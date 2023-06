Noora Pietikäisen mökkivaraus peruttiin viime tingassa vesivahingon vuoksi – lopulta siellä kuitenkin yöpyi seurue, joka maksoi enemmän

Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla, kuinka jyväskyläläisen Noora Pietikäisen juhannuksen suunnitelmat menivät nopeasti uusiksi.

Pietikäinen oli vuokrannut mökin Himokselta juhannusfestivaalin ajaksi. Pari päivää ennen tapahtumaa mökin vuokranantaja kuitenkin ilmoitti, että mökissä on vesivahinko, eikä sinne voi mennä.

Pietikäinen kertoi asiasta Facebookin Naistenhuone-ryhmässä, ja pian hän sai noin 15 viestiä muilta, keille oli vuokrattu sama mökki.

Kaikille oli sanottu sama kuin Pietikäiselle: mökissä on vesivahinko, eikä siellä voi yöpyä.

Kun musiikkifestivaali kuitenkin alkoi torstaina, kyseisessä mökissä yöpyi neljän naisen seurue.

Vuokrailmoitus herätti epäilyksiä

Tamperelaiset Emma Pelkonen ja Ella Heikkinen kuulivat heidän mökkiinsä liittyvästä draamasta vasta Himokselle saavuttuaan. Etupihalle alkoi saapua useampia ihmisiä, jotka kertoivat päällekkäisistä vuokrauksista.

– Olimme nähneet tähän liittyviä videoita Tiktokissa, mutta emme osanneet yhdistää, että kyseessä on meidän mökki, kertoo Pelkonen.

Pelkonen, Heikkinen ja heidän kaksi ystäväänsä vuokrasivat mökin jo huhtikuussa. Heidän sanojensa mukaan he maksoivat siitä enemmän kuin muut, koko juhannukselta yhteensä 1 125 euroa.

– Ehkä se on se syy, miksi saimme tämän mökin, veikkaa Heikkinen.

Onhan se outoa, että vuokraat mökin, etkä saa tietää osoitetta. Ella Heikkinen

Mökin vuokrailmoitus oli herättänyt seurueessa epäilyksiä. Rakennuksesta oli esimerkiksi vain muutama kuva, joista suurin osa oli mökin ulkopuolelta.

– En myöskään koskaan saanut kunnon varausvahvistusta, jonka ehkä normaalisti saisi, kun vuokraa mökin, kertoo Heikkinen.

Lisäksi seurue kertoo saaneensa tarkan osoitteen vasta tiistaina, eli kaksi päivää ennen kuin he saapuivat kohteeseen. Heikkinen muistelee, että oli kysynyt osoitetta jo aiemmin.

– En tajunnut, että tässä on ehkä vähän jotain outoa, mutta näin jälkikäteen ajateltuna onhan se outoa, että vuokraat mökin, etkä saa tietää osoitetta.

Avaa kuvien katselu Mökkiin liittyvästä draamasta huolimatta Emma Pelkonen nautti juhannuksesta. Kuva: Ada Lassuri / Yle

Entä sitten se vesivahinko?

Pelkonen ja Heikkinen kertovat, että keittiön astianpesukoneessa on ilmeisesti todella ollut vesivahinko, mutta juhannuksena siitä ei ollut jälkeä.

Heidän mukaansa astianpesukone toimii normaalisti.

”Tämä on todella ilkeätä”

Pelkonen ja Heikkinen ovat pahoillaan heidän puolesta, ketkä olivat varanneet mökin, mutta eivät päässeet majoittumaan siellä. He toivovat, ettei ihmisten juhannus olisi mennyt pilalle sotkun vuoksi.

Vaikka he ovatkin tyytyväisiä itse mökkiin, Heikkinen kertoo, etteivät he aio enää jatkossa vuokrata majoitusta samalta henkilöltä.

– Juhannus on sellaista aikaa, jolloin kaikki nauttivat ja kaikilla on kivaa. Tällaisen tekeminen ihan sen vuoksi, että täällä on festarit ja saisi enemmän rahaa, on todella ilkeätä.

Noora Pietikäinen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Myös poliisi on vahvistanut selvittävänsä mökkivuokrausvyyhtiä.

Avaa kuvien katselu Noora Pietikäinen on saanut lisää yhteydenottoja. Hänen mukaansa moni, kuka on vuokrannut mökin heinäkuulle, on saanut samanlaisen viestin vesivahingosta. Kuva: Ada Lassuri / Yle

Pietikäisen seurueella kävi kuitenkin lopulta hyvä tuuri, sillä he onnistuivat saamaan viikonlopuksi korvaavan majoituksen.

Lauantaina he näkivät tapahtuma-alueella ihmisiä, ketkä olivat mukana mökkisotkussa.

– Iloisesti moikkasimme ja halasimme toisiamme. Ihan tuntemattomia tyyppejä, ja silti tällainen asia pystyi yhdistämään. Loppujen lopuksi kaikilla meistä oli kiva ja onnistunut juhannus, kertoo Pietikäinen.

Yle tavoitti mökin omistajan sunnuntaina, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.

Audiossa ensimmäisenä puhuu Noora Pietikäinen, sen jälkeen Emma Pelkonen ja viimeisenä Ella Heikkinen.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida aihetta maanantaihin 26. kesäkuuta kello 23:een saakka.