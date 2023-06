Ihmiset pilkkaavat turhaan juhannussäätä, koska tilastot näyttävät ihan muuta, muistuttaa Ylen meteorologi

Lapissa porottaa aurinko, sadetta tulee niskaan maan keskivaiheilla ja idässä. Kaakossa saattaa jopa ukkostaa.

Juhannussää on vaihteleva ja siksi tavanomainen.

Yksi asia on silti poikkeavaa pitkässä juoksussa.

Meteorogoli Elias Paakkanen kertoo videolla, millaisessa säässä juhannusta nyt vietetään sekä kertoo, missä hän itse viettäisi sään puolesta juhannusta.

Juhannussäätä pilkataan usein, mutta Ylen meteorologi Elias Paakkasen mukaan turhaan, mikäli katsoo viime vuosien trendiä.

– Nyt on viides juhannusaatto peräjälkeen, kun mitataan jossain päin Suomea hellelukemia. Kyllä näitä lämpimiä juhannuksia on tässä ollut, vaikkei se koskekaan koko maata.

Paakkasen mukaan muutenkin Suomen sää on tällä hetkellä kuumempaa kuin tavanomaisesti tähän aikaan vuodesta.

– Lapissa varsinkin tuo poikkeama lämpimämpään suuntaan on aika suuri. Siellä yleensä on 17–19 astetta päivän ylimmät lämpötilat. Nyt siellä on reilusti yli 20 astetta, paikoin jopa hellettäkin. Kyllä se on selvästi keskimääräistä lämpimämpi juhannus.

Hellettä ja poutaista on etelässä, lännessä ja pohjoisessa, mutta maan keskiosissa ja idässä sateet piiskaavat maata ainakin juhannusaaton. Vielä juhannuspäivänä siellä ilmenee hajanaisia sateita.

– Huomenna saattaa etelämpänäkin jokunen sadekuuro tulla, kaakossa vähän voi ukkostaakin. Kun taas Lapissa sää selkenee entisestään. Huomenna siellä on aurinkoisempi päivä kuin tänään.

Uimavedet ovat monessa paikassa lämpimämpiä kuin normaalisti

Normaalia lämpimämpi sää on vaikuttanut myös pintavesien lämpötiloihin. Esimerkiksi Päijänteen pintavesi on 23,5 asteista, mikä on miltei 5 astetta tavanomaista korkeampi. Muuallakin vedet ovat useita asteita lämpimämpiä kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta.

– Lämpimämmät pintavedet ovat Etelä-Suomen sisämaassa ja maan keskiosassa. Siellä on noin 22–23 asteisia järvivesien lämpötilat. On tuolla pohjoisessakin yli 15 astetta, että kyllä siellä ihan ihminen ui.

Merivedetkin yltävät paikoin miltei 20-asteisiksi.

Kuivuuden vuoksi Länsi- ja Etelä-Suomessa on voimassa metsäpalovaroitus. Lappiin ja maan itäosaan varoitukset eivät yllä.

– Idässä ja pohjoisessa saa pääosin polttaa kokkoja. Tarkat ja ajankohtaisimmat tiedot kannattaa silti aina tarkistaa ilmatieteen laitoksen sivuilta, Paakkanen muistuttaa.

Veneilijöille juhannus näyttäytyy suhteellisen rauhallisena. Muutamilla merialueilla on navakan tuulen huomautuksia, mutta sateita ei ole odotettavissa muualla kuin Perämerellä.