Älylaitteiden ongelmat ratkeavat usein pelkällä opastuksella – ja hammastikulla, kertoo kajaanilainen asentaja

Kajaanilaisessa ATK-huolto.comissa työskentelevä Kristiina Oikarinen kertoo, että suurin osa huoltoon tulevista laitteista saadaan kuntoon, mutta osa on menetettyjä tapauksia.

Asentaja Kristiina Oikarinen huoltaa työkseen tietoteknisiä laitteita. Hän on huomannut, että usein ongelman syynä on se, että asiakas kaipaa tukea laitteen käyttöön.

Älypuhelimia ja muuta tietotekniikkaa tarvitaan arjessa yhä enemmän. Tekniikka kehittyy ja uusia laitteita sekä päivityksiä jo olemassa oleviin ohjelmiin tulee tiuhaa tahtia. Samalla lisääntyvät myös ongelmat, liittyvätpä ne itse laitteisiin tai niiden käyttöön.

Kajaanilaisessa ATK-huollossa selvitellään monia laitteisiin kohdistuvia vikoja, mutta yleisin ongelma on yllättävä, kertoo asentaja Kristiina Oikarinen. Hän on huomannut, että vanhemmat ihmiset ja monet muutkin ovat hieman hukassa laitteidensa kanssa, joten he kaipaavat opastusta ja henkistä tukea laitteiden käyttöön.

– Laitteisiin tulee nykyisin vaikka minkälaisia ilmoituksia. Ihmisiä on myös peloteltu, että pankkitunnukset ja sähköposti voivat lähteä kävelemään, kun painat väärästä paikasta. Opastamme heitä, miten toimia ja he saavat mielenrauhan.

Monet laitteisiin tulevat ongelmat ovat Oikarisen mukaan näppärästi korjattavissa. Esimerkiksi älypuhelinta ei tarvitse heti vaihtaa, vaikka se ei lähtisi latautumaan. Oikarinen ottaa silloin käyttöön hammastikun ja puhdistaa älypuhelimen latausliittimen.

– Puhelimista 90 prosenttia, jotka eivät lähde latautumaan, ovat likaisia. Puhelinta pidetään taskussa, joten kaikki taskussa oleva löytyy myös puhelimen sisältä, Oikarinen kertoo.

