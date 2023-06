”Ensimmäinen erä meni Prigožinille aika nätisti”, sanoo asiantuntija – Prigožin kertoi ääniviestissä operaationsa syistä

Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin rikkoi lähes kaksi päivää kestäneen radiohiljaisuuden maanantai-iltana. Hän julkaisi 11-minuuttisen ääniviestin, jolla hän sanoi, että Wagner pakotettiin kapinaan, koska sen olemassaolo oli uhattuna. Puolustusministeri Sergei Šoigu sekä presidentti Vladimir Putin olivat määränneet, että Wagnerin sotilaiden pitää solmia palvelussopimus Venäjän puolustusministeriön kanssa kesäkuun loppuun mennessä.

Prigožinin mukaan Moskovaan suuntautuneen marssin tarkoitus ei ollut kaataa Venäjän hallintoa. Tarkoitus oli kuitenkin saattaa vastuuseen ne, jotka ovat vastuussa ”Venäjän erikoisoperaation” virheistä. Prigožin myös jatkoi ääniviestissään Venäjän sotilasjohdon kritisoimista.

Venäläiset mediat taas ovat uutisoineet tänään, että Prigožinin maanpetossyytteestä ei ole luovuttu, toisin kuin lauantai-iltana ilmoitettiin.

Prigožinin hampaissa olleesta Venäjän puolustusministeristä Sergei Šoigusta julkaistiin aamulla Venäjän puolustusministeriön videokuvaa, jossa hän väitetysti vierailee Ukrainan rintamalla. Tämä viittaisi siihen, ettei hänen asemansa ainakaan ole vaakalaudalla.

Myös presidentti Vladimir Putinin puheesta ”Tulevaisuuden insinöörit”-nuorisofoorumille julkaistiin tänään video. Prigožinin kapinaa hän ei kommentoinut millään lailla.

Asiantuntijoiden mukaan tulevat päivät ja viikot ratkaisevat, mihin suuntaan tilanne Venäjällä etenee.

Onko Prigožinin peli on pelattu?

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen uskoo, että Prigožinin peli on nyt pelattu. Hänen mukaansa Prigožinilla oli vääristynyt kuva todellisuudesta.

– Hänelle oli syntynyt sellainen illuusio, että hän on tällainen sotanero, sanoo Huhtinen.

Huhtisen mukaan tilanne Venäjällä on kaikkea muuta kuin ohi. Tulevat päivät ja viikot tulevat näyttämään, mihin suuntaan Venäjän tilanne kehittyy.

– Jännite ei ole laskenut. Sitä ongelmaa ei ole saatu ratkaistua, sanoo Huhtinen.

Valokuvia viikonlopun kapinayrityksestä Venäjällä.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-asiantuntijan Jussi Lassilan mielestä on vielä liian aikaista julistaa, että Prigožin olisi ”kaadettu”.

– Prosessi on vielä kesken. Se, että hän poistuu hurraa-huutojen saattelemana, ja hänelle tarjotaan piilopaikkaa, kertoo siitä, että on jouduttu tekemään hätäratkaisu, sanoo Lassila.

Lassilan mukaan se, että Prigožinille esitettiin maanpetossyytteet, jotka sitten peruttiin, osoittaa, että Prigožinilla on selkeästi jokin vipuvarsi käytössään.

– Aika näyttää. Olosuhteet huomioiden voisi sanoa, että ensimmäinen erä meni Prigožinille aika nätisti.

Lassilan mukaan Prigožin oli yksi monista voimapersoonista Venäjällä, ja hänet on nyt siirretty syrjään. Se optio on mennyt, että Prigožinista olisi tullut Putinin sylikoira monen muun oligarkin tapaan.

– Valistunut arvaukseni on, että tämä episodi pyritään editoimaan pois Venäjän todellisuudesta mahdollisimman nopeasti.

Wagner on hoitanut Venäjän intressejä muun muassa Afrikassa, ja Venäjän hallinnolle on ollut hyödyllistä pysyä bisneksistä virallisesti ulkopuolella.

– Venäjä voi menettää tässä intressejään, koska Prigožin ja Wagner ovat hoitaneet näitä brutaaleja bisneksiä.

Avaa kuvien katselu Prigožinin maanantaina julkaiseman viestin mukaan Lukašenkan kädenojennus ratkaisi tilanteen. Kuva: Lehtikuva

Huhtisen mielestä on vaikea arvioida, kuinka paljon Wagnerilla on tukea tavallisen kansan keskuudessa. Prigožiniin on kuitenkin symbolisoitunut turhautuminen, ja hänen tempauksensa innoitti ihmisiä ainakin hetkellisesti.

– Episodi alleviivaa venäläisille, että asiat eivät ole hyvin. Samalla hän tuli tehneeksi Ukrainalle ilmaiseksi informaatiokampanjaa.

Prigožin kumosi yhden Venäjän argumenteista hyökätä Ukrainaan perjantaina videoviestissään sanomalla, että Ukraina ei ikinä hyökännyt ”Donbassin asukkaita vastaan”, toisin kuin Venäjän propaganda on kaikki vuodet rummuttanut.

