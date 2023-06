Sade- ja ukkoskuurot heikentävät helteitä alkuviikosta

Sade- ja ukkoskuuroja on ensi viikolla luvassa suureen osaan maata.

Hellettä mitataan alkaneellakin viikolla, mutta kuurosateet saattavat laskea lämpötiloja hetkellisesti, kertoo Ylen meteorologi Elias Paakkanen.

Maanantai aloittaa viikon poutaisena ja aurinkoisena suuressa osassa maata. Sade- ja ukkoskuurot osuvat Lapin seudulle. Aamulla kuurot liikkuvat pohjoisemmassa ja iltapäivällä Keski-Lapin seuduilla. Aurinkoisilla alueilla lämpötila kohoaa pohjoisessakin hellelukemiin.

Lämmin sää jatkuu viikon edetessä, mutta sade- ja ukkoskuurot yleistyvät muuallakin maassa.

Tiistaina sade- ja ukkoskuurojen painopiste on lännessä ja maan keskivaiheilla. Keskiviikkona kuuroja on enemmän maan etelä- ja keskiosissa, kun taas Lapissa on poutaisempaa ja hellelukemia mitataan laajalti.

Hellettä voidaan mitata myös maan etelä- ja keskiosissa alueilla, joilla aurinko sattuu paistamaan.

– Kun sade- tai ukkoskuuro osuu kohdalle, lämpötilakin voi laskea hetkellisesti alle 20 asteeseen. Kuuron jälkeen lämpötila nousee usein uudelleen, Paakkanen sanoo.

Metsäpalovaroitukset ovat voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Lapissa useilla paikkakunnilla.