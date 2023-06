Juhannusaatto vastasi Uudellamaalla tavallista kiireistä viikonloppua, sanoo poliisi – Länsi-Uudellamaalla yli 200 ambulanssitehtävää

Pelastuslaitoksen näkökulmasta juhannus on sujunut Uudellamaalla ilman isompia ongelmia. Ambulanssitehtäviä on kuitenkin ollut paljon.

Juhannusaatto Uudellamaalla sujui kuten tavanomainen tai hieman tavallista vilkkaampi viikonloppu, arvioivat Uudenmaan poliisilaitokset.

Helsingin poliisin mukaan väkeä kerääntyi aattona muun muassa Kaivopuistoon, Hietaniemeen ja Alppipuistoon. Poliisitehtäviä oli reilut kolmesataa, joka vastaa tavallista viikonloppua.

Hukkuneita tai rikoksen vuoksi henkensä menettäneitä ei ollut puoliltapäivin Helsingin poliisilla tiedossa. Rajoitusten vastaiseen tulentekoon jouduttiin puuttumaan jonkin verran, arvioi yleisjohtaja Teemu Lappalainen.

– Kaupunkijuhannuksen viettäjiä riitti, joten tehtävien osalta ei ollut tavallista hiljaisempaa, tosin ei myöskään kiireisempää, Lappalainen sanoo.

Idässä ja lännessä kiireisempää

Itä-Uudenmaan poliisista juhannusaattoa ja aattoyötä kuvaillaan kiireiseksi. Erilaisia väkivaltarikoksia tapahtui, ja niitä selvitellään parhaillaan. Ilta kuuden ja aamu kuuden välillä Itä-Uudenmaan poliisilla oli yli 260 tehtävää.

Komisario Tomi Salosyrjä arvioi, että tehtäviä oli normaalin kiireisen viikonlopun verran, mutta jonkin verran enemmän, kuin juhannuksena yleensä.

– Tuntuu, että kaupungissakin riittää juhlijoita. Lähiöissä oli kiireistä, Salosyrjä sanoo.

Hukkuneita tai rikoksen vuoksi menehtyneitä ei ollut puolelta päivin poliisilla tiedossa. Kiellettyyn tulentekoon jouduttiin puuttumaan jonkin verran, mutta näistä ei aiheutunut vakavaa leviämisvaaraa.

Länsi-Uudellamaalla poliisitehtäviä oli aattona vajaat pari sataa, mikä on hieman tavanomaista viikonloppua kiireisempi määrä. Hukkuneista tai väkivaltaisesti menehtyneistä ei ollut Länsi-Uudenmaan poliisin viestinnässä tietoa.

– Kiirettä on ollut, mutta ei mitään erityisen poikkeavaa, viestinnästä kommentoidaan.

Avotulet pelastuslaitosten riesana

Uudenmaan pelastuslaitoksilla on ollut niin ikään tyypillinen viikonloppu. Helsingissä Tapulikaupungin päiväkodin palo juhannusaattona työllisti eniten, mutta muutoin isoja tulipaloja tai pelastustehtäviä ei ole ollut.

– Toivotaan, että kertakäyttögrillit ja nuotiot pidetään poissa. Niiden aiheuttamien palojen sammuttaminen vie turhaan resursseja, sanoo päivystävä palomestari Samuli Saarioinen.

Itä-Uudellamaalla on säästytty isoilta maastopaloilta. Myös heillä on ollut grilleihin ja avotulen tekoon liittyviä pieniä tehtäviä. Palomestari Mikael Forsellin mukaan nuotioista syntyneitä paloja on saatu esisammutettua hyvin jo ennen palokunnan saapumista.

Länsi-Uudellamaalla on ajettu juhannusaaton aamu kahdeksan ja juhannuspäivän kello 16 välillä noin kaksisataa ambulanssitehtävää. Palomestari Jukka Ekholmin mukaan tehtävät painottuivat yöhön.

Tulipalojen osalta on ollut pieniä maasto- ja rakennuspaloja. Hirsala Golfin rakennuksen aurinkopaneelit syttyivät palamaan tuntemattomasta teknisestä syystä tänään noin kello 12. Palo ei levinnyt muihin kattorakenteisiin, ja omaisuusvahingot jäivät vähäisiksi.

Yle ei tavoittanut Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta kommentoimaan juhannuksen tehtäviä.

Rauhallista on ollut myös Helsingin edustan vesialueilla. Helsingin venepoliisin komisario Kalle Lehmuksen mukaan aatto sujui hyvässä hengessä, ja ongelmat koskivat pääosin ylinopeuksia ja puutteellisia varusteita veneessä.

Juhannuspäivän aamupäivä on niin ikään sujunut Helsingin vesillä hyvin rauhallisesti.