Näin Venäjä eliminoi Wagner-armeijan ja sulauttaa palkkasoturit osaksi omaa sotakoneistoa – lue tutkijan arvio

Viikonloppuna Venäjän presidentin Vladimir Putinin käsikassarana tunnettu Wagner-palkkasotilasyhtiö kääntyi isäntäänsä vastaan ja aloitti marssin kohti Moskovaa. Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin vaati Venäjän sotilasjohdon vaihtamista.

Kapina jäi kuitenkin lyhytikäiseksi ja nyt Wagner-yhtiön tulevaisuus on epävarma.

Yle haastatteli Tampereen yliopistossa väitöskirjaansa kaupallisista sotilasfirmoista tekevää Mikko Räkköläistä Wagnerista.

Mitä Wagner-joukoille seuraavaksi tapahtuu?

Venäjä ilmoitti lauantaina sulauttavansa Wagner-joukot osaksi Venäjän asevoimia ja että palkkasotilasyhtiön omistaja Jevgeni Prigožin siirtyy Valko-Venäjälle.

Muutos on pahamaineisen palkka-armeijan loppu, arvioi tutkija Mikko Räkköläinen.

– Wagner-joukot nykymuodossaan tullaan lopettamaan. Ne taistelijat, jotka eivät ottaneet aktiivisesti osaa kapinaan, tullaan sulauttamaan osaksi Venäjän asevoimia.

Avaa kuvien katselu Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin ilmoitti toukokuussa palkkasotilaidensa vetäytyvän pois Bahmutista. Kuva: Press service of Prigozhin/UPI/Shutterstock/All Over Press

Räkköläinen arvioi, että Prigožinin kapinaan aktiivisimmin osallistuneet joukot kotiutetaan. Epäselvää on, tullaanko heitä mahdollisesti myöhemmin syyttämään.

– Varmasti osa taistelijoista jatkaa sotimista jossain muualla maailmalla. Kokeneille palkkasotilaille on globaalit markkinat.

Miten Wagner-joukkojen lopettaminen vaikuttaa Ukrainan sotaan?

Wagner-joukkojen hajottamisella ei ole välitöntä vaikutusta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, Räkköläinen arvioi.

Wagnerin sotilaat vetäytyivät toukokuussa pois itärintamalta Bahmutista, missä on käyty kevään kiivaimmat taistelut, odottamaan täydennystä.

– Pidemmällä aikavälillä vaikutus on epäselvempi. Venäjällä on pulaa joukoista ja tämä ei paranna tilannetta.

Wagner-sotilaiden liittäminen Venäjän asevoimiin saattaa jopa helpottaa Venäjän sodankäyntiä.

Asioista sopiminen kahden ryhmän välillä on ollut nimittäin hidasta ja kankeaa:

Venäjän sodanjohdolta tulevat käskyt menivät ensin Wagner-yhtiön paikalliskomentajille. Sieltä käskyt lähetettiin yhtiön johdolle, joka antoi niille oman hyväksyntänsä ennen toimeenpanoa. Nyt tämä vaihe poistuu, ja se saattaa nopeuttaa reagointia.

Avaa kuvien katselu Wagner-yhtiön sotilas Ukrainan itäisellä rintamalla syyskuussa 2022. Kuva: Viktor Antonyuk / AOP

Miten merkittävä sotilaallinen voima Wagner-joukot ovat suhteessa Venäjän asevoimiin?

Ei kummoinenkaan.

Wagnerilla on riveissään Euroopassa arviolta 10 000–25 000 sotilasta. Tämä on murto-osa Venäjän koko asevoimien vahvuudesta, joka on runsas miljoona sotilasta.

– Prigožinin joukot eivät aiheuta todellista sotilaallista uhkaa Vladimir Putinin hallinnolle, Räkköläinen sanoo.

– Mielestäni viikonloppuna nähtyä marssia kohti Moskovaa ei voi pitää varsinaisena vallankaappausyrityksenä, vaan lähinnä Prigožinin viimeisenä yrityksenä pitää kiinni asemastaan.

Wagner vaikuttaa aktiivisesti esimerkiksi Lähi-Idässä ja Afrikassa. Jatkavatko Wagnerin palkkasoturit toimintaansa Euroopan ulkopuolella?

Tilanne on kehittyvissä maissa epäselvä.

Venäjä on käyttänyt Wagneria vaikutusvaltansa levittämiseen esimerkiksi Sudanissa ja Syyriassa.

Kehittyvissä maissa Venäjä on useimmiten hallinnon liittolainen ja Wagner-joukot ovat toimineet muun muassa sotilasneuvonantajina taistelussa kapinallisia vastaan.

Vastineeksi avustaan muut Prigožinin yhtiöt ovat saaneet oikeuksia esimerkiksi kaivosten ja öljykenttien tuottoihin.

– Nyt tämä kuvio todennäköisesti muuttuu, koska Wagner lakkaa toimimasta nykymuodossaan, Räkköläinen sanoo.

– Miten liiketoiminta sitten jatkossa järjestellään, sitä on mahdotonta vielä sanoa, tutkija jatkaa.

