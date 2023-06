Wagnerin joukot ovat poistuneet Etelä-Venäjän Rostovista – tämä tiedetään nyt

Palkkasoturiryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin uhkasi perjantaina kaataa Venäjän sotilasjohdon, mutta näyttävästi alkanut kapina oli ohi vain noin vuorokaudessa.

Lauantai-iltana Wagner-pomo ilmoitti joukkojensa kääntyvän takaisin ja määräsi lopettamaan etenemisen kohti Moskovaa.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin mukaan rikostutkinta Prigožinia vastaan keskeytetään ja hän siirtyy Valko-Venäjälle. Prigožin olisi voinut saada 10–20 vuoden vankeustuomion aseellisen kapinan järjestämisestä.

Myöskin kapinaan osallistuneiden Wagner-sotilaiden syytteistä luovutaan. Muut Wagner-sotilaat siirtyvät puolustusministeriön alaisuuteen.

Peskovin mukaan Venäjä hyväksyi Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan neuvotteleman sovun Prigožinin kanssa.

Wagnerin kapinaan ryhtyneet joukot olivat matkalla kohti Moskovaa ja kaupungin pormestari Sergei Sobjanin pyysi lauantaina alkuillasta kaupungin asukkaita pysymään sisätiloissa.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset olivat tienneet Prigožinin suunnitelmista kesäkuun puolivälin tienoilta, kirjoittavat yhdysvaltalaismediat CNN ja The Washington Post. Tapahtumien tarkka ajankohta tai suunnitelma ei tosin ollut selvillä.

Wagnerilla oli tukijoita Rostovissa

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Wagner-taistelijat virtasivat ulos Etelä-Venäjän Donin Rostovista samalla, kun osa kaupungin asukkaista hurrasi ja huusi ryhmän nimeä.

Avaa kuvien katselu Wagnerilla oli jonkin verran kansan tukea Rostovissa. Kuva: Arkady Budnitsky / EPA

Venäläismedioiden julkaisemissa videoissa näkyy, kuinka osa paikallisista kiitti Wagner-joukkoja ja toiset halasivat taistelijoita, kun nämä valmistautuivat poistumaan Rostovista.

Lähdön hetket osoittivat New York Timesin mukaan, että Wagnerilla on edelleen jonkin verran kansan tukea Rostovissa, jossa sen joukot ovat olleet säännöllinen näky sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

Lyhyeksi jääneen miehityksen aikana paikalliset turvallisuusjoukot eivät näyttäneet osoittavan järjestäytynyttä vastarintaa Wagneria vastaan, eikä sotilashenkilöstöä täynnä olevassa kaupungissa ole vahvistettu yhtään kuolemantapausta. New York Timesin mukaan Wagneria syrjäyttämään lähetetyt tšetšeenitaistelijat eivät myöskään ikinä saapuneet kaupunkiin.

Alueen kuvernööri Vasili Golubev on vahvistanut, että Wagnerin kolonna on lähtenyt Rostovista ja suunnannut takaisin leireilleen.

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin poistuu Rostovista myöhään lauantai-iltana.

ISW: Wagner olisi voinut päästä Moskovaan saakka

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Kreml ei osoittanut merkittävää vastarintaa Wagner-pomon Jevgeni Prigožinin asellista kapinaa kohtaan.

Ajatushautomon arvioi sen olevan merkki Venäjän sisäisen turvallisuuden heikkenemisestä.

Wagner olisi todennäköisesti päässyt Moskovaan saakka, jos Prigožin ei olisi antanut joukoilleen käskyä palata tukikohtiin.

ISW uskoo, että Prigožinin sopimus Venäjän kanssa todennäköisesti vaikuttaa Wagner-joukkojen tulevaisuuteen. Ajatushautomo arvioi, että Wagner ei jatkossa kykene enää toimimaan nykyisen kaltaisena itsenäisenä palkka-armeijana.

Mitä ajatuksia artikkeli herättää? Voit kesksustella aiheesta maanantaihin kello 23:een saakka.