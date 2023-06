Tukes antoi luvan litiumin etsintään Pirkanmaalta

Reilun 540 neliökilometrin alue on itäisellä Pirkanmaalla.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Pirkanmaalle varausilmoituksen litiumin kartoittamiseen. Reilut 540 neliökilometrin suuruinen varausalue sijoittuu Oriveden, Kuhmoisten, Kangasalan, Pälkäneen ja Padasjoen alueille.

Varauksen on saanut PR1 Finland oy, joka olettaa alueella tehtyjen tutkimusten perusteella olevan litiumia. Litiumia käytetään akkuteollisuudessa.

Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen tai louhimiseen.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrityksellä on kilpailijoihin nähden etuoikeus valmistella alueella malminetsintälupahakemusta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo.

Näytteiden otto ei saa aiheuttaa haittaa ja häiriötä

Varaus oikeuttaa yrityksen keräämään aineistoa alueelta mahdollista malminetsintähakemusta varten siten, ettei se aiheuta haittaa tai häiriöitä. Alueella voidaan tehdä esimerkiksi geologista kartoitusta sekä maa- ja kallioperänäytteenottoa.

Varauspäätöksessä todetaan, että PR1 Finlandin tarkoituksena on hakea malminetsintälupaa ennen vuoden 2025 huhtikuuta, jolloin varauksen voimassaoloaika päättyy.

Keskitalon mukaan keskimääräinen malminetsintäalue on noin 500 hehtaaria. Murto-osaan kutistuva etsintäalue johtuu siitä, että yritys joutuu maksamaan maanomistajakorvausta 20 euroa hehtaarilta.

Metallien hinnan nousu lisäsi varausten määrää

Ilkka Keskitalo kertoo, että Tukesin käsiteltäväksi tulee noin 80–100 varausta vuodessa. Varauksia tulee nyt erityisesti Etelä- ja Keski-Suomeen, sillä pohjoinen on ollut jo kymmenien vuosien ajan aktiivisen malminetsinnän kohteena.

– Varausten määrä kasvaa heti, kun metallien hinnat maailmalla nousevat. Turvallinen yhteiskunta ja läpinäkyvä lainsäädäntö houkuttelevat Suomeen yrityksiä, Keskitalo sanoo.

PR1 Finland on tänä vuonna perustettu osakeyhtiö. Sen kotipaikka on Helsinki, ja pääasialliseksi toimialakseen yhtiö on ilmoittanut malmit ja teollisuusmineraalit. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä ovat Australian kansalaisia.