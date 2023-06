Wagner-johtaja Prigožinin mukaan Venäjä on hyökännyt Wagnerin taistelijoita vastaan – "Venäjän sotilasjohto on pysäytettävä"

Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigožin ilmoittaa viestipalvelu Telegramissa julkaisemassaan ääniviestissä, että Venäjä on hyökännyt Wagnerin taistelijoita vastaan ohjuksin. Kuolleita on Prigožinin mukaan "valtava määrä".

Prigožin toteaa, että Venäjän sotilasjohto on pysäytettävä. Hän kehottaa venäläisiä joukkoja olemaan vastustamatta Wagnerin joukkoja.

– Meitä on 25 000 ja me menemme selvittämään, miksi maassa [Venäjällä] vallitsee sekasorto. 25 000 odottaa taktisena reservinä, ja strateginen reservi - on koko armeija ja koko maa. Kaikki, jotka haluavat, liittykää mukaan. Pitää lopettaa tämä hävyttömyys”, Prigožin tiedottaa Meduzan mukaan.

Prigožin oli aiemmin perjantaina jatkanut Venäjän puolustusministeriön ja tätä johtavan puolustusministerin Sergei Šoigun solvaamista.

Prigožin väittää, että Šoigu pakeni Donin Rostovista pian väitetyn iskun jälkeen.

– Šoigu pakeni juuri pelkurimaisesti Rostovista. Kello 21:00 hän pakeni pelkurimaisesti kuin akka, jottei joutuisi selittämään, miksi hän lähetti helikopterit tuhoamaan poikiamme, miksi teki ohjusiskuja. Tuo elukka pysäytetään, Prigožin raivoaa.

Prigožinin mukaan kyseessä ei ole vallankaappausyritys, vaan marssi oikeudenmukaisuuden puolesta.

Venäjän puolustusministeriö kiistää iskeneensä Wagner-joukkojen asemiin.

– Prigožinin väitteet puolustusministeriön määräämistä iskuista Wagnerin leireihin ovat valheellisia. Kyseessä on informaatioprovokaatio, puolustusministeriö kirjoittaa lausunnossaan.

FSB syyttää Prigožinia aseellisen kapinan lietsomisesta

Valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti kertoo, että Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia on informoitu Wagnerin ja Prigožinin tilanteesta, ja kaikkiin välttämättömiin toimiin ryhdytään.

RIA Novosti kertoo Telegram-kanavallaan, että Kansallinen terrorisminvastainen komitea ilmoittaa, etteivät Prigožinin nimissä levitetyt väittämät vastaa todellisuutta.

– Näihin lausumiin liittyen FSB (Venäjän turvallisuuspalvelu) on aloittanut rikostutkinnan kehotuksesta aseelliseen kapinaan. Vaadimme välittömästi keskeyttämään laittoman toiminnan, lausunnossa sanotaan.

