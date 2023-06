Äärioikeistoon yhdistetty elinkeinoministeri Vilhelm Junnila kiistää uusnatsisympatiat Ylelle: ”En kyllä koe flirttailevani”

Tuoreen elinkeinoministerin mielestä on täysin selvää, ettei hänellä ole yhteyksiä uusnatsismiin.

Vastanimitetty elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) kiistää Ylen haastattelussa flirttailevansa natsiaatteella. Hän toteaa olevansa huumorintajuinen henkilö, joka on vuosien varrella viljellyt huonoakin huumoria.

Junnila myöntää Ylelle virheen tapahtuneen, ja ottavansa siitä opiksi. Aiemmin torstaina hän julkaisi pahoitteluviestin Facebookissa, ja täsmentää Ylelle pahoittelevansa nimenomaan omaa toimintaansa asiassa.

Naantalilaisen Vilhelm Junnilan kytköksistä uusnatsismiin on keskusteltu kiivaasti sosiaalisessa mediassa viime päivinä. Antamissaan haastatteluissa Junnila on kieltänyt kytkökset.

Tuorein esille nousseista tapauksista on Junnilan puhe tänä keväänä Perussuomalaisten tupaillassa.

Junnilla onnitteli puheessaan kansanedustajaehdokas Mikko Kangasojaa (ps.) erinomaisesta vaalinumerosta.

Vaalinumero oli 88, joka tunnetaan myös uusnatsien symbolina Heil Hitler -tervehdykselle.

– Ensinnäkin onnittelut erinomaisesta vaalinumerosta. Tiedän, että se on voittava kortti. Tämä 88 viittaa tietenkin kahteen H-kirjaimeen, josta ei sen enempää puhuta, Junnila sanoi puheessaan.

Junnila julkaisi torstaina Facebook-sivuillaan tekstin, jossa pahoittelee muun muassa tapaa, jolla on vuosien varrella laskenut leikkiä. Hän pahoittelee myös kritisoitua osallistumistaan äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman järjestämään 188-Kukkavirta nimiseen tapahtumaan vuonna 2019.

Junnila: ”Pitää pitää huolta, ettei näin tule jatkossa tapahtumaan”

Yle tavoitti ministeri Junnilan torstaina iltapäivällä kommentoimaan virinnyttä keskustelua.

Vilhelm Junnila, esille on noussut nyt useita tapauksia, joiden myötä sinut on yhdistetty uusnatseihin ja kansallismielisiin. Tuorein näistä tapauksista on tänä keväänä perussuomalaisten tupaillassa heittämäsi vitsi numerosta 88.

Miten itse kommentoisit tätä?

– Vanha vaalimainokseni on myös noussut tämän nimitykseni myötä julkisuuteen, ja silloin 2019 keskusvaalilautakunta arpoi minulle vaalinumeroksi 88. Tällä numerolla yleensä viitataan kaikenlaiseen ääriajatteluun ja se herätti tunteita erityisesti vasemmalla laidalla, ja he näkivät siinä kaikkia piilomerkityksiä. Ja ehkä siitä on vuosien mittaan harkitsemattomasti tullut heitettyä vitsiä.

Tämän heittämäsi vitsin jälkeen tupaillan paikallaolijoiden keskuudesta huudettiin myös tämä kyseinen tervehdys.

Mikä oli reaktiosi siihen?

– Se tuli kyllä todella yllätyksenä, koska yleensä tuommoisessa porukassa ei tule tällaisia. En ole ennen kuullutkaan tämän oloista huutelua siellä. Se oli hyvin ikävä sattuma, ja muistaakseni kokousta johtanut tyyppi samantien ojensi tätä kaveria, eikä siellä sen jälkeen mitään tämän tyylistä tai muutakaan järjestyshäiriötä ilmennyt.

Oliko se mielestäsi hyväksyttävää?

– Ei missään nimessä.

Poliisin lakimies Mikko Porvali kritisoi sinua natsiaatteella flirttailemisesta ja kirjoittaa: ”Näyttää siltä, että Suomen hallitukseen on nimitetty uusnatsi”

Mitä vastaat hänelle?

– En varsinaisesti halua vastata hänelle, mutta kuten minut tuntevat henkilöt tietävät, olen maltillisen tien kulkija, enkä kuulu mihinkään nationalistisiin järjestöihin, saati sellaisiin ole liittymässäkään. Olenhan tässä jo sekä pahoitellut tätä aiheuttamaani kohua, että tuominnut nämä eri järjestöt ja todennut, että näistä pitää ottaa opiksi. Ei ole tietenkään hyvä jos tämänkaltainen herra saa sellaisia mielikuvia, että voi tällaista kirjoittaa. Mutta nämä on nyt käsitelty.

