Helsingin kaduilla voi koko viikon näkyä eri maiden sotilasunivormuja, kun yli 500 reserviläistä saapuu kesäkongressiin

Helsingin kaduilla voi tästä päivästä alkaen näkyä eri maiden sotilasunivormuja, kun maailman suurimman reserviläisjärjestön CIOR:n vuosittainen kesäkongressi järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Ensi viikon perjantaihin 30. kesäkuuta asti kestävä kongressi tuo Helsinkiin yli viisisataa Nato-maan tai Naton kumppanuusmaan reserviläistä yli 20 maasta. He edustavat järjestönsä kautta yli 1,3 miljoonaa reserviläistä.

Kesäkongressin järjestäjänä on Suomen Reserviupseeriliitto.

– Ilolla ja ylpeydellä tätä tapahtumaa on rakennettu. Suomalaiset ovat järjestelmällisiä ja hyviä organisoimaan, joten paineita ei ole, vaikka järjestämme tämän ensimmäistä kertaa, sanoo kesäkongressin viestintävastaava Reidar Wasenius.

Tapahtuma alkaa tänään, mutta avajaisseremonia järjestetään huomenna maanantaina Helsingin Senaatintorilla. Kello viideltä alkavassa seremoniassa liehuvat Nato-liput ja puheissa kuullaan muun muassa Suomen puolustusvoimain komentajaa, kenraali Timo Kivistä.

– Jos haluaa bongata Naton univormuja ja lippuja, tämän on siihen ainutlaatuinen tilaisuus Helsingin ja Suomen historiassa, Wasenius sanoo.

Taitokisoissa uidaan vaatteet päällä

Kongressilaiset liikkuvat pitkin viikkoa etenkin Hakaniemessä, sillä Paasitorni on varattu kokoustilaksi. Reserviläisiä näkyy myös Santahaminan alueella, sillä siellä järjestetään MILCOMP-sotilastaitokilpailu sekä siviilikriisinhallinnan yhteistoimintaa kehittävä CIMEX-harjoitus.

Reserviläiset myös yöpyvät Santahaminassa.

– He pääsevät kokemaan suomalaista kasarmielämää ja maistamaan Santahaminan ravitsevaa ruokaa, Wasenius kertoo.

Tiistaina Santahaminassa kisataan pistooli- ja kivääriammunnoissa. Aseina käytetään Glock-pistoolia ja RK-rynnäkkökivääriä. Keskiviikkona kilpailijat rymyävät esteradalla ja myöhemmin Itäkeskuksen uimahallilla.

Uimahallilla kisaajia odottaa esteratauinti vaatteet päällä.

– Joinain vuosina kilpailussa on pitänyt uida myös aseen kanssa, mutta tänä vuonna rasti on hieman kevyempi. Silti jo vaatteet päällä uiminen on todella raskasta, Wasenius sanoo.

Torstaina kilpailijat viedään suunnistamaan Uudellamaalla olevaan ”salaiseen metsään”, jonka sijaintia edes Wasenius ei vielä tiedä.

– Suunnistuksen lisäksi siellä on etäisyyden ja suunnan määrittämistä, kranaatin tarkkuusheittoa ja ehkä jotain haastavia maastoja.

Perjantaina järjestetään erillinen lääkintäupseerien CCCC-kilpailu, jossa Waseniuksen mukaan on ”verta, suolen pätkiä ja suomalaisia reserviläisiä näyttelemässä haavoittuneita”. Ilta huipentuu palkintojen jakoon ja päättäjäisseremoniaan.

Suomen puolustus herättää uteliaisuutta

Kesäkongressi on Waseniuksen mukaan erittäin tärkeä tapahtuma keskustelulle, tiedon jakamiselle ja verkostojen luomiselle. Tänä vuonna Suomi on tapahtumassa ensimmäistä kertaa Naton täysvaltaisena jäsenenä.

Suomi valittiin tämän vuoden kesäkongressin isäntämaaksi jo kolme vuotta sitten. Nyt tapahtuma osuu sattumalta Suomen Nato-jäsenyyden alkutaipaleelle.

– Suomen puolustus herättää muiden maiden reserviläisissä ihailevaa uteliaisuutta. Olemme pieni valtio, jolla on Euroopan suurin tykistö ja valtava reserviläisjoukko. Moni hämmästelee, että näinkin voi puolustuksen järjestää, Wasenius kertoo.

Myös Suomen ja Venäjän välinen itäraja on Waseniuksen mukaan kestopuheenaihe kongressissa.

Huhtikuussa A-studiossa käytiin läpi, miten Suomen Nato-jäsenyys muuttaa Suomen kansainvälistä asemaa.

Voit keskustella aiheesta 26. kesäkuuta 2023 kello 23 asti.