Ärhäköitä pienestä pitäen ja silti niin söpöjä – kävimme rengastamassa petolintuja, jotka selvisivät ahdingosta ja pärjäävät nyt hyvin

Tuulihaukka on jo poikasena ärhäkkä tapaus, tietävät rengastajat Aino ja Asko Ristolainen.

Jalohaukkoihin kuuluvan tuulihaukan pönttö on tuttu näky peltoaukeiden laidalla ja latojen seinillä. Kontiolahdella tehdyllä rengastuskierroksella näimme, että tuulihaukalla pyyhkii hyvin.

Monilla petolinnuilla menee kehnosti, mutta tuulihaukka kuuluu menestyjien kerhoon.

Rengastaja Asko Ristolainen on laittanut maastoon kymmenen tuulihaukanpönttöä. Kolmesta hän on jo rengastanut poikaset, mutta suuri osa jää heinäkuulle. Osassa pesistä oli ennen juhannusta vielä munia. Myöhäinen pesintäaika suosii tuulihaukkaa.

– On sula maa, ravintoa ja lämpöä.

Käymme tällä kertaa kahdella pöntöllä, joista toisessa on viisi, toisessa kuusi poikasta. Ihan pienimmät jätetään vielä rengastamatta. Määrät ovat tavanomaisen hyviä.

Aino Ristolainen rengastaa tuulihaukan poikasta, Asko Ristolainen neuvoo. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Tuulihaukka hyötyy siitä, että se on hyväksynyt ihmisen tekemät pöntöt ja on haluttu myyränsyöjä pelloilla. Tiilenpunaisesta väristään tunnistettava petolintu pitää myös mansikkapeltojen rastasparvia loitommalla.

Söpöt poikaset pääsevät tietenkin kaverikuvaan. Video: Tanja Perkkiö / Yle

Tuulihaukka onkin jo tavanomainen näky lähes koko Suomessa ja se pesii myös Lapissa aukeilla paikoilla.

Petolinnun luonne löytyy jo poikasesta

Tuulihaukkaemo kiertelee pellon yllä sen aikaa, kun poikaset poimitaan farkkupussiin, kuljetetaan alas, rengastetaan, otetaan siipimitta, punnitaan ja tehdään kaikesta muistiinpanot.

Kirjurina toimii Ristolaisen biologiaa opiskeleva tytär Aino, joka myös opettelee rengastusta. Luvanvarainen toiminta vaatii paljon harjoittelua: satoja rengastuksia kokeneemman seurassa.

Lintu rengastetaan jo poikasena, silti rengas ei kiristä aikuisellakaan linnulla. Video: Tanja Perkkiö / Yle

Pienin tuulihaukan poikasista painaa 90 grammaa, painavin 110 grammaa. Pippuria löytyy jo, mutta parin viikon päästä pesälle ei todellakaan mentäisi paljain käsin.

– Se on kuin työntäisi kätensä sirkkelinterään. Muutaman viikon päästä poikaset menevät selälleen pesää puolustaessaan ja kynsivät raivokkaasti, kertoo Asko Ristolainen.

Aino Ristolainen rengastaa tällä kertaa kaksi tuulihaukkaa. Lopuksi otetaan kuva muistoksi. Yhden pesän poikaset mahtuvat kahdelle kämmenelle.

Kuka tahansa ei saa rengastaa

Ennen kuin pääsee itsenäisesti rengastamaan, on läpäistävä koe. Siinä on tunnistettava satoja lintuja niiden eri-ikäisissä höyhenpuvuissa. Koska lintujen pesinnän häiritseminen on kielletty, tarvitaan rengastamiseen myös erityinen lupa.

Lintuja on rengastettu Suomessa 110 vuoden ajan. Rengastetuista linnuista voidaan kerätä valtava määrä dataa muun muassa niiden perhesuhteista, muuttoreiteistä, iästä, syntymäpaikkauskollisuudesta ja kannanmuutoksista.

Rengastaminen on helpointa parityönä. Aino Ristolainen toimii kirjurina, kun Asko Ristolainen rengastaa, mittaa ja punnitsee. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Suomessa rengastaminen on vapaaehtoistyötä, jota tekee reilut 700 luvan saanutta harrastajaa. Naisten osuus on hiljalleen kasvussa. Se oli vuoden 2021 alussa 16 prosenttia, kertoo Luomus, Luonnontieteellinen keskusmuseo. Rengastustoimisto on sen osa.

Viime vuosikymmeninä Suomessa on rengastettu vuosittain 200 000 - 300 000 lintua.

Rengastaminen antaa luontokokemuksia

Asko Ristolainen on rengastanut viisi vuotta ja sai oman rengastusluvan viime vuonna. Tuulihaukkojen lisäksi hän on laittanut 30 pönttöä erikokoisille pöllöille varpuspöllöistä lapinpöllöihin.

Tuulihaukan pöntöt ovat korkealla. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Tarkoitus on vielä laajentaa lupia, joita myönnetään kokemuksen ja tarpeen mukaan. Harrastuksena tehtävä työ vie aikaa ja rahaakin, mutta kohtaamiset lintujen kanssa korvaavat vaivan ja säädön monin verroin.

– Haluan myös lapsille opettaa luontosuhdetta tuomalla heidät mukaan retkille. Ja olisihan se hauskaa, jos niin sanottu oma lintu tulisi toisen rengastajaan käsiin vaikkapa Pohjois-Afrikasta.

