Murtovarkaudet vapaa-ajan asuntoihin ovat vähentyneet, mutta arvotavarat kannattaa silti suojata ja dokumentoida varkaiden varalta

Mökkien ostobuumi on hieman koronan jälkeen taittunut, mutta ihmiset viettävät yhä paljon aikaa mökeillä.

Vapaa-ajan asuntoihin kohdistuvien murtovarkauksien määrä on lähtenyt viimeisen vuosikymmenen aikana laskuun, mutta mökki kannattaa silti suojata varkaiden varalta.

Lähitapiolan palvelupäällikkö Petra Mannilan mukaan Suomessa on kahden tyyppisiä mökkejä.

– On niitä kevyesti rakennettuja mökkejä, missä on kevyet suojaukset ja rakenteet, mutta on myös omakotitaloon verrattavia huviloita, joissa on hälytysjärjestelmät.

Avaa kuvien katselu Lähitapiolan palvelupäällikkö Petra Mannila sanoo, että murtovarkauksilta suojautuminen on parantunut ajan saatossa. Kuva: Petri Julkunen / Yle

Ajan saatossa suojaaminen ja varkauksien ennaltaehkäisy on parantunut myös kevytrakenteisemmilla mökeillä. Mannila kertoo, että mökeille on asennettu esimerkiksi riistakameroita tai muita valvontalaitteita varkaiden varalta.

Myös Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Arto Tynkkysen mielestä riista- tai valvontakamera on hyvä varuste mökillä. Lisäksi kannattaa pitää kaikki mökin ovet, ikkunat ja varastorakennukset lukossa, kun ketään ei ole paikalla. Työkalut, haravat ja muut vastaavat on myös hyvä pitää lukkojen takana, ettei niitä käytetä esimerkiksi ikkunoiden särkemiseen.

– Mökkinaapuria tai muuten lähistöllä asuvaa tuttavaa voi pyytää varmistamaan aika ajoin, että kaikki on mökillä kunnossa, jos itse on pidempiä aikoja poissa, Tynkkynen lisää.

Myös perintöastiat lähtevät varkaan matkaan

Rikosylikonstaapeli Arto Tynkkysen ja Lähitapiolan Petra Mannilan mukaan murtovarkaita kiinnostavat mökeillä tavarat, joissa on hyvä jälleenmyyntiarvo, kuten työkalut, perämoottorit ja kalastusvälineet. Tynkkynen sanoo, että välillä varastetaan jopa aseita.

Varkaille kelpaavat myös alkoholijuomat, polttoaineet ja kaikenlainen pienempikin arvotavara.

– Mitään vanhoja Arabian astiastojakaan, joilla voi olla suuri tunnearvo, ei kannata säilyttää mökillä. Nekin lähtevät helposti varkaan matkaan, Mannila toteaa.

Avaa kuvien katselu Tavaroiden jäljittäminen on helpompaa, jos niistä on dokumentoitu tietoja. Esimerkiksi perämoottorin sarjanumero kannattaa kirjoittaa jonnekin talteen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Rikosylikonstaapeli Tynkkynen suosittelee dokumentoimaan mahdollisimman hyvin arvotavarat, joita säilyttää mökillä. Niistä voi ottaa esimerkiksi kuvat puhelimella ja kirjoittaa sarjanumerot talteen. Huolellinen dokumentointi auttaa jäljittämään tavarat, jos ne varastetaan ja niitä yritetään jälleenmyydä esimerkiksi verkossa.

Mökkimurtojen määrä kääntynyt laskuun

Vapaa-ajan asuntoihin kohdistuvien murtojen määrä on todennäköisesti vähentynyt, koska ihmiset viettävät niillä paljon enemmän aikaa, rikosylikonstaapeli Arto Tynkkynen arvelee. Tänä päivänä mökit ovat usein talviasuttavia ja koronapandemian myötä moni on alkanut tekemään jopa etätöitä mökillä.

Mökkimurrot ovat yleisimpiä Sisä- ja Itä-Suomessa, joissa on suosittuja mökkipaikkakuntia. Huippuvuosina 2013 ja 2014 poliisin tietoon tuli yli 300 murtovarkautta vapaa-ajan asuntoihin näillä alueilla. Koko Suomessa kirjattiin tuolloin noin 1 800 murtovarkautta mökkeihin molempina vuosina.

Parin viime vuoden aikana valtakunnallisesti mökkimurtojen määrä on ollut alle 1 000 vuodessa. Itä-Suomessa vuonna 2022 poliisin tietoon tuli alle 130 tapausta. Sisä-Suomessa murtoja oli viime vuonna hieman enemmän, 153 kappaletta.

Arto Tynkkynen kertoo, että murtovarkaudet keskittyvät sulan maan aikaan. Sydäntalvella varkaat liikkuvat vähemmän mökeillä. Murtoja tehdään myös kesäisin, kun mökkikausi on kuumimmillaan.