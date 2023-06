Kuusamosta löytynyt harvinainen hirvenpääkirves päätyi ennätysajassa museon lasivitriiniin

Metsien kuninkaalliset -näyttely Hämeen keskiaikaisessa linnassa Hämeenlinnassa osui oikeaan saumaan. Hirvenpääkirves on vain muutaman viikon jälkeen löytymisestään yleisön nähtävänä.

Siinä se nyt on. Kaikkien katsottavissa lasivitriinissä Hämeen linnassa. Harvinainen hirvenpääkirves, joka löytyi Kuusamosta toukokuussa mökkirannasta aivan sattumalta.

– Kyllä siinä oma säätämisensä oli, sanoo amanuenssi Sami Raninen Museovirastosta ja tarkoittaa löydön saamista esille näin pian.

– Kun tämä on kerran vuosisadassa -löytö, niin Museovirastossa päätettiin, että tämä halutaan saada poikkeuksellisen nopeasti esille.

Onni oli, että Hämeen linnassa oli juuri avautumassa näyttely metsän kuninkaallisista. Tuore arkeologinen löytö istui näyttelyn teemaan oivallisesti. Siksi arviolta 4 000 vuoden ikäinen hirvenpääkirveen hamaraosa ihmettelee nykymaailman menoa Hämeen linnassa.

Sami Raninen kertoo, miten Kuusamon hirvenpää löytyi tämän vuoden toukokuussa.

Raninen ei muista, että vastaavaa löytöä olisi saatu esille näin nopeasti.

Kuusamon hirvenpään viereisestä vitriinistä löytyy 1890-luvulla löydetty Säkkijärven hirvenpääkirves. Molemmat ovat taidokkaasti kivestä veistettyjä, suorastaan taiteilijan aikaansaannoksia.

Hirvenpää tutkitaan vielä tarkasti

Kiven alta löytyneen hirvenpääkirveen matka Kuusamosta Hämeen linnaan kesti vain muutaman viikon.

– Löytö kävi meillä Museovirastossa, missä varmistimme, että se todella on aito kivikautinen esine. Sitä on lähinnä ihmetelty ja ällistelty, miten hieno se on.

Kun löytö kotiutuu Hämeestä Museovirastoon, sitä aletaan tutkia.

– Meillä on suunnitelmissa määrittää tarkemmin kivilaji, koska se kertoo esineen tarkemmasta maantieteellisestä alkuperästä. Kaikkiaan toivomme ja uskomme, että tämä hieno löytö inspiroi uutta tutkimusta tästä hyvin kiehtovasta esineryhmästä.

Säkkijärven hirvenpää pääsi myös näyttelyyn, mutta eri vitriiniin kuin Kuusamon hirvenpää. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Samalla tarkentuu Kuusamon ja Säkkijärven hirvenpäiden sukulaisuus. Ranisen mukaan vaikuttaa siltä, että ne on valmistettu samalla alueella ja samaan aikaan. Ne voivat olla peräisin jopa saman kivisepän pajasta.

Säkkijärven hirvenpää on kivilajin perusteella todennäköisesti valmistettu Aunuksen Karjalassa.

Valokuvat ja veistokset täydentävät näyttelyn

Hämeen linnan äskettäin avattu Metsien kuninkaalliset -näyttely esittelee hirven lisäksi metsien valtiaista karhun, suden ja ilveksen. Eläimet ovat olleet vuosisatoja tarinoiden, uskomusten, mytologian ja heraldiikan aiheina. Niihin on aina liitetty myös erityistä voimaa.

Näyttelyssä on esillä muun muassa karhuun, hirveen, suteen ja ilvekseen yhdistettyihin tapoihin ja perinteisiin liittyvää esineistöä.

Mukana on myös valokuvaaja Ossi Saarisen luontovalokuvia ja kuvanveistäjä, ympäristötaiteilija Jenni Tieahon veistoksia.

Ossi Saarinen kertoo kohtaamisista eläinten kanssa. Seuraavassa audiossa töistään kertoo Jenni Tieaho. Saarisen audion yhteydessä olevassa kuvassa ovat sekä Saarinen että Tieaho. Alla olevassa kuvassa puolestaan Tieahon männynkäpypalttoo. Toimittajana on Tiina Kokko.

Metsien kuninkaalliset -näyttely on avoinna yleisölle aina 28. tammikuuta 2024 asti.