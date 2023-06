Kaksi törkeää pahoinpitelyä Tampereella – epäillyt tekijät ovat 15–18-vuotiaita

Poliisi sai juhannuspäivänä puolen yön jälkeen ilmoituksen, että kahta nuorta olisi puukotettu Hervannassa. Poliisi otti tapahtumapaikan läheisyydestä kiinni neljä henkilöä.

Sunnuntaina Tampereen poliisille ilmoittautui kaksi epäiltyä lisää. Kaikki kuusi rikoksesta epäiltyä ovat 15–18-vuotiaita.

Tapahtumia tutkittiin aluksi tapon yrityksinä, mutta rikosnimikkeet ovat muuttuneet tutkinnan myötä törkeiksi pahoinpitelyiksi. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Laakso huomauttaa, että myös törkeä pahoinpitely on varsin vakava rikosepäily, josta voi olla seurauksena jopa kymmenen vuotta ehdotonta vankeutta.

– Tapahtumien tutkinta on edennyt, olemme saaneet kuulusteltua osallisia. Tapahtumista on saatu selvitystä myös valvontakameroista. Tampereella on kattava ja hyvälaatuinen julkinen ja yksityinen kameravalvonta, minkä avulla tällaisia tekoja pystytään usein varsin hyvin selvittämään, Laakso sanoo tiedotteessa.

Poliisi löysi tapahtumapaikalta tai sen lähistöltä kolme teräasetta hylättyinä. Yhdellä epäillyllä oli hallussaan nyrkkirauta. Laakson mukaan asianomistajien vammat eivät olleet henkeä uhkaavia.

Puukotuksia edeltäneitä tapahtumia tutkitaan poliisin mukaan ryöstön yrityksenä.

– Ryöstön yrityksessä on osittain samat epäillyt kuin törkeissä pahoinpitelyissä. Ryöstössä ei ole käytetty teräaseita. Olemme saaneet selvitettyä tapahtumien kulun melko hyvin, ja tutkinta jatkuu, Laakso kertoo.

