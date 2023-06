Vuokra-asuntojätti Saton luottoluokitus vajosi roskalainaluokkaan – ”Ei vaikuta vuokralaisiin mitenkään”, sanoo toimitusjohtaja

Luottoluokittaja Moody’s laski juhannuksen alla asuntosijoitusyhtiö Saton luottoluokituksen roskalainaluokkaan.

Moody'sin luottoluokitus putosi Ba1:een, eli ensimmäiseen niin sanotuista roskaluokista.

– Vuokralaisten ei tarvitse olla tästä epävirallisesta luottoluokituksen laskusta millään tavalla huolissaan. Tämä ei tule vaikuttamaan vuokralaisiin mitenkään, vakuuttaa Saton toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Moody's perusteli luokituksen laskua muun muassa Saton rahoitusvaikeuksilla. Ratkaisuun vaikuttivat myös Saton ruotsalaisen enemmistöomistajan Fastighets AB Balderin ongelmat.

Aarnio ei lähde avaamaan yhtiön tilaa tarkemmin hiljaisen ajan takia eli ennen seuraavaa tuloskatsausta.

– Virallinen luokittajamme on kuitenkin S&P Global Ratings, ja sen voimassa oleva luokitus on korkeammalla Investment credit-tasolla eli BBB negatiivisin näkymin, sanoo Aarnio.

Sato omistaa yli 25 000 asuntoa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Yhtiön asunnoissa asuu noin 45 000 suomalaista.

Samassa luokassa myös Huhtamäki ja Nokia

Luokitukset kertovat luotottajille, miten varma takaisinmaksaja yhtiö on.

– Roskalaina on aika ruma termi. Yleensä puhutaan alhaisemman luottoluokituksen lainoista. Eikä tämä Ba1-luokka vielä mikään huono ole. Samassa luokituksessa on muitakin ihan laadukkaita suomalaisia yhtiöitä kuten esimerkiksi Huhtamäki ja Nokia. Luokitus kertoo, että niissä on jonkun verran korkeampaa riskiä, sanoo OP-Ryhmän pääanalyytikko Antti Saari.

Korkein luottoluokitus AAA merkitsee minimaalista luottoriskiä. Yksikin iso A-kirjain merkitsee vielä normaalia luottoriskiä – AA on luottokelpoisuudeltaan hyvä tai luottoriski on keskimääräistä pienempi.

B ja C-kirjaimet ilmaisevat puolestaan luottoriskiä. B-kirjaimella merkitään normaalisti suurempaa luottoriskiä. C-merkinnällä luotonantoa ei puolleta eli luottoriski on huomattava.

Luottoluokituksella on siis vaikutusta yritysten lainarahan hintaan ja saatavuuteen.

– Rahoituksen hinta nousee jonkun verran, kun yhtiö putoaa alemman luottoluokituksen tasolle, Saari sanoo.

Mutta ei Saarikaan näe, että yhtiön vaikeudet heijastuisivat vuokralaisiin asti.

– Ei tarvitse olla huolissaan. Tämä ei heihin vaikuta millään tavalla. Yhtiön riskit ovat tällä tasolla yhä täysin hallittavia, Saari sanoo.

Korkojen nousu iski kiinteistösijoituksiin

Kiinteistösijoitusalalla on ollut viime aikoina vaikeaa, kun korkojen ja kustannusten nousu ovat syöneet tuottoja.

– Isoin ongelma koko alalla on korkojen nousun aiheuttama velanhoitokustannusten nousu. Toki tähän yhtälöön vaikuttaa sekin, että kiinteistön huolto ja ylläpito ovat kallistuneet, ja toisaalta nousseita kustannuksia ei ole saatu täysimääräisesti siirrettyä vuokriin, Saari sanoo.

Esimerkiksi Saton tammi-maaliskuun tulos oli miinuksella.

– Kiinteistöyhtiöiden raportoitua tulosta ei silti kannata kauheasti katsoa, koska siinä on mukana kiinteistöihin tehdyt arvonmuutoskirjaukset, jotka tässä tapauksessa ovat negatiivisia. Liiketoiminnan nettovuokratuotto on edelleen selvästi positiivinen, joskin heikentymään päin.

Saari ei usko, että Suomen markkinoilla nähtäisiin merkittävien kiinteistösijoitusyhtiöiden kaatumisia.

– Se on kyllä mielestäni hyvin kaukainen asia.