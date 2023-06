Putinin puhe Wagner-kapinasta kielii tilanteen vakavuudesta, arvioi suomalainen sotilasasiantuntija

Palkkasoturiyhtiö Wagnerin sotilaat saapuivat Rostovin kaduille. Venäläisen median mukaan käynnissä on kapina.

Sota-asiantuntijan mukaan Venäjä ottaa Wagner-kapinan todella vakavasti. Tilanteesta on useita mahdollisia seurauksia.

– Jos tämä ei ole kapinayritys niin mikä tämä sitten on? kysyy sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö Wagner-yhtiön aloittamasta kapinasta Venäjällä.

Wagner-sotilaat ovat Jevgeni Prigožin johdolla vaatineet sotilasjohtoa vaihdettavaksi uhaten sotilaallisella voimalla.

Käihkön mukaan Venäjällä on tilanne otettu vakavasti, sillä niin Venäjän johto kuin mediakin on sanavalinnoillaan paljastanut olevansa tilanteesta hyvin huolissaan.

– Siellä puhutaan kapinasta ja vallankaappausyrityksestä, Käihkö kertoo.

Myös presidentti Vladimir Putinin lauantaina pitämä puhe kielii tilanteen vakavuudesta.

– Yleensä Putin kriisitilanteissa pyrkii olemaan taka-alalla ja hiljaa. On mielenkiintoista, että hän reagoi ja ottaa kantaa. Se on todellakin epätyypillistä ja alleviivaa tilanteen vakavuutta ja poissulkee kompromissin mahdollisuutta. Tämä viittaa siihen, että tämä yritys tullaan tukahduttamaan.

Prigožinin tarkoituksena on vaihtaa sodan johtajat, sillä hän ei ole tyytyväinen sotamenestykseen Ukrainassa.

Vielä aamulla hänen ei ollut tarkoitus syrjäyttää Putinia, mutta myöhemmin Prigožinin on viestinyt sosiaalisessa mediassa, että uusi presidentti on tarpeellinen.

Avaa kuvien katselu Palkka-armeija Wagnerin joukkojen on kerrottu etenevän Voronežista Moskovaa kohti. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

2 + 2 mahdollista seurausta

Käihkön mukaan kapinasta on kaksi mahdollista seurausta. Niistä toinen olisi sopimuksen solmiminen Wagnerin kanssa.

– Mutta mikä se voisi olla? Vaihdetaan Putinille lojaalit henkilöt? On vaikea nähdä, että tällaiseen sopimukseen suostutaan.

Toinen vaihtoehto olisi, että kapina tukahdutetaan.

– Kysymys on se, voidaanko se tehdä verettömästi.

Käihkö nostaa esiin hänen mukaansa myös pienen mutta epätodennäköisen seurauksen.

– On mahdollisuus, että tästä tulee laajempi kapina. Kyllä esimerkiksi Venäjän diaspora on kehottanut vastustajia liittymään tähän kapinaan. Mutta on hyvä muistaa, ettei Prigožin ole liberaali tai sodan vastustaja.

Diasporalla tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi ulkomailla asuvia venäläisiä.

Samaan aikaan Venäjän johto on pyrkinyt vetoamaan Wagner-sotilaisiin, että jos he antautuisivat, heitä ei rangaistaisi.

– On myös mahdollista, että kapina tyrehtyy. On hyvin vaikea nähdä, miten Prigožin onnistuu tässä, jos ei nyt jotain todella yllättävää tapahdu.

Käihkö nostaa esiin, että tilanne Venäjällä on tällä hetkellä epäselvä, mutta vakava. Tihkuva informaatio voi olla vielä vahvistamatonta eikä lopullisia seurauksia vielä voida kuin arvailla.

– Pidetään silmät auki ja korvat kuulolla. Teoriassa tällä voi olla suuriakin vaikutuksia Venäjän sotaan Ukrainassa sekä maan sisäpolitiikkaan pitkällä aikavälillä.

“Ukrainan kannalta onnen voitto”

Käihkön mukaan kaikki sekaannus Venäjän joukoissa lyhyellä aikavälillä palvelee Ukrainan intressejä.

– Ukrainalle tämä on onnen voitto.

Sen sijaan pidemmälle aikavälillä Prigožinin suurempi valta voisi tuoda kovempia toimia sekä sodassa että Ukrainassa.

– Prigožin on vaatinut Venäjän muuttamista Pohjois-Koreaksi, jotta tämä sota voitettaisiin, Käihkö sanoo.

Silti tilanne tällä hetkellä Käihkön mukaan enemmän heikentää Venäjän taistelumenestystä Ukrainassa kuin nostattaisi sitä.

– Nyt odotetaan, että tilanne selkiytyy ja mitkä toimenpiteet ovat. Mutta tuntuu epätodennäköiseltä, että Wagner pystyisi onnistumaan tässä. Mutta mahdotonta se ei ole.