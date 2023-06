Näin Prigožin kommentoi kapinaa – neljä huomiota Wagner-johtajan esilletulosta

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin sanoo äänitetyssä viestissä, että viikonlopun kapinan tarkoitus ei ollut vallan kaappaaminen Venäjällä vaan protestoiminen. Prigožin kommentoi asiaa ensimmäistä kertaa viikonlopun tapahtumien jälkeen, mutta ei paljastanut viestissä olinpaikkaansa.

– Juonittelun ja huonosti harkittujen päätösten seurauksena Wagner-ryhmän oli tarkoitus lopettaa toimintansa 1. heinäkuuta 2023, sanoi Prigožin.

Venäjä ilmoitti lauantaina sulauttavansa kapinan päätteeksi Wagner-joukot osaksi Venäjän asevoimia ja että palkkasotilasyhtiön omistaja Prigožin siirtyy Valko-Venäjälle.

Kukaan ei taipunut sopimukseen

Prigožinin mukaan kukaan joukoista ei suostunut allekirjoittamaan sotilaspalvelussopimusta Venäjän puolustusministeriön kanssa.

– Kaikki tiesivät nykytilanteen ja oman kokemuksensa perusteella ”erityissotilasoperaation” aikana, että tämä johtaisi taistelukyvyn täydelliseen menettämiseen.

Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän johdon suunnitelma Wagnerin taistelijoille on edelleen epäselvä.

Wagner-joukot ovat näyttäneet palaavan Etelä-Venäjällä sijaitseville koulutusleireilleen sotakalustonsa kanssa. ISW sanoo tämän viittaavan siihen, että Kreml aikoo säilyttää ainakin osan Wagnerista sen sijaan, että se pyrkisi välittömästi vapauttamaan joukot palveluksesta.

Ajatushautomo arvioi Wagnerin komento- ja organisaatiorakenteen tulevaisuuden olevan kuitenkin epäselvä. ISW:n mukaan epäselviä ovat myös Wagnerin kapinan lopettaneen sopimuksen mahdolliset vaikutukset Venäjän puolustusministeriön johtoportaaseen.

Venäläinen riippumattomien toimittajien Verstka-media kirjoitti maanantaina, että Valko-Venäjälle on alettu rakentaa leirejä Wagner-sotilaille. Leirejä on sivuston mukaan useita. Yhdelle rakennettavista leireistä mahtuu sivuston mukaan jopa 8 000 taistelijaa.

Syynä tyytymättömyydelle olivat ilmaiskut

Prigožinin mukaan Wagner-joukot eivät osoittaneet mitään aggressiota, vaan heitä vastaan tehtiin ohjusisku.

– Helikopterit seurasivat perässä heti sen jälkeen. Noin 30 Wagnerin yksikön taistelijaa sai surmansa. Tämä johti siihen, että Wagner-joukkojen johtajat päättivät aloittaa marssinsa, sanoi Prigožin viestissään.

Hänen mukaansa marssilla kaikki tiesivät, että tavoitteena oli välttää omien joukkojen tuho ja saada kiinni huonosta sotamenestyksestä vastaavat tahot Moskovassa.

Wagner-joukot eivät olleet aggressiivisia

– Pysähdyimme heti, kun ensimmäiset joukot saapuivat 200 kilometrin päähän Moskovasta. Tiedustelun päätteeksi kävi ilmi, että verenvuodatusta ei voida välttää ja siksi päätimme pysähtyä, sanoi Prigožin.

Ensimmäinen syy perääntymiselle oli Prigožinin mukaan se, että verenvuodatusta Venäjällä vältettäisiin.

– Toinen syy oli ilmaista vain mielipiteemme, eikä yrittää kaataa Venäjän johtoa.

Turvallisuus on heikentynyt

Wagner-pomon mukaan viikonlopun marssi osoitti kuitenkin Venäjän turvallisuustilanteen heikentyneen joka puolella Venäjää.

– Estimme kaikkia tiellämme olevia joukkoja ja niiden tukikohtia toimimasta, sanoi Prigožin.

Lopuksi Prigožin ylisti vielä joukkojen toimintaa sanoen niiden olevan niin tehokkaita, että jos kaikki Venäjän joukot olisivat samanlaisia, olisi Ukraina vallattu 24 tunnissa.

– Me osoitimme joukkojen tason, uhosi Prigožin.

Venäjällä tiedustelupalvelu alkoi tutkia, osallistuivatko länsimaiset tiedustelupalvelut Venäjän viikonloppuisiin tapahtumiin, sanoi maan ulkoministeri Sergei Lavrov Venäjän valtiollisella Russia Today -kanavalla (RT) näytetyllä videolla.

Lavrov ei kuitenkaan antanut lisätietoja tai todisteita mahdollisesta tutkinnasta.

