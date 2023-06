30 henkilön potilastietoja voi olla väärissä käsissä – poliisin mukaan toistaiseksi on epäselvää, mikä rikos voisi olla kyseessä

Etelä-Karjalan hyvinvointialue epäilee, että potilastietoja on väärissä käsissä. Kuvituskuva.

Poliisi selvittää, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö. Esitutkinta voi alkaa, kun on syytä epäillä rikosta.

Kaakkois-Suomen poliisi vahvistaa vastaanottaneensa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tutkintapyynnöt epäillystä tietoturvaloukkauksesta.

– Jutussa on osoittautunut hieman epäselväksi, täyttääkö ilmoitettu teko rikoksen tunnusmerkistön ja jos täyttää, niin minkä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen.

Poliisi ei voi aloittaa toimenpiteitä ennen kuin nämä asiat ovat selvillä. Esitutkinta voi alkaa, kun on syytä epäillä rikosta.

– Yleensä sen arviointi on helppoa, mutta on myös näitä tilanteita, joissa tunnusmerkistön täyttyminen ei olekaan täysin selvää, Tielinen sanoo.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue uskoo, että ulkopuolinen ihminen pitää hallussaan jopa 30 henkilön tietoja sisältäviä asiakirjoja. Potilastiedot ovat päätyneet henkilön haltuun kesällä 2022 Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri Eksoten työntekijän kautta.

Asiakirjoja hallussapitänyt henkilö on aiemmin ilmoittanut hävittäneensä asiakirjat. Hyvinvointialueella on kuitenkin vahva epäilys, että potilastietoja on edelleen väärissä käsissä.

Hyvinvointialue teki tapauksesta tutkintapyynnöt poliisille maanantaina 19. kesäkuuta.