Vilhelm Junnila, miksi flirttailet uusnatsistisilla viittauksilla?

(naurahdus)

– En kyllä koe flirttailevani. Ne ketkä minun persoonani tuntee, tietävät minut vähän sellaisena huumorintajuisena kaverina ja en ole ehkä aikaisempina vuosina ajatellutkaan, että näistä jotakin myöhemmin seuraisi. Virhe on sattunut ja tästä pitää ottaa opikseen.

Mikä on oma mielipiteesi uusnatsismista ja uusnatsien edustamista aatteista?

(naurahdus)

– Tämä on varmaan aika selvä tapaus, eihän minulla ole näiden kanssa mitään tekemistä. Pidän hyvänä sitä, että tällaiset PVL:lää vastaavat toimijat on lakkautettu valtion toimesta.

(PVL oli uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike, jonka toiminnan Korkein oikeus lakkautti vuonna 2020.)

Julkaisit tänään Facebookissa pahoittelutekstin liittyen näihin esille nousseisiin tapauksiin.

Vilhelm Junnila, mitä konkreettisesti pahoittelet?

– Pahoittelen omaa toimintaani tässä asiassa.

Tekstissä pahoittelet muun muassa sitä, että olet vuosien varrella laskenut leikkiä tavalla, joka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuu väärältä.

Miksi koet tai olet kokenut, että tällaisilla asioilla vitsailu on hauskaa?

– Tähän en oikein osaa vastata. Kuten sanoin, olen luonteeltani huumorintajuinen ja huonoa huumoriakin näköjään mahtuu vuosien varrelle. Tämän tyylisistä asioista pitää vain ottaa opikseen ja käyttäytyä ryhdikkäämmin jatkossa.

Miten tämä esille noussut keskustelu vaikuttaa käyttäytymiseesi ja esiintymiseesi tulevaisuudessa?

– Nyt kun on tullut ministeriksi nimitettyä, niin eihän tässä ministeriaikaisessa käyttäytymisessä varmaankaan mitään ongelmaa ole ollut, mutta pitää toki huomioida se jos on joskus aikaisemmin käyttäytynyt huonosti. Pitää pitää huolta, ettei näin tule jatkossa tapahtumaan.

Äärioikeiston käyttämä numerotunnus osana vaalimainontaa

Kirjailija Mikko Porvali, joka työskentelee myös poliisina ja juristina, julkaisi siis keskiviikkona omilla Facebook-sivuillaan päivityksen, joka alkoi lauseella ”Näyttää pahasti siltä, että Suomen hallitukseen on nimitetty uusnatsi.”

Porvali painottaa, ettei kommentoi asiaa viranomaisena, mutta hän on perehtynyt ääriliikkeisiin niin kirjailijana kuin poliisin ammattinsa myötä.

– Junnila on aikaisemmassa julkisessa poliittisessa toiminnassaan käyttänyt tunnusta 14/88, joka on ehkä tunnetuin väkivaltaisen äärioikeiston ja valkoisen ylivallan kannattajien tunnus. Hän sai siihen tilaisuuden, sillä vaalipäivä oli 14. ja hänen vaalinumeronsa 88, sanoo Porvali.

Mikko Porvalin mukaan Junnila on yhdistänyt numerot tavalla, joka osoittaa hänen tietävän mistä lukujonossa on kysymys.

Kyseessä on globaalisti äärioikeiston käyttämä koodi, jossa numerolla 14 viitataan 14-sanaiseen valkoisen ylivallan julistukseen. 88 on alunperin saksan uusnatsiliikkeeltä lähtenyt tunnus, jolla viitataan aakkosten kahdeksanteen kirjaimeen kaksi kertaa peräkkäin, HH eli Heil Hitler.

– En ota kantaa siihen, kuinka sattumaa se on ollut ministerin viestinnässä tai ei, mutta se on aivan selvää, että tunnus on niin tunnettu äärioikeiston kesken, että jokainen tietää mitä se merkitsee, Porvali sanoo.

Porvalin mukaan numerosarjan käytössä on ideana piilottaa joukkomurhiin kannustava valkoisen ylivallan manifesti sekä siihen liitetty natsitervehdys niin sanotusti tavallisilta ihmisiltä.

– Sellainen, joka ei ole perehtynyt tähän, ei varmastikaan huomaa näissä numerosarjoissa mitään erityistä.