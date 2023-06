Putinin piti kansalle puheen Venäjän televisiossa – ”Tämä on selkäänpuukottamista”

Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin toimintaa pettämiseksi ja iskuksi selkään, johon vastataan ankarasti.

Putin piti lauantaina kello 10 Suomen aikaa televisiopuheen kansalle koskien maan sotilaallista valtakamppailua Wagner-palkkasotilasryhmän aloitettua kapinan.

Hän sanoi taistelevansa kansansa elämän ja turvallisuuden puolesta, ja että maan kaikkien voimien on nyt pidettävä yhtä.

– Meidän on yhdistettävä voimamme vihollisen edessä. Erimielisyydet on hylättävä. Se, mitä näemme nyt, on selkäänpuukottamista, Putin aloitti puheensa.

– Vastaamme täydellä mitalla takaisin, Putin sanoi.

Putin sanoi puheessaan, että Wagnerin sotilaat ovat osallistuneet Donbasin alueen vapauttamiseen, mutta nyt Wagner on pettänyt Venäjän.

Putin vertasi Prigožinin toimintaa Venäjän vuoden 1917 vallankumoukseen. Putin totesi, että kaikki sisäiset levottomuudet ovat uhka valtion turvallisuudelle.

”Kaikki hallintoa vastustavat joutuvat vastuuseen”

Venäjän presidentti kehotti Wagner-sotilaita harkitsemaan tarkkaan ja välttämään kohtalokkaan virheen tekemistä liittymällä rikollisiin tekoihin.

– Kaikki hallintoa vastustavat ja kapinaan ryhtyvät joutuvat vastuuseen. Kehotan siis harkitsemaan tarkkaan aseisiin tarttumista, Putin sanoi.

Putin kertoo antaneensa käskyn Venäjän asevoimille Wagnerin pysäyttämiseksi.

– Terrorismin vastaisiin toimenpiteisiin ryhdytään Donin Rostovissa ja Moskovassa, Venäjän presidentti summasi.

Putin ei maininnnut Jevgeni Prigožinin nimeä kertaakaan puheen aikana.

Mitä ajatuksia tilanne herättää? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin kello 23:een saakka.