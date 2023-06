Ukrainan sodan asiantuntija: Wagner-joukkojen operaation vaikutus jää isossa kuvassa pieneksi

Wagner-joukkojen operaation vaikutus voi jäädä kokonaisuudessa pieneksi, sanoo Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi Ylen erikoislähetyksessä.

– Wagner-joukkojen eteneminen Moskovan suuntaan on ollut aseellinen kapina Venäjän ylintä sodan johtoa vastaan, Kastehelmi sanoo.

Hän arvioi, että suurimmat kitkat palkkasoturiyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin ja Venäjän hallinnon välillä voivat henkilöityä enemmän asevoimien ja puolustusministeri Sergei Šoigun suuntaan. Viikkojen mittaan Prigožin on puheissaan nimennyt useita henkilöitä, mutta Venäjän presidentti Vladimir Putinin nimeä ei ole näissä yhteyksissä aiemmin mainittu.

– On silmiinpistävää, että kritiikki Putinia kohtaan on ollut rajallisempaa kuin toisaalta vaikkapa puolustusministeriä vastaan. Tämä on eskalaatio niille puheille, joita on viikkojen ja kuukausien aikaan nähty, Kastehelmi sanoo.

Prigožin ilmoitti lauantai-iltana, että Wagner-joukot lopettavat etenemisen kohti Moskovaa ja palaavat tukikohtiinsa.

Wagnerin seuraavat askeleet

Valko-Venäjän presidentinkanslian mukaan Prigožin halusi rauhoittaa käynnissä olevan tilanteen. Valko-Venäjän mukaan sekä maan johtaja Aljaksandr Lukašenka että Putin ovat keskustelleet Prigožinin kanssa.

Kastehelmi ei usko, että Wagner olisi lopettanut etenemisen Moskovaan vain sen perusteella, että joukoille olisi luvattu lisää aseita. Pohdittavaksi jää myös se, ovatko kaikki osapuolet tyytyväisiä tehtyyn sopimukseen.

– Jos joukot vetäytyvät Luhanskin suunnalle, voidaan olettaa, että sopimusta jonkin verran kunnioitetaan, Kastehelmi summaa.

Hänen mukaansa huomisen aikana pitää nähdä todisteita siitä, että Wagner vetäytyy alueilta, joita se on pitänyt hallussaan.

– Jos edelleen tulee raportteja, että joukot eivät suostu lähtemään komentopaikasta, herää kysymys, onko kyseessä ollut temppu, Kastehelmi sanoo.

Kastehelmen mukaan Wagner tullaan sopimuksen myötä muistamaan siitä, että Venäjä ei pystynyt sitä ainakaan täysin sotilaallisesti nujertamaan.

Kastehelmi nostaa esiin usean vaihtoehdon Wagnerin seuraaviksi askeliksi. Kyse voi olla siitä, että Prigožin siirtyy pois Ukrainasta ja Wagner keskittyy enemmän Afrikan operaatioihin. Toisaalta kyse voi olla siitä, että halutaan nähdä muutosta puolustusministeriössä. Kolmantena vaihtoehtona Kastehelmi pohtii, voisiko kyseessä kuitenkin olla hämäys. Se selvinnee tulevina päivinä.

Wagner-joukkojen puuttuminen voi vaikuttaa Venäjän etenemiseen Ukrainassa

Ukrainassa rintamalla Venäjän asevoimat ovat Kastehelmen mukaan hyvin puolustuksellisessa tilanteessa, eivätkä ne ole kyenneet suorittamaan laajoja hyökkäyksellisiä operaatioita kuukausiin. Saavutukset ovat tulleet raskaiden ja hitaiden taisteluiden jälkeen.

Mikäli Venäjällä ei ole käytössään Wagnerin tyylistä kokonaisuutta, voi se jatkossa aiheuttaa paikallisesti isoja haittoja etenemisen kannalta.