Rantavalvoja ei ole järjestysmies, muttei lastenvahtikaan, muistuttavat kesäpestinsä aloittavat nuoret

Enzo Pettersson ja Topi Jokikokko harjoittelevat viimeisiä pelastustehtäviä perehdytysviikon lopussa juuri ennen juhannusta.

Petterssonin ja Jokikokkon työrupeama rantavalvojina alkoi juhannuksen jälkeen tänään maanantaina ja kestää elokuun puolelle. Työpaikkana on kesän ajan Hietasaaren uimaranta Vaasassa.

Enzo Pettersson on ollut aiemmin valvojana uimahallissa ja hän on myös toiminut uimaopettajana. Topi Jokikokolla on kilpauintitaustaa kymmenen vuoden ajalta ja nykyinen ammattikin liittyy liikunta-alaan.

Sekä Pettersson että Jokikokko ovat kuitenkin rantavalvojina ensimmäistä kertaa.

Rantavalvojan töitä tehdään, vaikka sataa, Enzo Pettersson (vas.) ja Topi Jokikokko kertovat.

– Tietenkin tämä Suomen kesä houkuttelee eniten. Onhan tämä melko erilaista hommaa mitä moni työ, ja se erilaisuus varmasti houkutteli tähän työhön, Jokikokko pohtii.

Pettersson pitää työn parhaina puolina aurinkoa ja raitista ilmaa.

”Ei me mitään lastenvahteja olla”

Rantavalvoja joutuu vahtimaan rantaa vuoronsa ajan herkeämättä.

Kahden rantavalvojan lisäksi Vaasan Hietasaaressa on aina kuuden tunnin vuoroissa myös kaksi ranta-avustajaa, Konsta Joensuu ja Ronja Mäenpää.

– Kyllähän tässä saa kahdeksan tunnin ajan melko silmä kovana olla. Koko ajan pitää tehdä valvontaa ja katsoa, että kaikki on rannalla hyvin, Jokikokko miettii.

Ilkivalta ja mahdolliset häiriköintitilanteet ja niiden ratkominen eivät kuitenkaan kuulu rantavalvojan tehtävään.

Tilanteita voi yrittää ratkoa ohjeistamalla, mutta väliin ei saa mennä, Topi Jokikokko muotoilee.

– Siinä tilanteessa soitetaan poliisit paikalle ja virkavalta hoitaa loput, hän sanoo.

Rantavalvojat huolehtivat yleisesti rantojen turvallisuudesta. Lasten vahtiminen erillisenä työnä ei kuulu tehtäviin.

Rantavalvoja ei ole järjestysmies, mutta ei hän ole lastenvahtikaan, nuoret muistuttavat.

– Ihan suoraan sanottuna me emme ole lapsenvahteja. Huoltajilla on aina vastuu lapsista ja me vain valvomme sitä, että minkäännäköisiä vaaratilanteita ei syntyisi, Topi Jokikokko sanoo.

Rantapelastajan kurssi on maksullinen

Rantavalvojan tehtäviin on ollut vaikeaa löytää riittävän päteviä hakijoita ainakin Seinäjoella ja Vaasassa.

Seinäjoella samasta rantoja ei valvota tänä kesänä ollenkaan, koska valvojia ei ollut. Vaasassa puolestaan onnistuttiin täyttämään paikat yhdelle rannalle monen vuoden tauon jälkeen.

Enzo Pettersson ja Topi Jokikokko uskovat, että työn vaativuus ja vastuu voivat karsia rantavalvojiksi hakevia. Nuorten mielestä myös kunnat voisivat tiedottaa työpaikoista näkyvämmin.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) mukaan uimarannan uinninvalvojan on oltava koulutettu rantapelastaja. SUH järjestää kursseja tilauksesta tai avoimina kursseina.

Rantapelastajakurssi kustantaa reilut 400 euroa. Pitäisikö kuntien maksaa itse kurssista, jotta ne saisivat lisää päteviä hakijoita rantavalvontaan?

– Näkisin isompien kaupunkien kohdalla järkevimpänä vaihtoehtona tilata omat rantapelastajakurssit, jotta kesätyöntekijät kävisivät kurssin kunnan omassa uimahallissa sekä kunnan omalla uimarannalla, vastaa hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta.

Efimovin mukaan esimerkiksi Helsinki tilaa jo loppusyksystä kokonaan oman rantapelastajakurssin, joka järjestetään seuraavan vuoden keväällä.

– Tarkastelisin myös mahdollisuutta käynnistää kuntien kesätyörekryjä hieman aikaisemmin, koska työntekijöistä tuntuu olevan pulaa kaikkialla, Efimov sanoo.

Tukesin mukaan vesipelastustaito ja täysi-ikäisyys ovat rantavalvojana toimimisen perusedellytyksiä. Lisäksi koulutetun rantavalvojan on osattava tunnistaa hukkuva asiakas ja osattava vesietsintätekniikat.