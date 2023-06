Useita loukkaantunut huvipuistossa Tukholmassa, vuoristoradasta on ilmeisesti pudonnut ihmisiä maahan

Huvipuisto Gröna Lundia Tukholmassa tyhjennetään vuoristoradasssa tapahtuneen onnettomuuden vuoksi.

Poliisin mukaan maassa on kaksi loukkaantunutta, mutta väkeä on yhä myös vuoristoradan vaunuissa. Loukkaantuneiden tilasta ei ole tarkempaa tietoa.

– On epäselvää, mitä on tapahtunut. Mutta osa vuoristorataa on romahtanut. Ihmisiä on pudonnut vaunuista, ja joitakin on jumissa vaunuissa, poliisin tiedottaja Moa Hummelgård kertoo Dagens Nyheterille.

Ruotsin televisio SVT kertoo, että onnettomuus tapahtui Jetline-vuoristoradassa, ja yksi vaunuista irtosi radaltaan ja suistui alas.

Pelastustyöntekijät yrittävät saada vaunuissa olevat ihmiset turvallisesti maahan.

– Olemme vasta saapuneet Gröna Lundiin. Tilannekuvamme ei ole täydellinen, poliisin tiedottaja Helena Boström Thomas kertoo Aftonbladetille.

Paikalla on useita poliisiautoja, paloautoja ja ambulansseja. Useat silminnäkijät ovat ottaneet yhteyttä Aftonbladetiin.

– Ensin kuulimme kolme, neljä pamahdusta. Ihmiset alkoivat kirkua hulluina ja sitten kaikki alkoivat juosta. Luulin ensin, että joku oli ampunut, silminnäkijä Cecilia kertoo Aftonbladetille.

– Sitten näimme, että vaunun pyörät olivat maassa. Se oli varmaankin aiheuttanut kovat äänet. Tämä on kamalaa, ei tällaistä pitäisi voida tapahtua.Onnettomuus tapahtui puolenpäivän aikaan Suomen aikaa.

Gröna Lund sijaitsee Djurgårdenin saarella Tukholman keskustassa.

Juttua päivitetään.