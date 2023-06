Helsinki-Vantaan turvatarkastuksesta voi kuljettaa jatkossa kaksi litraa nesteitä – oli jo aiemmin mahdollista, mutta nyt virallisesti

Suuremman nestemäärän kuljettaminen turvatarkastuksen läpi on ollut jo aiemmin mahdollista, mutta nyt siitä tehdään yleinen sääntö.

Lentoasemayhtiö Finavia nostaa käsimatkatavaroissa sallittujen nesteiden määrän kahteen litraan matkustajaa kohti Helsinki-Vantaan lentokentällä keskiviikosta alkaen.

Viimeisen vuoden ajan lentokentällä on ollut rinnakkain uusia ja vanhoja turvatarkastuslaitteita. Matkustajia on tähän asti pyydetty kuljettamaan nestettä korkeintaan desilitran pakkauksissa, jotka mahtuvat yhdessä litran pakkaukseen. Säännössä on kuitenkin ollut poikkeuksia.

– Emme voineet taata matkustajille, että he pääsevät uusilta linjastoilta tarkastettavaksi. Jos matkustajalla oli mukanaan yli sadan millilitran nestepakkauksia ja hän kulki uuden linjaston läpi, ne hyväksyttiin, kertoo Finavian turvatoiminnoista vastaava johtaja Ari Kumara.

– Olemme toivoneet, ettei asiasta viestittäisi, jotta se ei aiheuttaisi sekaannuksia. Jos asiakas olisi joutunut vanhalle linjastolle isomman nestemäärän kanssa, siitä ei olisi päässyt läpi, kertoo Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla.

Viimeisen vuoden aikana uusien laitteiden läpi on voinut jo viedä kentälle suurempia kuin desin pakkauksia. Kålan mukaan nesteelle ei ole ollut tarkkaa ylämäärää.

– Jos matkustaja on kulkenut uuden koneen läpi ja vienyt mukanaan vesipullon ja vaikka pieniä kosmetiikkapakkauksia, hänen on saatettu antaa viedä ne, hän kertoo.

Turvatarkastuksen läpi pystyy viemään alkoholia tullin säännösten mukaan, kertoo Kåla. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, onko lentoyhtiöllä omia säännöksiä sellaisen alkoholin tuomisesta matkustamoon, jota ei ole ostettu verovapaasti (duty free).

Muutokset liittyvät uudistettuun turvatarkastuslinjastoon, jota on rakennettu reilun vuoden ajan. Turvatarkastuksen kaikki linjastot ovat nyt valmistuneet. Ensimmäiset kahdeksan avattiin viime kesänä, ja nyt viimeiset kaksi.

Uudet laitteet kykenevät erottelemaan käsimatkatavaroissa kielletyt aineet ja laitteet. Niinpä matkustajan ei tarvitse enää ottaa kannettavia, nestepusseja tai muuta elektroniikkaa erilleen käsimatkatavaroista.

Kumara painottaa, että uusia laitteita on käytössä vain Helsinki-Vantaan lähtöaulan turvatarkastuksessa.

Finavian maakuntalentoasemilta lähteviä matkustajia ja Helsinki-Vantaan vaihtomatkustajien turvatarkastuksesta kulkevia matkustajia koskevat vanhat nesterajoitukset.

Lisäksi matkustajan kannattaa varautua erilaisiin toimintamalleihin muun muassa jatkolennoilla, sillä vastaavaa teknologiaa on toistaiseksi käytössä osalla lentokentistä.