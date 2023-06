Harvinainen Kuningastiikeri-panssarivaunu vetää väkeä Panssarimuseoon ennätystahtia

Parolan Panssarimuseossa näytteillä oleva saksalainen Tiger II -panssarivaunu on houkutellut paljon kävijöitä. Se on esillä syyskuun 2023 loppuun.

Museopanssarivaunu Tiger II on Euroopan kiertueella, joka on alkanut jo pari vuotta sitten.

Saksalainen museopanssarivaunu Tiger II eli Königstiger on houkutellut runsaasti kävijöitä Parolan Panssarimuseoon. Tiikeri on harvinainen vieras, jonka kotipaikka on Iso-Britannian Bovingtonissa sijaitseva The Tank Museum.

Kuningastiikeri on Euroopan kiertueella, joka on alkanut jo pari vuotta sitten. Toisen maailmansodan panssarivaunujen legenda on jo ollut näytillä Hollannissa ja Ruotsissa, mistä museopanssarivaunun matka jatkui huhtikuussa Kanta-Hämeeseen ja Hattulaan.

– Kyseessä on panssarivaunumuseoiden välinen yhteistyö, kertoo Parolan Panssarimuseon museonjohtaja Simo Hautala.

Kiinnostus vaunua kohtaan on ollut valtava.

– Tiikeri on tuonut mukavasti lisää väkeä. Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että vaunuharvinaisuus on tuonut parissa kuukaudessa noin 10 000 ihmistä, Hautala arvioi.

Museonjohtajan mukaan tankkiharvinaisuutta on käynyt katsomassa yksittäisten kävijöiden lisäksi myös koululais-, eläkeläis- ja varusmiesryhmiä.

Parolan Panssarimuseossa vieraili viime vuonna kaikkiaan 31 500 kävijää. Tänä vuonna juhannuksen aikaan museovierailuja oli jo yli 26 000. Heinäkuu on yleensä Panssarimuseon vilkkain kuukausi, joten odotettavissa on Hautalan mukaan ennätyskesä.

Harri Oksanen tutustuu kuningastiikeriin museonjohtaja Simo Hautala avulla.

Massiivisen näköinen ja kokoinen Kuningastiikeri painaa noin 63 tonnia. Esimerkiksi Panssarimuseossa esillä olevan Leopard 2A4-vaunun paino on noin 53 tonnia ja Yhdysvaltojen käyttämän Abrams-tankin paino yli 67 tonnia.

Avaa kuvien katselu Museonjohtaja Simo Hautala on tyytyväinen, että harvinaisuus saatiin esille Hattulaan. Kuva: Harri Oksanen / Yle

Kuningastiikeri-vaunuja on jäljellä maailmassa enää seitsemän. Aikanaan niitä valmistettiin noin 490.

Tiger II eli viralliselta nimeltään Panzerkampfwagen VI Ausführung B on lainassa Parolan Panssarimuseossa syyskuun loppuun saakka.