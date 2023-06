Venäläisten rekkojen perävaunut eivät ole enää sallittuja EU-alueella – tullin mukaan tällä on merkittävä vaikutus rajaliikenteeseen

Euroopan unionin uusin pakotepaketti kielsi lauantaista lähtien Venäjän rekisterikilvissä olevat rekkojen perävaunut ja puoliperävaunut EU:n alueella.

Venäjän rekisterikilvissä olevia rekkojen perävaunuja ei ole yrittänyt saapua Suomeen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta enää lauantain jälkeen.

Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoilta kerrotaan, ettei yhtään perävaunua tai puoliperävaunua ole tarvinnut käännyttää maanantaiaamuun mennessä. Liikenne on ollut muutenkin rauhallista.

Merkittävä vaikutus liikenteeseen

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit sanoo, että noin 40 prosenttia rajat ylittävästä raskaasta liikenteestä on sellaista, jossa perävaunu tai puoliperävaunu on rekisteröity Venäjälle.

– Ainakin alkuun uskoisin, että sillä on hyvin merkittävä vaikutus meidän rajat ylittävään liikenteeseen. Jää nähtäväksi, kuinka paljon jonkun muun maan kuljetuskalusto korvaa sitä puutetta, mutta en usko että täysimittaisesti kuitenkaan.

Aiemmin pakotteita on kierretty niin, venäläistä rahtia on vaihdettu rajan pinnassa Venäjän puolella EU-rekkoihin. Rakshitin mukaan sama on uusien pakotteiden jälkeen periaatteessa mahdollista, mutta hän ei pidä sitä todennäköisenä.

– En näe, että perävaunujen lastaus ja purku olisi logistisesti realistista, sillä yksittäisen perävaunun lastaus ja purku vie aikaa, ja rajan yli kulkee satoja vaunuja viikossa. En usko, että Venäjä sallii sitä.

Satamiin pääsyä rajoitetaan

Euroopan unionin satamiin ja suluille pääsyä rajoitetaan lisää. Kielto laajennetaan koskemaan jatkossa aluksia, jotka tuovat, ostavat tai kuljettavat pakotteiden alaisia tuotteita.

– Uudet satamiin pääsyn kieltomahdollisuudet on tarkoitettu raakaöljyn ja öljytuotteiden liittyvien kiertotapausten ehkäisemiseen. Satamaan pääsy voidaan kieltää, jos on aluksesta alukseen raakaöljyn tai öljytuotteiden siirtoa, sanoo Rakshit.

Rakshitin mukaan satamaan pääsyn kielto koskee myös potentiaalista väärinkäyttöä raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetuksissa, mikäli meriliikenteen paikantamisjärjestelmä on kytketty pois tai sitä on manipuloitu.

Euroopan unionin 11. pakotepaketti kieltää myös yhä useampien tuotteiden kauttakuljetuksen EU:sta Venäjän läpi kolmansiin maihin.

– Venäjän maaperän kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta rajoitetaan merkittävästi enemmän kuin aikaisemmin. Sinne tulee nämä niin sanotut kaksikäyttötuotelistan tavarat kauttakulkukiellon piiriin ja sillä on sitten suoraa vaikutusta jo kiertämisen estämiseen.

Kaksikäyttötuotteilla tarkoitetaan tuotetta, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

Aikaisemmin kauttakuljetuskiellon piirissä on ollut ainoastaan aseita, ammuksia ja puolustustarvikkeita sekä EU:n vientivalvonnan piirissä olevia tuotteita. Nyt siihen tulee kattavasti muita tavaroita.

Rakshit sanoo, että koko EU-alueelta on ollut kasvavaa pakotetavaroiden vientiä Keski-Aasian maihin, ja nämä kuljetukset kulkevat pääosin Venäjän kautta.

Tullin alustavan arvion mukaan uusien vientipakotteiden alaisia tavaroita on viety tällä hetkellä Venäjälle keskimäärin 1,5 miljoonalla eurolla kuukaudessa.