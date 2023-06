Näin ”Putinin kokin” kapina eteni Ukrainan rajalta Moskovan liepeille

Juhannusaattona Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin väitti, että Venäjä on hyökännyt Wagner-joukkoja vastaan. Tämä antoi alkusysäyksen lopulta tyssähtäneelle kapinalle.

PMC Wagner (Wagner Private Military Company) eli lyhyesti Wagner on noin 25 000 taistelijasta koostuva palkkasotilasryhmä, joka perustettiin vuonna 2014. Ryhmän johtaja on Jevgeni Prigožin, joka tunnetaan myös nimellä ”Putinin kokki”.

Wagner-joukot ovat osallistuneet konflikteihin ainakin Lähi-idässä ja Afrikassa taistellen usein Venäjän hallituksen joukkojen rinnalla.

Perjantai-ilta 23.6. Wagner siirtyy Venäjälle

Prigožin väittää, että Venäjä on hyökännyt Wagnerin taistelijoita vastaan ohjuksin. Venäjän puolustusministeriö kiistää iskun ja kutsuu väitteitä valheiksi ja provokaatioksi.

Lauantaiaamuyö 24.6. Wagner valtaa Venäjän armeijan eteläisen komentopäämajan

Wagner-joukot valtaavat Venäjän armeijan eteläisen komentopäämajan Donin Rostovissa. Päämaja on vastuussa hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Donin Rostov on suuri satamakaupunki, joka on vain kahden tunnin ajomatkan päässä Itä-Ukrainan miehitetyiltä alueilta. Wagner-joukkojen tukikohdat sijaitsivat miehitetyillä alueilla.

Avaa kuvien katselu Wagner-ryhmän jäseniä Donin Rostovissa 24. kesäkuuta 2023. Kuva: Roman Romokhov / AFP

Aamupäivä 24.6. Noin 5 000 sotilaan saattue etenee moottoritietä pitkin kohti Moskovaa

Noin 5 000 Wagner-sotilaan saattue etenee M4-moottoritietä pitkin kohti Moskovaa.

Avaa kuvien katselu Wagner-joukot valtasivat Venäjän armeijan eteläisen komentopäämajan Donin Rostovissa, kun joukkojen johtaja Jevgeni Prigožin väitti Venäjän hyökänneen joukkoja vastaan. Kuva: Sergey Pivovarov / AOP

Keskipäivä 24.6 Venäjän armeija ja Wagner ottavat yhteen. Wagner ottaa haltuunsa strategisia kohteita Voronežissa

Venäjän armeija yrittää pysäyttää saattuetta, mutta Wagner-joukot tuhoavat joitakin Venäjän armeijan helikoptereita.

Voronežin lähistöllä Venäjän armeija puolestaan tulittaa Wagnerin joukkoja ja sytyttää tuleen polttoainevaraston, jotta kapinallisten eteneminen hankaloituisi. Kaupungissa sijaitsee Venäjän armeijan lentotukikohta.

Yhteenoton jälkeen Wagner-joukot jatkavat matkaa kohti Moskovaa.

Avaa kuvien katselu Venäläiset poliisit, liikennepoliisit ja sotilaat tukkivat osan Moskovaan saapuvasta moottoritiestä 24. kesäkuuta 2023. Kuva: AFP

Iltapäivä 24.6. Wagner saapuu Lipetskiin, jossa sijaitsee Venäjän armeijan lentotukikohta.

Wagner saapuu Lipetskin alueelle noin 400 kilometrin päähän Moskovasta. Lipetskinissä sijaitsee Venäjän armeijan lentotukikohta.

Iltapäivä 24.6. Oka-joki pääkaupungin puolustuslinjana

Moskovassa varaudutaan aseelliseen konfliktiin ja Oka-joesta tulee pääkaupungin puolustuslinja. Joukkoja pyritään pysäyttämään muun muassa kaivamalla valtateitä auki.

Ilta 24.6. Wagner-joukot vedetään pois

Lauantai-iltana Prigožin keskeyttää matkansa 200 kilometriä ennen Moskovaa ja vetää joukkonsa pois. Iltakahdeksan maissa Prigožin ilmoittaa, etteivät hänen joukkonsa enää suuntaa kohti pääkaupunkia. Syyksi hän mainitsee muun muassa turhan verenvuodatuksen välttämisen. Joukkojen tämänhetkisestä sijainnista ei ole tarkkoja tietoja.

Venäjä ilmoitti ensin, että se luopuu syytteistä Prigožinia kohtaan, mutta hänet lähetetään Valko-Venäjälle, ja osa Wagner-palkkasotilaista liitetään puolustusministeriön alaisuuteen. Maanantaina kerrottiin, että Wagnerin johtaja on yhä rikostutkinnan alaisena.

Lähteet: Yle, Financial Times, BBC, The Guardian, Yhdysvaltain sotilasakatemian The Combating Terrorism Center -laitos

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 27. kesäkuuta kello 23 asti.