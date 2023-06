EU:n ulkoministerit keskustelevat Venäjän tilanteesta – Elina Valtonen: Raja on rauhallinen, eikä Suomeen kohdistu uhkaa

LUXEMBURG Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) ministerikausi on lähtenyt liikkeelle vilkkaasti Venäjän tapahtumien vuoksi. Valtonen kommentoi tilannetta ennen Luxemburgissa pidettävää EU:n ulkoministerikokousta.

– On tärkeää ymmärtää, että tämä on Venäjän sisäinen tilanne, jota me seuraamme ja varaudumme, jos on syytä varautua, Valtonen sanoi.

Valtonen korostaa, että Suomeen ei kohdistu uhkaa ja että Venäjän vastainen raja on rauhallinen. Hänen mukaansa virkakunta ja valtiojohto seuraavat tilannetta herkeämättä. Suomen lainsäädäntö on niin ikään ajan tasalla.

– Vuosi sitten kesällä päivitettiin rajalakia ja siinä on pykäliä, jotka mahdollistavat toimimisen erilaisissa tilanteissa. Mutta toistaiseksi ei ole minkäänlaista syytä ottaa sitä käyttöön.

Valtosen mukaan on ennenaikaista arvioida minkälaisia vaikutuksia viikonlopun vallankaappausyrityksellä tulee olemaan Venäjän johtoon ja hyökkäyssotaan.

– Mutta odotettavissa on, että tällä on vaikutusta siihen, miten venäläiset kokevat oman johtonsa ja siihen mikä Venäjän kuva on ulospäin.

Borrell: Hirviö on päästetty irti

EU:n ulkosuhdejohtajan Josep Borrellin mukaan viikonlopun tapahtumat ovat osoitus siitä, että hyökkäyssota alkaa musertaa Venäjän valtarakenteita ja poliittista järjestelmää.

– Putinin luoma hirviö on kääntynyt luojaansa vastaan, Borrell sanoi.

Borrellin mukaan on entistä tärkeämpää jatkaa Ukrainan tukemista. Ulkoministereiden odotetaan muun muassa sinetöivän päätöksen EU:n aseapua kanavoivan rauhanrahaston kasvattamisesta 3,5 miljardilla eurolla.

Ulkoministeri Valtonen korostaa, että vahva tuki Ukrainalle jatkuu myös nykyisen hallituksen aikana.

Hänen mukaansa hallitus valmistelee suunnitelmaa Ukrainan jälleenrakentamiseksi yhdessä elinkeinoelämän kanssa.

– Suomi on vahvasti mukana, ja tulee olemaan myös jatkossa.