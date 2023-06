Vintage-elektroniikasta tuli kierrätyskeskuksen hittituote – C-kasetti- ja vinyylisoittimet korjataan myyntiin ja kysyntää on

Oulussa Kierrätyskeskus Likke on aloittanut vanhan viihde-elektroniikan kierrätyksen. Yhteistyökumppaniksi löytyi yritys, joka korjaa ja huoltaa laitteet myyntikuntoon. Video: Paulus Markkula / Yle

Se tuntui hirveältä. Kuluttamisen määrä ja se, että tavaravuori Kiertokaaren Oivapisteellä vain kasvoi päivä päivältä.

Sitä seuratessaan Kierrätyskeskus Likken tavaran vastaanoton esimies Jorma Juhani Rosenqvist tajusi, kuinka paljon hyväkuntoista tavaraa heitetään pois.

Kun peräkärryistä kannettiin vanhoja, ehyitä ja hienoja vintagelaitteita jätteeksi, paine tehdä asialle jotain kasvoi.

– Ajattelin, että täytyyhän niitä pystyä pelastamaan jotenkin. Eihän siinä ole mitään järkeä, että heitetään pikkuvikaisia ehyitä laitteita pois.

Lavalta pelastettuja äänentoistolaitteita sopimuskumppanina korjaava Oulun Huoltotalon yrittäjä Teuvo Keskitalo vahvistaa, että ne kiinnostavat muitakin: retroelektroniikan ympärille on syntynyt suorastaan buumi.

– Vanhoissa laitteissa viehättää yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Niiden ääreen voi rauhoittua. Vinyylin ja kasetin kanssa ei voi hyppiä niin vaan, kuten suoratoistopalveluissa.

”Laatulaitteet menevät kyllä kaupaksi”

Yksi ongelma oli: tavaroiden ottaminen romulavalta oli kiellettyä. Rosenqvist alkoi puhua äänentoistolaitteiden kierrätyspotentiaalista hallinnon väelle ja sai ideansa läpi.

Tästä kesästä lähtien Oulun Kiertokaaressa on alettu kerätä romun seasta talteen kierrätykseen kelpaavat viihde-elektroniikkalaitteet.

Romukontista pelastetaan muun muassa ihmisten hylkäämiä vanhoja stereoita, jotka kunnostetaan ja huolletaan ammattilaisten toimesta.

Korjattuja laitteita myydään takuun kera Limingantullin kierrätyskeskus Likkessä. Kysyntää on etenkin ehjille ja huolletuille laitteille.

– Nuoret ovat kiinnostuneet varsinkin c-kasettivehkeistä ja näistä 70- ja 80-luvun viritinvahvistin- ja levysoitinsysteemeistä. Ne ovat hyvin suosittuja, jos ne myydään hyväkuntoisina. Laatulaitteet kyllä menevät kaupaksi.

– Huollamme, vaihdamme varaosat ja katsotaan, että laite kannattaa korjata ja että saadaan kohtuulliseen hintaan jatkoelämä laitteelle, kertoo Teuvo Keskitalo Oulun Huoltotalosta. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Osaavia korjaajia on liian vähän

Tänä kesänä 30 vuotta täyttävästä Oulun huoltotalosta kerrotaan, että uusia osia vanhoihin laitteisiin saa pääsääntöisesti hyvin.

Eläköitymistä miettivä Keskitalo on kuitenkin kohdannut pulman retroelektroniikan kanssa. Yrityksen jatkuvuus on vaakalaudalla, koska uusia viihde-elektroniikan korjaajia on vaikea löytää.

Nykyiset oppilaitokset eivät keskity kouluttamaan vanhojen laitteiden korjaamiseen.

– Korjaajat ovat todella kiven alla, koska koulutus suuntautuu tänä päivänä lähinnä tietotekniikkaan. Siinä pitäisi mielestäni ottaa enemmän huomioon myös vihreä näkökulma.

Likken tavaran vastaanoton esimies Jorma Juhani Rosenqvist on tyytyväinen, että nyt edes pieni osa jätteeksi menevää vanhaa audiotekniikkaa ja stereolaitteita pelastuu tuleville sukupolville.

– Ja ennen kaikkea ympäristö säästyy!