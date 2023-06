Horjuuko Putinin asema ja mitä Prigožinille nyt tapahtuu? Sotatieteilijä vastaa kuuteen suureen kysymykseen Venäjän tilanteesta

Palkkasoturiryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin uhkasi perjantaina kaataa Venäjän sotilasjohdon. Kapina kuitenkin päättyi lauantai-iltana, kun hän ilmoitti joukkojensa lopettavan etenemisen kohti Moskovaa.

Käänteet Venäjällä ovat olleet äkkiarvaamattomia ja herättäneet pohdintaa tilanteen seurauksista.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö vastaa kuuteen keskeiseen kysymykseen Venäjän tapahtumista.

Wagnerin joukot poistuvat Etelä-Venäjän Rostovista.

1. Mistä Wagnerin kapinassa oli kyse?

– Taustalla on ehdottomasti Wagnerin valtakamppailu Venäjän sotilasjohdon kanssa. Jevgeni Prigožin on ollut nokkapokassa puolustusministeri Sergei Šoigun ja asevoimien yleisesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin kanssa jo pitkän aikaa.

– Kaikki yksityiset toimijat Wagner mukaan lukien oli määrä sijoittaa 1. heinäkuuta puolustusministeriön alaisuuteen, johon Prigožin ei ollut suostumassa. Hänen pyrkimyksenään varmaankin oli uhmata sotilasjohtoa ja sitä kautta yrittää säilyttää Wagnerin itsenäisyys.

– Mielenkiintoista on, että Prigožin ei ilmeisesti itse alkanut haastaa Vladimir Putinia. Putin toisaalta kutsui häntä maanpetturiksi nimeä mainitsematta. Wagnerilaisten keskuudessa kuitenkin ruvettiin Putinin puheen jälkeen vaatimaan presidentin vaihdosta. On siis mahdollista, että Prigožin on itse ryhtynyt kapinaan, mutta wagnerilaiset ovat alkaneet kaavailla vallankaappausta. Heillä ei siis välttämättä ollut samaa tavoitetta.

– Näytti siltä, että neuvotteluratkaisu oli yksinkertaisesti Prigožinin ulospääsystrategia tilanteesta, joka oli hänelle täysin mahdoton. Siinä mielessä tämä alleviivaa Prigožinin ja Wagnerin heikkoutta.

2. Onko mahdollista, että eilisessä operaatiossa oli kyse Putinin järjestämästä teatterista?

– Eilen tilanteesta tuli kaksi eri tulkintaa. Ensimmäinen on se, että tämä oli teatteria, jonka Putin on tehnyt pönkittääkseen omaa valtaansa. Vaihtoehtoisen teorian mukaan Putin on opportunisti ja aika heikko johtaja.

– Jälkimmäinen teoria on mielestäni vähintään yhtä pätevä kuin ensimmäinen. Eihän tämä Putinin imagoa vahvana johtajana millään tavalla vahvista, vaan pikemminkin korostaa Venäjän hallinnon ja yhteiskunnan hajanaisuutta.

– Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan rooli ulkopuolisena välittäjänä myös alleviivaa Venäjän hallinnon heikkoutta: tarvittiin ulkopuolinen tuomaan eripuraiset venäläiset yhteen.

3. Mitä Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinille nyt tapahtuu?

– Kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta herää kysymys, mitä Wagner ja Prigožin saivat. Prigožin sai ainakin toistaiseksi säilyttää henkensä lähtemällä maanpakoon Valko-Venäjälle. Nyt ei kuitenkaan näytä siltä, että Wagner itsessään organisaationa saisi yhtään mitään.

– On mainittu, että osa Wagner-sotilaista voisi sopia puolustusministeriön kanssa syytesuojasta, mutta tässä on paljon avoimia kysymyksiä. Emme tiedä, säilyykö tämä sopimus pidemmällä aikavälillä.

– Jos Prigozin todella pääsee maanpakoon Valko-Venäjälle, niin ehkä Lukašenka pystyy antamaan hänelle piirun verran enemmän turvaa. Toisaalta Lukašenka on Putinin taskussa, joten jos Putin päättää jossain vaiheessa hankkiutua Prigožinista eroon, niin ei se mahdotonta ole.

– Yksi mahdollisuus on, että Prigožin tulee jatkossa keskittymään operaatioihin Afrikassa ja Syyriassa, joissa myös on Wagnerin joukkoja. Aika näyttää mitä tulee tapahtumaan, mutta ei se yllättävää olisi, jos Prigožinista hankkiuduttaisiin eroon.

4. Onko mahdollista, että Venäjällä syntyy uusia kapinoita tai jopa vallankaappausyrityksiä?

– Kysymys on tietysti siitä, mikä taho pystyisi tällaista tekemään Wagnerin lisäksi. Sellaisen tahon pitäisi löytyä turvallisuusviranomaisten sisältä. Alunperinkin näytti hyvin epätodennäköiseltä, että Prigožin voisi onnistua. Syynä siihen oli, ettei hänelle tullut turvallisuusviranomaisten tai poliittisen eliitin puolelta suurempaa tukea.

5. Millainen on Putinin asema tämän jälkeen?

– Putin lupasi puheessaan toimia ”maanpettureita” vastaan. Jos heille kuitenkin annetaan armahduksia ja myönnytyksiä, niin kyllähän se korostaa Putinin hallinnon heikkoutta.

– Yleensä sen jälkeen, kun on ilmaantunut sisäisiä haastajia, tapahtuu jonkinlaisia puhdistuksia. Kyse on nyt siitä, keihin mahdolliset puhdistukset kohdistuvat. Prigožiniin ja Wagneriin, ylimpään sotilasjohtoon vai mahdollisiin Prigožinin poliitiisiin tukijoihin?

– Jonkinlaista vallan keskittämistä voi tapahtua ja sitä kautta Putinin valta-asema saattaa parantua. Hän yrittänee nyt pelastaa sen mitä pelastettavissa on hankkiutumalla kilpailijoista eroon.

– Lähitulevaisuudessa nähdään sekin, alkaako julkisuudesta häviämään joitakin henkilöitä. En tarkoita, että heitä fyysisesti eliminoitaisiin – mikä tietysti sekin on mahdollista – vaan ruvetaanko esimerkiksi sotilasjohtoa vaihtamaan.

6. Miten tilanne vaikuttaa sotaan Ukrainassa?

– Ei tällä ole välttämättä vaikutusta.

– Välittömin skenaario, jolla olisi ollut vaikutusta, olisi ollut sisällissodan tyyppinen tilanne. Se olisi voinut jakaa Venäjän joukkoja ja lojaliteettia Ukrainassa. Pitää muistaa, että Ukrainassa etulinjassa olevat venäläiset taistelevat pääasiassa itsensä ja toveriensa takia. Poliittiset kuviot kaukana taustalla eivät välttämättä vaikuta tilanteeseen millään tavalla.

– Ukrainalaiset tietysti ajattelevat, että mitä suurempia kiistoja Venäjän sisällä on, sitä parempi se on heille. Nyt seuraukset eivät varmaankaan olleet sitä, mitä ukrainalaiset toivoivat.