Prigožinin sanomaa on tietenkin parantanut se, että sota ei tosiaan ole mennyt hyvin, sanoo Huhtinen.

”Nöyryytys ja šokki Putinille”

Putin tuskin tulee antamaan tapahtunutta anteeksi. Putinin suurin pelko on juuri sisäinen kapina ja mellakka, sanoo Huhtinen.

– Putin on pitkävihainen, hän ei tule tätä unohtamaan.

Tällä hetkellä Prigožinin tempauksen seurauksista ei tiedetä paljoa. Huhtinen pitää kuitenkin mahdollisena, että vastatoimet tulevat olemaan kovia.

– Ei tiedetä, kenen päitä tulee putoamaan. Voi olla, että joistakin tehdään varoittavat esimerkit, ettei kukaan lähtisi yrittämään tällaista enää uudestaan, sanoo Huhtinen.

Avaa kuvien katselu Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtisen mukaan viikonlopun kapina alleviivaa venäläisille, että sota ei mene hyvin. Kuva: Toni Määttä / Yle

Huhtinen pitää todennäköisenä, että Putinin hallinto tulee säätämään yhä tiukempia lakeja, ja että valtaa keskitetään vielä enemmän Putinille.

Myös Lassila uskoo, että Prigožinia tullaan vielä rankaisemaan. Se tulee tapahtumaan sitten, kun Prigožinin poliittinen vaikutusvalta saadaan täysin kitkettyä.

Lassilan mukaan tällä hetkellä tilanne herättää suurta epävarmuutta Kremlissä, koska ei tiedetä, kuinka paljon Wagnerilla on hiljaista tai jopa aktiivista tukea. Sitä on, sanoo Lassila.

Jo kuukausi sitten yksi Venäjän vaikutusvaltaisimmista sotabloggareista, ultranationalisti Igor Girkin kirjoitti Telegramissa, että Prigožin tulisi yrittämään vallankaappausta. Nyt Girkin on sanonut, että Prigožin tulisi hirttää.

Lassilan mukaan Prigožinin mahdollinen eliminointi voisi tapahtua vasta vuosien päästä.

– En usko, että hän olisi niin hölmö, että olisi ollut valmis lähtemään Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan ansaan Valko-Venäjälle, sanoo Lassila.

Putinin arvovalta on heikentynyt

Putinin arvovalta näyttää heikentyneeltä tällä hetkellä, sanoo Huhtinen. Putinia ei ole ikinä haastettu näin avoimesti.

– Venäjällä on totuttu siihen, että Putin kontrolloi kaikkea ja on kaikkia askeleen edellä. Selkeästi näki Putinin ulostulosta perjantaiaamuna, että hän oli raivoissaan Prigožinille.

Se, miksi Putin antoi tilanteen edetä näin pitkälle, on Huhtisen mukaan suuri mysteeri.

– Putin yrittää olla kaiken yläpuolella ja koskematon. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän joutui julkisesti sotkeutumaan alemmalla tasolla olevien riitelyyn.

Ulkopoliittisen instituutin Jussi Lassila on samaa mieltä, että Putinin asema on selkeästi heikentynyt. Hänen mielestään se ei ole kuitenkaan suoraan uhattuna.

– Putinin imago on perustunut siihen, ettei mielekkäitä vaihtoehtoja ole. Hänen roolinsa vakauden takuumiehenä eliitin keskuudessa on kuitenkin heikentynyt.

Lassilan mielestä tilanne pääsi etenemään pitkälle, koska Venäjän systeemi on heikko toimimaan koordinoidusti. Hänen mukaansa Prigožin osasi käyttää epätietoisuutta taitavasti hyväksi.

– Kukaan ei tee mitään, koska kaikki ovat epätietoisia tapahtumista. Tekemättömyydestä ei rangaista yhtä pahasti kuin vääristä valinnoista, sanoo Lassila.

Šoigu näyttää säilyttävän paikkansa

Lassilan mukaan Putin tuskin erottaa puolustusministeri Šoigua, koska se tarkoittaisi että Prigožin sai tavoitteitaan läpi. Tämä ei sopisi Putinin arvovallalle, jota on nöyryytetty ennennäkemättömällä tavalla. Tilanne on Putinille äärimmäisen kiusallinen.

– Heidän asemansa pysyvät hyvin todennäköisesti ennallaan, ja kaikki jatkuu yhtä huonona kuin ennenkin.

Avaa kuvien katselu Jussi Lassila arvioi, että viikonlopun tapahtumat ovat jättäneet Venäjään pysyvän jäljen. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Šoigu ja Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov ovat tässä suhteessa täysiä statisteja, heillä ei ole juurikaan arvovaltaa, jos tilannetta verrataan Putiniin. He ovat lojaaleja, saamattomia ja korruptoituneita, eli Prigožinin väitteet ovat tässä suhteessa totta, sanoo Lassila.

– On merkkejä siitä, että kapina on jättänyt sellaisen jäljen, että paluuta entiseen ei enää ole – vaikka sellaista vaikutelmaa Kreml arvatenkin pyrkii kaikin tavoin luomaan, sanoo Lassila.