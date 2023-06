Helsingin yliopiston tutkijat löysivät vastauksia tiedeyhteisöä vuosia jakaneeseen kysymykseen plasmapurkauksista

Lähiavaruuden plasmapurkausten ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi avaruussään ennustamisessa.

Helsingin yliopiston avaruusfysiikan ryhmä on saanut selvyyttä siihen, miten Maan lähiavaruudessa tapahtuvat plasmapurkaukset syntyvät.

Lähiavaruudella tarkoitetaan tässä yhteydessä maapallon magneettikentän hallitsemaa aluetta.

Plasma on ionisoitunutta kaasua, eli käytännössä protoneita ja elektroneita. Se on sähköä johtavaa ja reagoi magneettikenttiin. Plasmapurkaus eli plasmoidi on yksinkertaistettuna plasman ja magneettikentän muodostama suuri plasmapilvi.

Maapallon magneettikehän plasmapurkaukset johtavat revontulten äkilliseen kirkastumiseen, ja ne voivat vaikuttaa sähköverkkojen toimintaan.

Tiedeyhteisö on 60-luvulta asti väitellyt siitä, miten plasmapurkaukset muodostuvat, ja tutkijat ovat jakautuneet kahden teorian välillä. Ensimmäisen teoria on magneettinen uudelleenkytkentä.

Magneettisessa uudelleenkytkennässä plasman magneettikenttä järjestyy uudelleen ja magneettinen energia muuntuu liike- ja lämpöenergiaksi. Teorian mukaan tämä uudelleenkytkentä irrottaa plasmapurkauksen Maan magneettikehästä.

Toisen selityksen mukaan kineettiset epästabiiliudet aiheuttavat voimakasta aaltoilua, joka rikkoo magneettikehän pyrstöä ylläpitävän virtalevyn, mikä lopulta johtaa plasmoidin irtoamiseen.

Yllättäen tutkimuksen mukaan molemmat teoriat pätevät – ja itse asiassa samanaikaisesti.

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä mallinsi maapallon lähiavaruuden ensimmäistä kertaa kuudessa ulottuvuudessa ja magneettikehän kokoa vastaavassa mittakaavassa. Tätä varten tarvittiin supertietokoneen laskentatehoa.

Tutkimustulokset voivat auttaa esimerkiksi avaruusalusten ja -laitteistojen suunnittelussa sekä parantaa avaruussään ennustettavuutta. Tulokset on julkaistu vertaisarvioidussa Nature Geoscience -tiedelehdessä.