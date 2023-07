Julia Thurénin kolumni: Mökkivieras, pyytämättä annettu neuvo on lahja

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Mökkeilyn kultakausi on käsillä, mikä tarkoittaa monia ilahduttavia vierailuja ystävien, sukulaisten ja tulevien vihamiesten luona. Kokemukseni mukaan mökkivieraan tärkein piirre on jakaa mahdollisimman paljon omia näkemyksiä ja neuvoja siitä, miten mökillä tulisi elää ja olla.

Kun saavut ystäväsi mökille, kerro välittömästi kantasi siihen, mitä nyt ainakin kannattaisi muokata toisenlaiseksi. Onko mökin ympärillä liikaa puita? Kerro se. Toimisiko kuntan tilalla sittenkin tekonurmi? Entä pitäisikö terassia laajentaa? Jaa ensimmäiset mielipiteesi ennen kuin olet ehtinyt purkaa tavaroita autosta.

On asiallista kertoa, millainen mökkeily on Sitä Oikeaa Mökkeilyä.

Hyvä mökkivieras käy myös pieteetillä tilukset läpi ja listaa sopivan tilaisuuden tullen jokaisen remonttitarpeen, jonka silmä on äkännyt. Terassilla näyttäisi muutama naula irvistävän, pitäisiköhän repsottavat rännit uusia ja kyllä saunan kiuas olisi syytä vaihtaa mahdollisimman pian.

Myös sisustusnäkemyksiäsi kaivataan. Paras mökkivieras jättää ruokakassit tuomatta. Sen sijaan hänen tuliaisensa ovat sarjassamme ”ilahduttavia esineitä pyytämättä ja yllättäen”: Taulut, joissa lukee elämänohje (”Elä, rakasta, naura”) tai sovinistinen huumori (”Nainen ja auto ovat käytännössä sama asia, kun kuulet naputusta, tiedät, että jossain on vikaa”). Sisustustyyny, jossa on esiteltynä Suomen majakat tai hyttyslajit. Oman kodin vanhat pyyhkeet, sillä ”nämä henkivät juuri teidän mökkinne fiilistä”.

Kannattaa myös listata, mitä kaikkia välineitä mökille olisi syytä ostaa. Kuten oksasilppuri. Sillä ei ole väliä, että mökki sijaitsee kallioisella puuttomalla luodolla. Kyllä oksasilppuri on oltava. Ja nykyään kaikilla on robottiruohonleikkuri. Ai ei ole nurmikkoa? No ostakaa silti, sillä lehdessä oli tarjous.

Osa neuvoista kannattaa esittää myös suorina kysymyksinä: Milloin aiotte maalata mökin? Koska rakennatte terassille kesäkeittiön? Millä lailla ajattelitte leventää parkkipaikkaa, tähän mahtuu vain kaksi autoa?

Tarjoudu kertomaan teoriassa, miten asiat kannattaa hoitaa optimaalisesti: kiukaan sytyttäminen, vartaiden grillaaminen ja halkojen hakkuu luonnistuvat paremmin, jos annat pieniä suoritusta parantavia vihjeitä. Älä kuitenkaan itse tarjoudu tekemään. Se olisi tungettelevaa.

Muistuta, että mökki on ihmisiä varten, ei minkä tahansa viheliäisten surisijoiden tai piipittäjien koti.

Jos mökin omistaja kertoo arvopohjaisista ratkaisuistaan, käytä kaikki energiasi siihen, että taivuttelet häntä tekemään Niin Kuin Aina Ennenkin: Kyllä se niin on, että hyttyset, perhoset sun muut pölyttäjät kannattaa myrkyttää jollain kaikki pikkulapsia pienemmät tappavalla hermomyrkyllä. Siitäs saa, typerä luonto! Muistuta, että mökki on ihmisiä varten, ei minkä tahansa viheliäisten surisijoiden tai piipittäjien koti. Tontilta kannattaakin kaataa jokainen puu, nurmikolta nyppiä kukat ja metsästä ampua eläimet häiritsemästä.

Jossain vaiheessa mökkivierailua kannattaa siirtyä kunnianhimoisempiin neuvoihin: Eikö mökki kannattaisi tunkata ylös ja siirtää nosturilla lähemmäs rantaa, niin järvi näkyisi kivemmin ikkunasta? Järvessä on ällöttävä mutapohja, voisiko sen pinnoittaa betonilaatoilla? Lopuksi voit myös kertoa painavan sanan siitä, miten et itse ole hankkinut mökkiä, koska se on hirvittävä työleiri ja sijoituksenakin aivan älytön. Eikö mökin omistaja ole lukenut uutisia, ei kukaan enää mitään mökkejä osta!

Samaan hengenvetoon on kuitenkin asiallista kertoa, millainen mökkeily on Sitä Oikeaa Mökkeilyä. Jos kesäpaikassa on astianpesukone, kannattaa huokaista, miten kunnon ihmisten mökeillä ei ole sähköä tai juoksevaa vettä. Mikäli taas astianpesukonetta ei löydy, muista jokaisen tiskauksen yhteydessä kertoa uutena ideana, että järkevintä olisi käyttää kertakäyttöastioita kesät talvet – ovat niin käteviä, eivätkö olekin!

Ennen kaikkea on hyvä tiedostaa, että mökkeilyyn on vain yksi oikea tapa. Ja se on sinun tapasi!

Julia Thurén

Kirjoittaja on toimittaja, joka saa ihmiset raivoihinsa kutsumalla omaa mökkiään huvilaksi.

