Kirjeenvaihtajalta: Ruotsilla ja Suomella uudet pääministerit – Kristersson vaisuakin vaisumpi, Orpolla tarve puolustaa hallitusohjelmaansa

Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat Islannin Västamannasaarille. Aiemmin johtavassa roolissa ollut Ruotsi on nykyään vaisuakin vaisumpi, arvioi Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen.

Pohjolan pääministerit kokoontuvat joka kesä, ja nyt kutsuvuorossa oli Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Islanti.

Pääministeri Katrín Jakobsdóttir on reipas Vihervasemmiston puheenjohtaja, jota ei ihan ensimmäiseksi arvaisi emännöimään hallituksen kaunista puuhuvilaa Reykjavikin keskustassa.

Islantilaiskollega kuvaili Jakobsdóttiria hyvin jalat maassa olevaksi poliitikoksi. Sunnuntaina pääministerin jaloissa olivat persikanväriset lenkkitossut.

Pohjolan pääministerinviisikon kokoonpano on vuoden sisään muuttunut kahdella. Ruotsin pääministeri vaihtui Magdalena Anderssonista Ulf Kristerssoniin. Suomessa pääministerinä on Sanna Marinin jälkeen Petteri Orpo.

Orpo ei ollut ennen Islannin matkaansa ollut pääministeri vielä viikkoakaan. Ehkä siksi Orpo vielä sunnuntaina pääministerin virka-asunnolla rupesi puolustamaan hallituksensa ohjelmaa, vaikkei kukaan siitä mitään kysynytkään.

Orpo oli kuitenkin koko kokouksen virkeä ja innostunut toisin kuin sisarpuolueensa johtaja Ruotsista. Ulf Kristersson vaikutti niin vaisulta, että tuntui kuin katoavan tapettiin. Siinä samalla pääministeririvistä katosi entinen Pohjolan ykkösmaa Ruotsi.

Suomen pääministeri Petteri Orpo ja oli tyytyväinen Islannin-kokoukseen.

Kristerssonin vaisuuteen voi olla monta syytä. Ruotsalaisista on varmasti ennenkuulumatonta, että he ovat hakeneet klubiin, johon heitä ei nyt meinatakaan hyväksyä. Yhtä piinallista on varmasti myös kuunnella sitä, miten muut maat nyt pyrkivät auttamaan Ruotsin Natoon. Vähän kuin pyrittäisiin saamaan kaverikin baariin.

Ruotsilla on Nato-paperit kunnossa ja sen kaikki muut tietävät, mutta Turkin mielestä heidän vesileimansa niistä puuttuu. Ja Unkari säestää ilman mitään omia vaatimuksia.

Avaa kuvien katselu Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre (vas.) ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerien tapaamisessa Islannissa Kuva: Pirjo Auvinen / Yle

Kristerssonin hallituksen kannatus on laskussa, eikä pääministerin perässä Islantiin matkannut yhden yhtä ruotsalaistoimittajaa.

Muille, kuten Islannin yleisradioyhtiölle ja Ylelle Kristersson kieltäytyi antamasta haastattelua kokouskiireisiin vedoten. ”Vähin äänin” jäi vaikutelmaksi Ruotsin pääministeristä.

Myönnetään: Suomen ja Ruotsin pääministerit joutuivat Islannissa liikkumaan karismaattisessa seurassa. Tanskan Mette Frederikseniä veikataan puolustusliitto Naton seuraavaksi pääsihteeriksi ja sitä tanskalaismedia muisti piti esillä myös Vestmannasaarilla.

Avaa kuvien katselu Kanadan pääministeri Justin Trudeau (vilkuttaa keskellä) matkalla Vestmannasaarille. Kuva: Pirjo Auvinen / Yle

Mutta varsinaiset suuren maailman elkeet olivat Islannin kokouksen erikoisvieraalla, Kanadan pääministeri Justin Trudeaulla. Vilkutukset laivarannassa sujuivat kuin suuressa maailmassa. Eikä hän taida liikahtaa mihinkään ilman, että pikkubussillinen toimittajia seuraa perässä.

Mutta puhui Trudeau asiaakin. Arktisten alueiden yhteistyö on nyt harvinaisen epäselvä, kun mikään maa ei halua olla missään tekemisissä Venäjän kanssa.

Mutta maantieteellisesti Venäjä on niin iso arktinen alue, että ilman sitä hankkeet ovat jäämässä vajaiksi. Iso ongelma, joka jäi vaille ratkaisua vielä Vestamannasaarillakin.