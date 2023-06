Näin palkka-armeijoihin erikoistunut asiantuntija kommentoi Wagnerin kohtaloa

Wagner-ryhmän keskeinen osa, joka on toiminut Ukrainassa, tullaan hajottamaan ja sulattamaan osaksi Venäjän asevoimia, uskoo väitöskirjatutkija ja yksityisiin palkka-armeijoihin perehtynyt Mikko Räkköläinen Ylen erikoislähetyksessä sunnuntaina.

Räkköläisen mukaan tiedot ovat vielä hajanaisia, mutta luultavimmin puolustusministeri Sergei Šoigu ja asevoimien yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov lopulta kyllästyivät siihen, miten työlästä Ukrainan sodan pyörittäminen oli puoli-itsenäisesti toimivien yksityisarmeijoiden kanssa.

Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin boikotoi puolustusministeriön ukaasia siitä, että kaikkien vapaaehtoisten taistelijoiden on allekirjoitettava sotilassopimukset Venäjän puolustusministeriön kanssa 1. heinäkuuta mennessä.

Räkköläisen mukaan tämä käytännössä tarkoitti Prigožinin poliittisten pyrkimysten loppua. Wagner-ryhmän kontrollointi oli tehnyt hänet hyödylliseksi ja arvokkaaksi, joten Prigožin kamppaili kaikin keinoin tätä päätöstä vastaan.

Räkköläisen mukaan Prigožinilla oli hämmästyttävän vähän pidäkkeitä.

– Hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä avoimeen kapinaan, ja ilmeisesti pelotella Vladimir Putin erottamaan Šoigu ja Gerasimov, jotta hän saisi edelleen operoida itsenäisesti, Räkköläinen sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tosin ollut valmis taipumaan Prigožinin vaatimuksiin.

Räkköläinen uskoo, että Prigožin ryhtyi kapinaan protestoidakseen puolustusministeriön ukaasia vastaan. Hänen pyrkimyksensä oli saada tukevaa maata jalkojensa alle.

– Prigožinin poliittinen asema riippui siitä, onko hänestä hyötyä maan johdolle.

– Venäjän sotajohdolle on ollut ongelmana se, että Wagner ja muut yksityisarmeijat ovat tarkastuttaneet sopimukset ensin omalla pomollaan, Räkköläinen uskoo.

Prigožinin poliittinen toiminta ”pyritään katkaisemaan”

Räkköläisen mukaan Valko-Venäjälle lähteminen ei ole Prigožinilta oikea maanpako, vaan hätäratkaisu.

– Hän ei ole siellä turvassa tai Putinin kannalta kokonaan pois pelistä.

– Sitä emme tiedä, mitä Prigožin saa pitää. Wagnerista saatetaan pitää kiinni, mutta muissa maissa, kuten Afrikassa.

Prigožinia saatetaan jatkossa sietää pitkin hampain ja hyvin salaisesti. Räkköläinen uskoo, että Prigožinin julkinen poliittinen toiminta Venäjällä pyritään varmasti katkaisemaan.

– Wagner-ryhmä luotiin nimenomaan peiteoperaatioihin ja osin pyörittämään Venäjän korruptiokuvioita. Sitä on hyödynnetty Syyriassa, Libyassa, Sudanissa ja Malissa, Räkköläinen luettelee.

Wagnerin avulla Venäjä on hyötynyt sotakohteissa erilaisista ”bisnesdiileistä”. Eri maiden luonnonvaroja on hyödynnetty. Esimerkiksi Sudanista on salakuljetettu Räkköläisen mukaan miljardikaupalla kultaa Venäjälle.

Mitä ajatuksia artikkeli herättää? Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23:een saakka.