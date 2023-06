Parin miljardöörin pelastus kiinnostaa, vaikka Välimereen hukkui satoja – medialogiikan epäsuhta on aina ollut olemassa, sanoo professori

Eri medioissa on viime päivinä uutisoitu Titan-sukellusaluksen katoamisesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt Välimerellä tapahtunut siirtolaisveneturma.

Sosiaalisessa mediassa on herännyt kipakkaa keskustelua siitä, kuinka eriarvoisia ihmishenget ovat.

Koko maailma on seurannut silmä kovana sen jälkeen, kun turisteja Titanicin hylylle sunnuntaina kuljettanut sukellusalus katosi. Aika pelastustoimille alkaa tänään käydä hapen riittävyyden suhteen loppuun.

Samalla Välimerellä viime viikon keskiviikkona tapahtuneen siirtolaisveneturman uhriluku kasvaa. Kuolleita pelätään olevan jopa satoja, sillä kyydissä arvioidaan olleen 400–750 ihmistä.

Viranomaisten toiminta ja median uutisointitavat muutaman rikkaan pelastusoperaatiosta sekä satoja uhreja vaatineesta onnettomuudesta ovat herättäneet kipakkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa siitä, kuinka eriarvoisia ihmishenget ovat.

Välimeren kuolemiin on jo pitkään kiinnitetty vähän huomiota

Tampereen yliopiston viestinnän ja median tutkimuksen professori Kaarina Nikunen ei ole yllättynyt siitä, miten eri äänenpainoilla mediassa tapahtumia on käsitelty. Tapaukset ilmentävät median toimintalogiikkaa.

– Aika tyypillisesti kiinnitetään huomiota asioihin, joiden ajatellaan olevan jotenkin poikkeuksellisia ja yllättäviä. Tällainen epäsuhta on aina ollut osa uutisointia, että samaan aikaan voi tapahtua jotain muuta todella pitkäkestoista kärsimystä.

Nikusen mukaan kysymys on myös siitä, mitä tapahtuu lähellä tai mikä koetaan jollain tavalla läheiseksi. Kaukaiseksi koettu kärsimys ei saa niin paljoa huomiota.

Välimeren humanitäärinen kriisi on myös kestänyt jo pitkään.

– Ihmiset aika tyypillisesti turtuvat. Tutkimuksessa on pohdittu, miksi Välimeren hukkumiskuolemiin on kiinnitetty niin vähän huomiota siihen nähden, miten paljon niitä on vuosien mittaan tapahtunut.

Asetelma kertoo globaalin hyvinvoinnin eriarvoisuudesta

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sanoo ymmärtävänsä uutisoinnin logiikkaa, mutta hänellekin on noussut irvokkuuden tunteita vastuullisuuden näkökulmasta.

Asetelma kertoo Teivaisen mukaan globaalin hyvinvoinnin eriarvoisuudesta. Huvimatkoihin verrattuna ihmiset ovat todennäköisesti lähteneet ylittämään Välimerta enemmän pakon sanelemana, vaikka vastassa on poliittinen ilmapiiri, jossa osaltaan ei haluta antaa kannusteita tulla Eurooppaan.

Toiset taas voivat ottaa isompia riskejä esimerkiksi vapaa-ajan sukellusmatkan kanssa, kun myös tiedetään jonkun olevan valmis tulemaan pelastamaan.

– Tässä on yksi osoitus siitä, miten riskinottoon liittyvät kannustimet toimivat maailmassa, ja siitä, miten oma ympäristö ja julkihallinto toimivat.