Kaikki vanhemmat eivät voi lomailla heinäkuussa, mikä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan

Lapset tarvitsevat hoitoa myös kesällä, kun vanhemmat ovat töissä. Lapsille on tarjolla erilaisia kesäleirejä, mutta suurin osa niistä päättyy juhannuksena.

Kesäloma eriarvoistaa lapsia, sillä perheillä on erilaiset mahdollisuudet lasten loma-ohjelmaan niin taloudellisesti kuin myös vanhempien lomien suhteen.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden aluepäällikkö Tiina Hörkkö toivoo, että valtio löytäisi jonkun avustusmuodon myös kesäajan harrastustoimintaan.

– Nykyinen Suomen harrastamisen malli tuottaa valtavasti hyvää harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen, mutta ei kesälomalle, Tiina Hörkkö sanoo.

Suomen mallissa tavoitteena on antaa jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuus vähintään yhteen mieleiseen ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Useimmat lasten kesäleirit päättyvät juhannukseen. Kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan lomaile yhtä aikaa muiden suomalaisten kanssa. Jos tukiverkkoa ei ole, lapsille on mietittävä ohjelmaa myös kesällä. Lasten ja nuorten kesätoiminta on kuntakohtaista. Toiminnasta vastaavat kunnat ja kolmas sektori eli järjestöt, yhdistykset ja seurat.

Aluepäällikkö Hörkkö pitää tärkeänä, että jokainen lapsi saisi elämyksellisen ja hyvän kesän, josta voi kertoa syksyllä, kun koulu jälleen alkaa.

Voisitko sinä auttaa tuttuja lapsia?

Pelastakaa Lapset -yhdistys vetoaa perheiden tuttuihin aikuisiin. Jos omassa lähipiirissä on lapsia, jotka voisivat hyötyä kivasta kesätoiminnasta, tutun aikuisen kannattaa itse olla aktiivinen.

– Jos tietää, että ystävät tai sukulaisvanhemmat ovat töissä ja pienet koululaiset viettää aikaa kotona, olisiko jokin hetki tai vapaapäivä, jolloin voisi näille sukulaislapsille tai ystävän lapsille tarjota jonkun mukavan hetken tänä kesänä, kysyy Pelastakaa Lasten Saana Manninen Etelä-Suomen varhaisen tuen tiimistä.

Yhdistys järjestää lomakotitoimintaa koko maassa, mutta niihin haettiin jo aikaisemmin keväällä. Lomakoti on yhdistyksen koordinoimaa palvelu, jossa vapaaehtoiset voivat ottaa lapsia lomailemaan yleisimmin 5–7 päiväksi kesällä.

Lapsille lomakoti on maksuton. Yhdistys kuitenkin maksaa pientä kulukorvausta kotiaan lomakodiksi tarjoaville ruokaan ja muihin kuluihin.

Lomakotia voi tarjota vapaaehtoiset aikuiset, joilla elämä on tasapainossa ja aikaa ja voimavaroja myös muiden lapsille. Yhdistys tarkastaa vapaaehtoisten sopivuuden lomakotiaikuisiksi.

– Lasten kesää kannattaa suunnitella jo aikaisin keväällä: hakea leireille ja kesäkotitoimintaan hyvissä ajoin, Manninen ohjeistaa.

Kenenkään ei tarvitse olla yksin

Mannerheimin lastensuojeluliitto organisoi lastenhoitoapua. Liiton lastenhoitotoiminnan välityspisteet ovat osan kesää suljettuina, mutta eLastenhoitopalvelu toimii läpi kesän.

Liitto vinkkaa, että sen kautta voi löytää hoitajan myös silloin, kun oman alueen välityspiste on kiinni.

MLL:n lasten ja nuorten puhelin sekä chat nuortennetti.fi vastaavat vuoden jokaisena päivänä, myös kesälomalla. Puhelin palvelee suomeksi numerossa 116 111 ja ruotsiksi numerossa 080 096 116.

– Nämä palvelut ovat auki koko kesän juurikin siinä mielessä, ettei kenenkään tarvitse olla yksin, sanoo viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen MLL:stä.

