään lisälainaa inflaation ja korkojen noustessa. Tähän halutaan nyt löytää ratkaisuja, joilla globaalin etelän tilannetta voidaan helpottaa.

”Kritiikistä huolimatta tapaaminen on tärkeä”

Tapaamista ja sen vaikuttavuutta on kritisoitu siitä, että rikkaat maat eivät ole tarpeeksi edustettuina. Ranskan ja Saksan lisäksi EU-maista mukana on vain Bulgaria ja Slovenia. G7-maista mukana on vain Macron ja Scholz. Afrikan maista on kutsuttu 20 edustajaa.

Macronin aikataulua kokouksen järjestämisessä on moitittu liian tiukaksi ja tiedottamista niukaksi.

Ranskalaisekonomisti Jacques Delplan mukaan tapaaminen on kritiikistä huolimatta tarpeellinen.

– Siellä keskustellaan myös kansainvälisestä merenkulkuveron asettamisesta. Sitähän ei tällä hetkellä ole olemassa. Jos jokin sopimus tai sopimuksen alku siihen löydetään, ollaan jo voiton puolella, Delpla sanoo Ylelle.

Tapaamisessa on tarkoitus ilmoittaa myös sadan miljardin dollarin jakamisesta kehittyville maille. Sen toteutumiseen Delpla ei kuitenkaan usko.