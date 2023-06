Juhannuksena rentoudutaan mökillä tai tylsistytään kaupungissa

Rovaniemeläiset karkaavat yleensä kaupungista mökille juhannukseksi. Mökillä rentoudutaan, saunotaan, uidaan ja grillataan.

– Juhannuksena on kotoisa tunnelma. Aion mennä mökille Jyväskylään seurustelukumppanin vanhempien luokse ensimmäistä kertaa. Yleensä olen juhannuksen perheen mökillä Kemijärvellä, mutta nyt on poikkeus ja karkaan täältä, Ella Ulkuniemi, 23, kertoo.

Myös Birgitta Kristo, 30, aikoo mennä mökille.

– Meillä on Kuivaniemessä perheen mökki. Ollaan perheen kanssa, on saunomista, puusaunaa ja savusaunaa, uimista ja hyvää ruokaa, Kristo sanoo.

Ulkomaalaisten matkailijoiden kesän ja juhannuksen vietto ei juuri eroa suuresti suomalaisten tavoista. Lapista hekin hakevat kesällä rentoa meininkiä ja luonnonrauhaa, mutta myös tapahtumia ja tekemistä.

Ulkuniemi ja Kristo veisivät ulkomaalaiset matkailijat rantasaunaan, uimaan ja luontoon ja esimerkiksi pyöräilemään. He voisivat ottaa ulkomaalaisia ystäviä mukaan myös kesämökille.

– Yhdessäolo on tärkeintä. Vaikka ollaan yleensä perheen kesken, niin ystäviä mahtuisi mukaan. Saunominen tuntuu olevan ulkomaalaisille erikoinen juttu, Birgitta Kristo tuumaa.

– Yötön yö voi olla ulkomaalaisten mielestä jännittävä, kun valoisaa on koko ajan. Outoa on sekin, että saunotaan ilman vaatteita ja käydään pulahtamassa järvessä nakuna, Ella Ulkuniemi pohtii.

Entä miten rovaniemeläisnuoret houkuttelisivat ulkomaalaisia turisteja Lappiin kesällä?

Nuoret kertovat miten ulkomaalaisia matkailijoita voisi houkutella kesäiseen Lappiin.

Lapin kesämatkailu kasvaa, mutta jää edelleen talvisesongin varjoon

Lapin kesämatkailu on yhä paljon jäljessä talvimatkailusta, mutta kasvua on näkyvissä.

Visit Rovaniemi on ennakoinut, että hotellimajoitusten määrä kasvaa Rovaniemellä tänä kesänä noin 22 prosenttiyksiköllä. Kesä-elokuussa Rovaniemen hotelleissa olisi 150 000 majoitusvuorokautta, kun vuosi sitten samaan aikaan niitä oli 122 000.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen mukaan kasvu tulee ulkomailta ja kesäkuun ennusteeseen tuovat lisäystä myös isot kansainväliset sotaharjoitukset.

Ulkomaalaisia kesäturisteja houkutellaan Lappiin perinteisillä ja suomalaisille tutuilla elementeillä: yöttömällä yöllä ja keskiyön auringolla sekä luontoelämyksillä. Kesätapahtumilla on myös tärkeä rooli matkailulle.

Australialainen Stella Martino, 26, asuu ja opiskelee Helsingissä, mutta tuli kesälomallaan Lappiin. Hän kävi Sodankylän elokuvajuhlilla ja vietti muutaman päivän Rovaniemellä. Martino on tyypillinen Lapin kesämatkailija, joka käy tapahtumissa ja kiertää eri paikoissa.

– Olen käynyt uimassa, kaverin kanssa piknikillä ja nautimme keskiyön auringosta. Ehkä käymme myös museossa ja galleriassa, ehkä menemme johonkin kivaan baariin tai terassille, Martino kertoo.

Martinon mukaan festivaaleja ja yhteisöllisiä kesätapahtumia voisi tarjota enemmän myös turisteille. Lapissa voisi olla puistojuhlia kuten on Helsingissäkin.

– Keskiyön aurinko on ilmiö, jota Australiassa ei ole ja se on melkoinen elämys, Martino summaa.

Hyttysparvet ja mäkäräiset ovat olennainen osa Lapin luontoa. Miten matkailijat pärjäävät niiden kanssa?

Suorat lennot puuttuvat kesäisestä Lapista

Lapin kesämatkailun ja ympärivuotisuuden kehittämisestä on puhuttu jo vuosikausia, mutta edelleen Lappi vetää parhaiten jouluna ja lumiseen aikaan. Mikä siinä mättää?

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen mukaan suurin este on se, ettei Lappiin pääse kesällä suorilla lennoilla. Talvella on jopa reilu tusina suoraa lentoa eri kohteisiin, mutta kesäisin Rovaniemi on Helsingin yhteyksien varassa.

Kärkkäinen tiimeineen tekee töitä suorien lentojen ja saavutettavuuden eteen. Visit Rovaniemen toimistossa töitä paiskitaan myös juhannuksena.

– Osa matkailuväestä painaa töitä koko juhannuksen läpi, viettäen sitä nimenomaan kansainvälisten vieraiden kanssa. Tämä on perehdyttämistä suomalaisen juhannuksen viettoon, Kärkkäinen sanoo.

Hän veisi ulkomaalaiset vieraat saunalautalle, venekyytiin, katsomaan kokkoa ja rauhoittumaan.