Juhannuksesta lähtien puhelinlinja ja chat ovat avoinna joka päivä kello 17–20. Palvelu on maksuton, eikä puhelu näy puhelinlaskulla. Lisäksi nettikirjeen voi kirjoittaa itselleen sopivana aikana.

Poutasen mukaan MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät perhekahviloita ja myös toimintaa, jossa Ukrainasta paenneita perheitä, äitejä että lapsia tutustutetaan Suomessa paikallisiin lapsiperheisiin.

– Tehdään yhdessä luontoretkiä tai on esimerkiksi syntynyt kokkikerho, jossa kokataan suomalaisten ja ukrainalaisten kansallisruokia yhdessä, Poutanen kertoo.

Nuorisopalveluiden aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungilta rohkaisee osallistumaan nuorisotalojen toimintaan. Vinkkejä oman lähialueen nuorisotalon tarjonnasta saa muun muassa Instagramista.

Nuorisotaloilla paljon ohjelmaa pääkaupungissa

– Nuorisotyö ei ole lomalla, eikä lepää Helsingissä. Meillä on monipuolinen nuorisotaloverkosto, jossa on monipuolista toimintaa, toteaa nuorisopalveluiden aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungilta.

Hörkkö suosittelee perheitä seuraamaan nuorisotalojen Instagram-tilejä, joissa kerrotaan tulevasta toiminnasta, kuten retkistä, peleistä, urheilusta ja muusta ulkona tapahtuvasta toiminnasta.

– Rohkeasti mukaan, nuorisotaloille voi mennä yksin tai kavereiden kanssa. Toiminta suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa, niin syntyy kaikkein paras tekeminen, Hörkkö sanoo.

Helsingissä nuorisotaloilla käy pääosin noin 9–18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Toiminta on lähtökohtaisesti maksutonta.

– Joissakin on pieni omavastuu, mutta siitäkin on mahdollista saada huojennusta. Raha ei saa olla este sille, että kesä on tosi kiva, Hörkkö toteaa.

Kumpulassa leirejä läpi kesän

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys järjestää erilaisia leirejä Helsingin Kumpulan koulukasvitarhalla läpi kesän.

– Jos ajattelee lasten viljelytoimintaa, niin on hyvin luontevaa, että lapset näkevät koko kasvukauden kaaren, eli kannustetaan osallistumaan leireille alkukesästä sekä keski- ja loppukesästä, sanoo toiminnanjohtaja Eeva-Maija Bergholm.

Yhdistys järjestää myös muun muassa ympäristötaide-, tiede- ja draamaleirejä.

Alkukesän leirit täyttyvät hetkessä ilmoittautumisen avautumisen jälkeen keväällä, mutta tarvetta on myös loppukesän leireille. Vanhemmilta on tullut kyselyjä heinäkuun leireistä.

– Esimerkiksi tänä kesänä järjestetään pari kolme leiriä. Ne ovat pienempiä eli niissä on yksi ohjaaja ja muutama apuohjaaja. Haluamme kuitenkin tarjota pienemmällekin porukalle kesäisen puutarhan ja oppia viljelystä, Bergholm sanoo.

Perheiden vinkkejä lastenhoitoon Yhteistyö ystäväperheiden kanssa, hoitoapua puolin ja toisin.

Tutun nuoren palkkaaminen avuksi.

Lyhytaikaista hoitoapua tutuilta.

Maksullinen lastenhoitoapu, esim. au pairit, opiskelijat ja MLL:n kautta.

Facebookin virolaisten lastenhoitajien ryhmä.

Apua seurakuntien lapsi- ja perhetyön kautta.

Tavoitteista joustaminen ja omien rajojen tunnistaminen, siivota voi myöhemminkin ja valmisruokaa saa kaupasta.

Vanhempien lomat eri aikaan ja lapset 1–2 viikkoa kesäleireillä.

Työnantajan sallima etätyö, jos se on mahdollista.

Työnantajan tarjoama sairaan lapsen hoitopalvelu.

Lapset kesälomavieraina sukulaisten luona. Lähde: Koottu vanhempien antamista vastauksista Ylen kyselyyn.

