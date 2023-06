Juhannus yhdistää ihmisiä syntyperään katsomatta – Kysyimme kolmelta Suomeen muualta muuttaneelta, miten he viettävät keskikesän juhlaa

Juhannusta vietetään, kuten juhannusta vietetään. Hyvää ruokaa ja juomaa. Ystäviä, perhe, tuttuja ja tuntemattomia ihmisiä. Sauna ja juhannuskokko. Monelle se on yksi vuoden tärkeimmistä juhlista.

Cloze Irafasha on juuriltaan kongolainen, mutta syntynyt Ruandassa. Hän muutti Suomeen ollessaan kymmenenvuotias.

Ennen kuin Irafashan perheessä päästiin mukaan suomalaiseen kulttuuriin, heillä vietettiin lähinnä joulua ja uutta vuotta.

– Ensimmäinen muistoni juhannuksesta on se, kun sytytetään kokkoa. Se oli iso ja siinä oli paljon puita. Ja oli se hienon näköinenkin, Irafasha kertoo.

Avaa kuvien katselu – Suomi on minulle tärkeä. Toinen kotimaa. Kun menen käymään Ruandassa, kolme viikkoa saattaa mennä ihan ookoo. Sitten tulee ikävä Suomeen, Cloze Irafasha sanoo. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Suomessa elettyjen vuosien karttuessa hän on kokenut perinteet ja juhlapyhät itselleen tärkeiksi. Ne ovat olleet osa kanssakäymistä ja tapa tutustua ihmisiin.

– Juhannus merkitsee minulle todella paljon. Nähdään paljon ystäviä ja ollaan yhdessä. Se tuo iloa ja rakkautta, Irafasha sanoo.

Tänä vuonna Irafasha suuntaa kavereiden kanssa mökille.

– Rakastan juhannusta! Se on toiseksi paras juhla heti joulun jälkeen.

Alastomuus ihmetytti

Deannys Conde on Kuubasta. Hän on asunut muun muassa Chilessä. Viimeiset 17 vuotta hän on elänyt Suomessa.

Conde vietti ensimmäistä suomalaista juhannustaan Helsingissä, jonne hän oli tullut opiskelemaan musiikkia.

Avaa kuvien katselu Kun aurinko paistaa ja on juhla, se vaikuttaa paljon suomalaiseen mieleen. Sen näkee, että ihmiset ovat paljon iloisempia ja avoimempia puhumaan, Deannys Conde sanoo. Kuva: Janne Nykänen / Yle

– Olimme Herttoniemenrannassa. Oli tosi mukavaa ja hauskaa.

Kolme muuta nuorta tulivat hakemaan Conden mukaansa uimaan.

– He ottivat vaatteet pois ja yhtäkkiä kaikki olivat alasti ja minä olin ihan ihmeissäni, että mitä tämä tarkoittaa, Conde kertoo.

Samalla kun uudet tuttavat uivat alasti ja vakuuttivat kaiken olevan normaalia. Conde värjötteli hämmentyneenä bikineissä.

– He vakuuttivat ettei ole mitään hätää. Mutta minulla kyllä oli kova hätä! Conde muistelee.

Nyt Conde kertoo olevansa jo enemmän sopeutunut.

– Suomalaisille uimaan meneminen kavereiden kanssa, sauna ja se alastomuus on luonnollista. Mutta kyllä se on latino-naisen aivoille vielä vähän eri prosessi.

Yhdessäoloa ja hyvää ruokaa

Alettin Basboga on lähtöisin Turkista ja asunut Suomessa yli kolmekymmentä vuotta. Myös hänen ensimmäinen juhannusmuistonsa Suomesta liittyy juhannuskokkoon. Kulttuurishokista ei kuitenkaan ollut kyse.

Avaa kuvien katselu – Perheessämme on kaksi kulttuuria. Kun ollaan Suomessa eletään suomalaisten tapojen mukaan. Kun olemme Turkissa, elämme turkkilaisten tapojen mukaan, Alettin Basboga kertoo. Kuva: Janne Nykänen / Yle

– Juhannus Suomessa on hyvin samantapainen kuin Turkissa kevään alkamista juhlistava nevruz. Myös nevruzin aikaan on tapana polttaa kokkoa, Basboga kertoo.

Yhdeksänkymmentäluvulla Suomeen parikymppisenä saapuneelle Basbogalle juhannukseen ja muihin juhlapyhiin tutustuminen oli osa uuteen kulttuuriin tutustumista ja tapa olla mukana ympäröivissä tapahtumissa.

– Halusin olla asioissa mukana niin paljon kuin aika vain antoi myöden, hän sanoo.

Basbogalle juhannuksessa tärkeää on kaunis sää ja juhannuskokko.

– Tietysti sen lisäksi yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja juomaa. Nautitaan hyvästä seurasta, hän sanoo.

Entä mitä kuuluu Basbogan perheen juhannusmenuun?

– Viimeisimpien tietojen mukaan se koostuu hyvin tavanomaisista aineksista. Grilliruoasta ja salaatista.