Käsidesi, Skrillex ja valkosipuli – selvitimme, mikä karkottaa hyttyset: "Huitominen on varma keino saada hyttyset löytämään meidät"

Hyönteistutkijan mukaan Etelä-Suomessa hyttysiä on mahdollisesti vähemmän liikkeellä. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä todennäköisempää on, että kovin hyttysaika on vasta edessä.