Tällaisia ajatuksia moskovalaisella nuorella on kotimaastaan juuri nyt: Putin ohjeistaa mediaa, mitä pitää kertoa

Nuoren venäläismiehen mukaan Venäjän tulevaisuutta on hyvin vaikeaa ennustaa.

Esitimme eilisten dramaattisten tapahtumien pohjalta kysymyksiä Moskovassa asuvalle kolmekymppiselle Sergeille.

Venäjän sananvapaustilanteen takia Sergein nimi on muutettu, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Millainen on tilanne ja millaisia ovat tämänhetkiset tunnelmat Moskovassa?

– Kaikki riippuu ihmisestä. Moskovassa elämä on päivästä päivään samanlaista etenkin sellaiselle henkilölle, joka ei lue uutisia, joka käy vain töissä ja huolehtii omista asioitaan. Jos taas vastustat sotaa, voit lähinnä seurata hiljaa sivusta, kuinka ”rupikonna” eli Jevgeni Prigožin rettelöi ”kyykäärmeen” eli Putinin kanssa. Moskovassa ei tapahdu juuri mitään, mutta kaikki muuttuu radikaalisti, kun mennään lähemmäksi Ukrainan rajaa.

Mitä ajattelet Wagnerin ja Kremlin välisestä konfliktista?

– Putinin metodina on hajottaa ja hallita. Viime vuoden helmikuussa hän epäonnistui täydellisesti Venäjän armeijan kanssa. Tämän takia Wagner tuli mukaan kuvioihin. Putin kuitenkin pelkää, että jokin taho kasvaa liian voimakkaaksi, joten hän tarvitsee erilaisia sätkynukkeja, jotka hän sitten pistää tappelemaan toisiaan vastaan. Tällaisia sätkynukkeja ovat Ramzan Kadyrovin yksityinen tšetšeeniarmeija Akhmat ja Sergei Šoigun ja Valeri Gerasimovin johtama venäläinen armeija, joka on erittäin korruptoitunut. Rikkana rokassa ovat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sekä tyhmistä ja aggressiivisista ihmisistä koostuva Rosguardia, joka on hakannut mielenosoituksissa opiskelijoita ja naisia.

– Nyt sitten yksi näistä sätkynukeista eli Wagner voimistui liikaa, koska se on ollut ainoa taho, joka on pystynyt ”demilitarisoimaan” ja ”denatsifioimaan” Ukrainaa. Putin ryhtyi pelkäämään, että yksi hänen sätkynukeistaan kasvaa liian vahvaksi, joten hän lopetti Wagnerin rahoittamisen ja tukemisen. Syntyi kapina, koska Prigožin ei enää halunnut olla mikään pikkutekijä. Ehkä Prigožin halusi päästä jopa presidentiksi. Joka tapauksessa hän pisti kaiken peliin.

Mitä venäläinen media on kertonut tästä konfliktista?

– Venäjällä propagandaa tekevät ne tahot, jotka saavat propagandan tekemisestä rahaa. Putin antaa medialle rahaa ja ohjeistaa, mitä pitää kertoa juuri nyt. On oleellista muistaa, ettei Venäjällä ole olemassa varsinaista oikeaa mediaa.

Erilaiset meemit tuntuvat olevat suosittuja nyky-Venäjällä, miksi?

– Ihmiset yrittävät purkaa jatkuvaa stressiä huumorin avulla, kyse on normaalista reaktiosta. Meemejä tehdään sotaan liittyvien tapahtumien päähenkilöistä. Toki jotkut loukkaantuvat meemeistä, mutta todellinen elämä on paljon brutaalimpaa. On jokaisen oma valinta, kuinka meemeihin reagoi.

Mitä luulet, mitä tässä lähipäivinä tapahtuu?

– Asiat ovat muuttuneet sen verran dramaattisesti viimeisten kolmen, neljän vuoden aikana, että kaikenlainen ennustaminen ja spekuloiminen on hyvin riskaabelia.

Uskotko yleisesti, että Wagner tai jokin muu taho onnistuu tekemään Venäjällä vallankumouksen?

– Vallankumous on Venäjällä melko mahdoton asia: toiset tyypit ovat erikoistuneet tappamiseen, toiset taas haluavat itselleen valtaa ja rahaa. Vallankumous onnistuu Venäjällä, jos venäläiset eivät enää ajattele olevansa maailman mahtavinta kansaa – semminkin kun heillä on käytössään ulkovessat, eikä juoksevaa vettäkään ole tarjolla. Vallankumous onnistuu, jos ihmiset lakkaavat toistamasta asioita, joita televisio heille tyrkyttää, ja jos he oppivat ajattelemaan kriittisesti. Vallankumous onnistuu, jos yhteiskunta käyttää enemmän rahaa koulutukseen ja lääketieteeseen. Nämä ovat aivan tavallisia ja järkeviä asioita, joiden merkityksen kaikkien pitäisi ymmärää, eikö vaan?

Mitä mieltä olet Venäjän tulevaisuudesta?

– Kukaan ei uskonut, että yksi 1900-luvun aggressiivisimmista totalitaristisista maista eli Neuvostoliitto, joka oli rautaesiripun ympäröimä vankila ja jossa keksittiin keskitysleirit, voisi kaatua. Näin kuitenkin kävi. Valitettavasti ihmisissä elää edelleen totalitaristinen virus. Vain koulutus, kulttuuri, hyvät käytöstavat, sananvapaus ja neuvottelukyky voivat antaa meille toivoa, muutoin venäläiselle sivilisaatiolle koittaa uusi keskiaika ja se on tuhoon tuomittu. Imperiumeja luodaan ja imperiumit kaatuvat.